Пить жирное — жить дольше: новая работа доказала пользу цельного молока

8:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Споры о пользе и вреде молочного жира длятся уже десятилетиями. Одни эксперты советуют полностью исключить цельное молоко, считая его источником холестерина, другие настаивают, что именно в жирных молочных продуктах скрыта настоящая польза. Недавнее исследование американских учёных, опубликованное в The Journal of Nutrition, поставило точку в этом споре — по крайней мере, частично.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина пьет молоко

Что показало исследование

Исследователи проанализировали данные более 3,1 тысячи участников долгосрочного проекта CARDIA, посвящённого изучению здоровья сердца у взрослых. Наблюдения длились 25 лет — с юности до зрелого возраста. За это время специалисты отслеживали рацион добровольцев, состояние их сосудов и развитие признаков сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты оказались неожиданными: у людей, регулярно употреблявших цельное молоко, сыр и йогурт, риск кальцификации артерий - процесса, при котором на стенках сосудов откладывается кальций, — был на 24 % ниже, чем у тех, кто выбирал обезжиренные аналоги.

"Употребление цельномолочных продуктов в молодости связано с меньшей вероятностью отложения кальция в сосудах во взрослом возрасте", — отметили авторы исследования.

Иными словами, молочный жир не только не навредил, но и проявил защитный эффект для сердечно-сосудистой системы.

Почему молочный жир работает иначе

Учёные объясняют феномен комплексным влиянием жиров на обмен веществ. Натуральные жиры участвуют в усвоении жирорастворимых витаминов — A, D, E и K, которые необходимы для нормальной работы сердца и сосудов.

Кроме того, молочные жиры содержат жирные кислоты со средней длиной цепи, которые не откладываются в организме, а быстро превращаются в энергию. Это снижает нагрузку на печень и способствует стабильному уровню холестерина.

Также цельное молоко содержит фосфолипиды и специфические белки, поддерживающие эластичность сосудов. Эти вещества отсутствуют или присутствуют в минимальных количествах в обезжиренных продуктах.

"Позитивный эффект, вероятно, связан не только с жиром, но и с другими компонентами цельного молока, которые влияют на обмен веществ", — пояснили исследователи.

Ошибка обезжиренного питания

Мода на обезжиренные продукты появилась в 1980-х годах, когда диетологи активно обвиняли жиры во всех бедах — от ожирения до инфарктов. Однако со временем стало ясно, что полное исключение жиров нарушает баланс питательных веществ.

При обезжиривании молока вместе с жирами удаляются ценные витамины и соединения. Чтобы сохранить вкус, производители часто добавляют сахар или стабилизаторы, и такой продукт может быть менее полезным, чем цельное молоко.

Кроме того, отсутствие жиров снижает чувство сытости, что нередко приводит к перееданию и, как следствие, набору веса — парадоксальному результату для тех, кто выбирает "лёгкие" продукты ради стройности.

Цельное молоко и здоровье сердца

Долгое время считалось, что насыщенные жиры из молочных продуктов повышают уровень "плохого" холестерина. Однако новые данные показывают, что их влияние зависит от источника. Молочные жиры ведут себя иначе, чем животные из мяса или трансжиры из фастфуда.

В цельном молоке есть стеариновая и миристиновая кислоты, которые помогают поддерживать уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП), улучшающего транспорт жиров и снижающего риск атеросклероза.

Также цельное молоко способствует усвоению кальция и магния — минералов, необходимых для сокращения сердечной мышцы и стабильного давления.

Советы шаг за шагом: как выбрать полезное молоко

Отдавайте предпочтение пастеризованному молоку. Оно безопасно и сохраняет максимум питательных веществ. Выбирайте содержание жира от 2,5 до 3,5 %. Это оптимальный баланс пользы и лёгкости. Проверяйте срок хранения. Чем он короче, тем меньше в продукте добавок и консервантов. Сочетайте молоко с полноценным рационом. Жирное молоко не заменяет разнообразного питания, а дополняет его. Не перегревайте. При кипячении часть витаминов и белков разрушается. Лучше слегка подогревать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полностью исключать жиры из рациона.

Последствие: нарушение гормонального фона и усвоения витаминов.

Альтернатива: употреблять умеренное количество натуральных жиров из молочных продуктов, орехов и рыбы.

Ошибка: выбирать продукты с надписью "0 % жира".

Последствие: дефицит питательных веществ и риск переедания.

Альтернатива: молоко 2,5-3,5 % или йогурт с естественным содержанием жира.

Ошибка: считать, что любое цельное молоко одинаково полезно.

Последствие: переизбыток калорий и холестерина при некачественном производстве.

Альтернатива: отдавать предпочтение фермерской продукции с коротким сроком годности.

А что если есть непереносимость лактозы

Для людей с непереносимостью молочного сахара подходят ферментированные продукты - йогурт, кефир, сыр. В них количество лактозы снижено, а польза жиров сохраняется. Также можно использовать безлактозное молоко, в котором структура жиров не нарушена.

Плюсы и минусы цельномолочных продуктов

Плюсы Минусы Содержат витамины A, D, E и K Повышенная калорийность Улучшают усвоение кальция Не подходят при аллергии на белок Снижают риск сердечных болезней Могут вызывать непереносимость лактозы Дают чувство сытости Требуют умеренности в употреблении Поддерживают гормональный баланс Зависят от качества сырья

Мифы и правда

Миф: жирное молоко повышает холестерин.

Правда: умеренное употребление натуральных молочных жиров поддерживает баланс "хорошего" и "плохого" холестерина.

Миф: обезжиренные продукты полезнее.

Правда: в них меньше витаминов и часто больше сахара.

Миф: молочные жиры ведут к ожирению.

Правда: при умеренном потреблении они помогают дольше чувствовать сытость и стабилизировать вес.

Интересные факты

В странах, где традиционно пьют цельное молоко (например, в Нидерландах), уровень сердечно-сосудистых заболеваний ниже среднего. Исследования показывают, что молочные жиры могут снижать воспаление. Сыр содержит более 400 разновидностей жирных кислот, некоторые из которых положительно влияют на мозг.

Исторический контекст

До XX века человечество не знало обезжиренных молочных продуктов. Цельное молоко считалось символом здоровья и достатка. Лишь в середине прошлого века началась эпоха "борьбы с жиром", когда на рынок хлынули "лёгкие" продукты. Сегодня тенденция меняется — наука возвращает репутацию молочному жиру, подтверждая его важную роль в питании и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Таким образом, умеренное потребление цельномолочных продуктов может стать частью сбалансированного рациона, помогая поддерживать здоровье сердца, гормональный баланс и чувство энергии. Главное — выбирать качественное молоко и не гнаться за надписью "0 % жира".