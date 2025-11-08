Кружка какао вместо тренировки: как напиток поддерживает сердце при сидячей работе

Многие офисные сотрудники проводят за компьютером большую часть дня, а вечерние тренировки не всегда компенсируют последствия малоподвижного образа жизни. Британские учёные из Бирмингемского университета нашли неожиданное средство поддержки сосудов для тех, кто много сидит. Оказалось, что чашка какао с высоким содержанием флаванолов помогает снизить негативное воздействие длительного сидения на сердечно-сосудистую систему.
В эксперименте приняли участие 40 здоровых мужчин. Половина участников вела активный образ жизни, а вторая — малоподвижный. Всем предлагалось провести два часа в положении сидя, предварительно выпив какао-напиток с различным содержанием флаванолов: от 5,6 до 695 мг.
Результаты, опубликованные в Journal of Physiology, оказались впечатляющими. У тех, кто выпил напиток с высоким содержанием флаванолов, функция сосудов оставалась стабильной даже после двух часов неподвижности. У участников, получивших какао с низким содержанием активных веществ, наблюдалось ухудшение кровотока и повышение диастолического давления.
"Флаванолы предотвращают нарушение функции сосудов во время длительного сидения", — отметили авторы исследования из Бирмингемского университета.
Таким образом, какао может стать не просто вкусным напитком, а своеобразной профилактикой сосудистых нарушений у тех, кто проводит много времени в кресле.
Флаванолы — это природные антиоксиданты, содержащиеся в какао-бобах и других растениях. Они способствуют расширению сосудов, улучшают приток крови к органам и защищают клетки от окислительного стресса.
Когда человек долго сидит, приток крови к нижней части тела снижается, а давление на сосуды растёт. Это приводит к временной дисфункции эндотелия — внутренней выстилки сосудов, отвечающей за их эластичность и реакцию на поток крови. Флаванолы помогают эндотелию оставаться активным, стимулируя выработку оксида азота — вещества, которое поддерживает нормальный тонус сосудов.
Одним из самых любопытных результатов эксперимента стало то, что эффект от флаванолов оказался одинаковым как у тренированных участников, так и у тех, кто вёл малоподвижный образ жизни. Это означает, что даже если вы не занимаетесь спортом ежедневно, польза от какао всё равно будет ощутимой.
"Защитный эффект проявился независимо от уровня физической подготовки", — подчеркнули учёные.
Таким образом, какао с высоким содержанием флаванолов может стать простым способом поддержки сосудов для офисных работников, студентов и всех, кто проводит много времени сидя.
Выбирайте натуральный какао-порошок. В нём больше флаванолов, чем в сладких смесях или растворимых напитках.
Не добавляйте слишком много сахара. Он снижает антиоксидантную активность напитка и повышает нагрузку на сосуды.
Заваривайте какао на молоке или растительной альтернативе. Так напиток получится питательным и мягким на вкус.
Пейте какао утром или днём. Лёгкий стимулирующий эффект поможет улучшить концентрацию без скачков давления.
Сочетайте с фруктами. Яблоки, сливы и ягоды тоже богаты флаванолами и усиливают эффект напитка.
Ошибка: пить какао с большим количеством сахара и сливок.
Последствие: рост калорийности и потеря антиоксидантных свойств.
Альтернатива: использовать несладкий порошок и немного мёда.
Ошибка: считать, что любой шоколад полезен.
Последствие: молочный шоколад содержит мало флаванолов.
Альтернатива: выбирайте чёрный шоколад с содержанием какао не менее 70 %.
Ошибка: ограничиваться только какао.
Последствие: недополучение других антиоксидантов.
Альтернатива: включайте в рацион фрукты, орехи, зелёный чай и овощи.
Учёные подчёркивают: какао не может заменить физическую активность. Оно лишь снижает вред от временной малоподвижности, но не решает проблему полностью. Для здоровья сосудов всё так же важны регулярные прогулки, растяжка и хотя бы короткие перерывы от сидячей работы каждые 40-60 минут.
Тем не менее, чашка какао в середине дня — приятный способ поддержать сосуды, особенно если нет возможности активно двигаться.
Флаванолы содержатся не только в какао, но и в других продуктах:
яблоках и грушах;
сливах и персиках;
чёрном и зелёном чае;
орехах;
ягодах — чернике, малине, смородине;
овощах вроде капусты кале и помидоров.
Включая их в рацион, можно усилить защиту сосудов и улучшить общее самочувствие.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшает кровообращение
|Может содержать лишний сахар
|Поддерживает эластичность сосудов
|Нежелателен при аллергии на какао
|Снижает последствия малоподвижности
|Повышает калорийность рациона
|Содержит антиоксиданты
|Не заменяет физическую активность
|Повышает настроение и концентрацию
|При злоупотреблении может вызывать бессонницу
Миф: какао подходит только детям.
Правда: напиток полезен и взрослым, особенно при умственной работе и низкой активности.
Миф: какао вредно для сердца из-за кофеина.
Правда: в нём мало кофеина, а флаванолы, напротив, укрепляют сосуды.
Миф: растворимый какао и натуральный одинаковы.
Правда: в растворимом напитке почти нет флаванолов, поэтому его польза минимальна.
Флаванолы из какао впервые были выделены в XIX веке, но их сосудистые эффекты подтвердили лишь недавно.
Тёмный шоколад с высоким содержанием какао оказывает аналогичное действие.
В доколумбовой Америке какао считали священным напитком и использовали для укрепления духа и тела.
Какао известно человечеству более трёх тысяч лет. Майя и ацтеки считали его напитком богов, а европейцы, узнав о нём в XVI веке, быстро оценили его бодрящий эффект. Сегодня, благодаря научным данным, какао вновь вернуло себе статус "умного" напитка — не только вкусного, но и полезного для сердца и сосудов, особенно в эпоху офисных кресел и удалённой работы.
Так что если день проходит за компьютером, а спортом заняться некогда — чашка натурального какао может стать вашим маленьким союзником в борьбе с последствиями сидячего образа жизни.
