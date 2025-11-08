Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы ищут пирамиды, а упускают главное: где Египет раскрывает свои настоящие тайны
Африка теряет дыхание: гиганты саванны остаются без крылатых хранителей — природа готовит прощание
Залили, засушили, недосмотрели — и всё же шанс есть: как оживить домашний сад без магии
Машина с собственным мнением: как искусственный интеллект Bosch меняет водителей
Морщины исчезают, как по волшебству: простое движение для молодости кожи
Не всё так очевидно: пользователи Сети выдвинули версии, почему Малахов скрывает сына
Охота под прикрытием игры: что скрывают кошачьи забавы, которые кажутся безобидными
Тень не враг, а союзник: растения, которые расцветают вдали от солнца — живой оазис в полумраке
Больше не смущаюсь: Катя Гордон приняла важное решение на фоне слухов о конфликте с Кудрявцевой

Кружка какао вместо тренировки: как напиток поддерживает сердце при сидячей работе

7:23
Здоровье

Многие офисные сотрудники проводят за компьютером большую часть дня, а вечерние тренировки не всегда компенсируют последствия малоподвижного образа жизни. Британские учёные из Бирмингемского университета нашли неожиданное средство поддержки сосудов для тех, кто много сидит. Оказалось, что чашка какао с высоким содержанием флаванолов помогает снизить негативное воздействие длительного сидения на сердечно-сосудистую систему.

Какао и долголетие
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Какао и долголетие

Что показало исследование

В эксперименте приняли участие 40 здоровых мужчин. Половина участников вела активный образ жизни, а вторая — малоподвижный. Всем предлагалось провести два часа в положении сидя, предварительно выпив какао-напиток с различным содержанием флаванолов: от 5,6 до 695 мг.

Результаты, опубликованные в Journal of Physiology, оказались впечатляющими. У тех, кто выпил напиток с высоким содержанием флаванолов, функция сосудов оставалась стабильной даже после двух часов неподвижности. У участников, получивших какао с низким содержанием активных веществ, наблюдалось ухудшение кровотока и повышение диастолического давления.

"Флаванолы предотвращают нарушение функции сосудов во время длительного сидения", — отметили авторы исследования из Бирмингемского университета.

Таким образом, какао может стать не просто вкусным напитком, а своеобразной профилактикой сосудистых нарушений у тех, кто проводит много времени в кресле.

Как работают флаванолы

Флаванолы — это природные антиоксиданты, содержащиеся в какао-бобах и других растениях. Они способствуют расширению сосудов, улучшают приток крови к органам и защищают клетки от окислительного стресса.

Когда человек долго сидит, приток крови к нижней части тела снижается, а давление на сосуды растёт. Это приводит к временной дисфункции эндотелия — внутренней выстилки сосудов, отвечающей за их эластичность и реакцию на поток крови. Флаванолы помогают эндотелию оставаться активным, стимулируя выработку оксида азота — вещества, которое поддерживает нормальный тонус сосудов.

Польза независимо от физической формы

Одним из самых любопытных результатов эксперимента стало то, что эффект от флаванолов оказался одинаковым как у тренированных участников, так и у тех, кто вёл малоподвижный образ жизни. Это означает, что даже если вы не занимаетесь спортом ежедневно, польза от какао всё равно будет ощутимой.

"Защитный эффект проявился независимо от уровня физической подготовки", — подчеркнули учёные.

Таким образом, какао с высоким содержанием флаванолов может стать простым способом поддержки сосудов для офисных работников, студентов и всех, кто проводит много времени сидя.

Советы шаг за шагом: как сделать какао полезным

  1. Выбирайте натуральный какао-порошок. В нём больше флаванолов, чем в сладких смесях или растворимых напитках.

  2. Не добавляйте слишком много сахара. Он снижает антиоксидантную активность напитка и повышает нагрузку на сосуды.

  3. Заваривайте какао на молоке или растительной альтернативе. Так напиток получится питательным и мягким на вкус.

  4. Пейте какао утром или днём. Лёгкий стимулирующий эффект поможет улучшить концентрацию без скачков давления.

  5. Сочетайте с фруктами. Яблоки, сливы и ягоды тоже богаты флаванолами и усиливают эффект напитка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить какао с большим количеством сахара и сливок.
Последствие: рост калорийности и потеря антиоксидантных свойств.
Альтернатива: использовать несладкий порошок и немного мёда.

Ошибка: считать, что любой шоколад полезен.
Последствие: молочный шоколад содержит мало флаванолов.
Альтернатива: выбирайте чёрный шоколад с содержанием какао не менее 70 %.

Ошибка: ограничиваться только какао.
Последствие: недополучение других антиоксидантов.
Альтернатива: включайте в рацион фрукты, орехи, зелёный чай и овощи.

А что если заменить спорт какао

Учёные подчёркивают: какао не может заменить физическую активность. Оно лишь снижает вред от временной малоподвижности, но не решает проблему полностью. Для здоровья сосудов всё так же важны регулярные прогулки, растяжка и хотя бы короткие перерывы от сидячей работы каждые 40-60 минут.

Тем не менее, чашка какао в середине дня — приятный способ поддержать сосуды, особенно если нет возможности активно двигаться.

Другие источники флаванолов

Флаванолы содержатся не только в какао, но и в других продуктах:

  • яблоках и грушах;

  • сливах и персиках;

  • чёрном и зелёном чае;

  • орехах;

  • ягодах — чернике, малине, смородине;

  • овощах вроде капусты кале и помидоров.

Включая их в рацион, можно усилить защиту сосудов и улучшить общее самочувствие.

Плюсы и минусы какао при сидячем образе жизни

Плюсы Минусы
Улучшает кровообращение Может содержать лишний сахар
Поддерживает эластичность сосудов Нежелателен при аллергии на какао
Снижает последствия малоподвижности Повышает калорийность рациона
Содержит антиоксиданты Не заменяет физическую активность
Повышает настроение и концентрацию При злоупотреблении может вызывать бессонницу

Мифы и правда

Миф: какао подходит только детям.
Правда: напиток полезен и взрослым, особенно при умственной работе и низкой активности.

Миф: какао вредно для сердца из-за кофеина.
Правда: в нём мало кофеина, а флаванолы, напротив, укрепляют сосуды.

Миф: растворимый какао и натуральный одинаковы.
Правда: в растворимом напитке почти нет флаванолов, поэтому его польза минимальна.

Интересные факты

  1. Флаванолы из какао впервые были выделены в XIX веке, но их сосудистые эффекты подтвердили лишь недавно.

  2. Тёмный шоколад с высоким содержанием какао оказывает аналогичное действие.

  3. В доколумбовой Америке какао считали священным напитком и использовали для укрепления духа и тела.

Исторический контекст

Какао известно человечеству более трёх тысяч лет. Майя и ацтеки считали его напитком богов, а европейцы, узнав о нём в XVI веке, быстро оценили его бодрящий эффект. Сегодня, благодаря научным данным, какао вновь вернуло себе статус "умного" напитка — не только вкусного, но и полезного для сердца и сосудов, особенно в эпоху офисных кресел и удалённой работы.

Так что если день проходит за компьютером, а спортом заняться некогда — чашка натурального какао может стать вашим маленьким союзником в борьбе с последствиями сидячего образа жизни.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Домашние животные
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Новости спорта
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Популярное
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени

Вечная мерзлота хранит не только останки древних существ, но и человеческие тайны, которые способны перевернуть наше понимание истории.

Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Последние материалы
Тень не враг, а союзник: растения, которые расцветают вдали от солнца — живой оазис в полумраке
Больше не смущаюсь: Катя Гордон приняла важное решение на фоне слухов о конфликте с Кудрявцевой
Прическа без статики и заломов: проверенные приёмы для стойкого объёма и блеска зимой
Макароны с сыром больше не скучные: маленький секрет, который делает их полезнее и вкуснее
Когда автомобиль становится музеем: юбилейный Phantom рассказал вековую историю марки
Зарядка на утро: как за 10 минут вернуть себе энергию и зарядить мозг на целый день
От укуса до опухоли: карта шишек у кошек по зонам тела и что каждая из них означает
Утро начинается не с кофе: четыре утренних ритуала, которые бьют по желудку
Загадка солёной воды: что происходит, если поставить миску на подоконник зимой
Шок-цена за квадрат: сколько теперь стоит загородный дом мечты в Подмосковье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.