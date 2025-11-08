Кружка какао вместо тренировки: как напиток поддерживает сердце при сидячей работе

Многие офисные сотрудники проводят за компьютером большую часть дня, а вечерние тренировки не всегда компенсируют последствия малоподвижного образа жизни. Британские учёные из Бирмингемского университета нашли неожиданное средство поддержки сосудов для тех, кто много сидит. Оказалось, что чашка какао с высоким содержанием флаванолов помогает снизить негативное воздействие длительного сидения на сердечно-сосудистую систему.

Какао и долголетие

Что показало исследование

В эксперименте приняли участие 40 здоровых мужчин. Половина участников вела активный образ жизни, а вторая — малоподвижный. Всем предлагалось провести два часа в положении сидя, предварительно выпив какао-напиток с различным содержанием флаванолов: от 5,6 до 695 мг.

Результаты, опубликованные в Journal of Physiology, оказались впечатляющими. У тех, кто выпил напиток с высоким содержанием флаванолов, функция сосудов оставалась стабильной даже после двух часов неподвижности. У участников, получивших какао с низким содержанием активных веществ, наблюдалось ухудшение кровотока и повышение диастолического давления.

"Флаванолы предотвращают нарушение функции сосудов во время длительного сидения", — отметили авторы исследования из Бирмингемского университета.

Таким образом, какао может стать не просто вкусным напитком, а своеобразной профилактикой сосудистых нарушений у тех, кто проводит много времени в кресле.

Как работают флаванолы

Флаванолы — это природные антиоксиданты, содержащиеся в какао-бобах и других растениях. Они способствуют расширению сосудов, улучшают приток крови к органам и защищают клетки от окислительного стресса.

Когда человек долго сидит, приток крови к нижней части тела снижается, а давление на сосуды растёт. Это приводит к временной дисфункции эндотелия — внутренней выстилки сосудов, отвечающей за их эластичность и реакцию на поток крови. Флаванолы помогают эндотелию оставаться активным, стимулируя выработку оксида азота — вещества, которое поддерживает нормальный тонус сосудов.

Польза независимо от физической формы

Одним из самых любопытных результатов эксперимента стало то, что эффект от флаванолов оказался одинаковым как у тренированных участников, так и у тех, кто вёл малоподвижный образ жизни. Это означает, что даже если вы не занимаетесь спортом ежедневно, польза от какао всё равно будет ощутимой.

"Защитный эффект проявился независимо от уровня физической подготовки", — подчеркнули учёные.

Таким образом, какао с высоким содержанием флаванолов может стать простым способом поддержки сосудов для офисных работников, студентов и всех, кто проводит много времени сидя.

Советы шаг за шагом: как сделать какао полезным

Выбирайте натуральный какао-порошок. В нём больше флаванолов, чем в сладких смесях или растворимых напитках. Не добавляйте слишком много сахара. Он снижает антиоксидантную активность напитка и повышает нагрузку на сосуды. Заваривайте какао на молоке или растительной альтернативе. Так напиток получится питательным и мягким на вкус. Пейте какао утром или днём. Лёгкий стимулирующий эффект поможет улучшить концентрацию без скачков давления. Сочетайте с фруктами. Яблоки, сливы и ягоды тоже богаты флаванолами и усиливают эффект напитка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить какао с большим количеством сахара и сливок.

Последствие: рост калорийности и потеря антиоксидантных свойств.

Альтернатива: использовать несладкий порошок и немного мёда.

Ошибка: считать, что любой шоколад полезен.

Последствие: молочный шоколад содержит мало флаванолов.

Альтернатива: выбирайте чёрный шоколад с содержанием какао не менее 70 %.

Ошибка: ограничиваться только какао.

Последствие: недополучение других антиоксидантов.

Альтернатива: включайте в рацион фрукты, орехи, зелёный чай и овощи.

А что если заменить спорт какао

Учёные подчёркивают: какао не может заменить физическую активность. Оно лишь снижает вред от временной малоподвижности, но не решает проблему полностью. Для здоровья сосудов всё так же важны регулярные прогулки, растяжка и хотя бы короткие перерывы от сидячей работы каждые 40-60 минут.

Тем не менее, чашка какао в середине дня — приятный способ поддержать сосуды, особенно если нет возможности активно двигаться.

Другие источники флаванолов

Флаванолы содержатся не только в какао, но и в других продуктах:

яблоках и грушах;

сливах и персиках;

чёрном и зелёном чае;

орехах;

ягодах — чернике, малине, смородине;

овощах вроде капусты кале и помидоров.

Включая их в рацион, можно усилить защиту сосудов и улучшить общее самочувствие.

Плюсы и минусы какао при сидячем образе жизни

Плюсы Минусы Улучшает кровообращение Может содержать лишний сахар Поддерживает эластичность сосудов Нежелателен при аллергии на какао Снижает последствия малоподвижности Повышает калорийность рациона Содержит антиоксиданты Не заменяет физическую активность Повышает настроение и концентрацию При злоупотреблении может вызывать бессонницу

Мифы и правда

Миф: какао подходит только детям.

Правда: напиток полезен и взрослым, особенно при умственной работе и низкой активности.

Миф: какао вредно для сердца из-за кофеина.

Правда: в нём мало кофеина, а флаванолы, напротив, укрепляют сосуды.

Миф: растворимый какао и натуральный одинаковы.

Правда: в растворимом напитке почти нет флаванолов, поэтому его польза минимальна.

Интересные факты

Флаванолы из какао впервые были выделены в XIX веке, но их сосудистые эффекты подтвердили лишь недавно. Тёмный шоколад с высоким содержанием какао оказывает аналогичное действие. В доколумбовой Америке какао считали священным напитком и использовали для укрепления духа и тела.

Исторический контекст

Какао известно человечеству более трёх тысяч лет. Майя и ацтеки считали его напитком богов, а европейцы, узнав о нём в XVI веке, быстро оценили его бодрящий эффект. Сегодня, благодаря научным данным, какао вновь вернуло себе статус "умного" напитка — не только вкусного, но и полезного для сердца и сосудов, особенно в эпоху офисных кресел и удалённой работы.

Так что если день проходит за компьютером, а спортом заняться некогда — чашка натурального какао может стать вашим маленьким союзником в борьбе с последствиями сидячего образа жизни.