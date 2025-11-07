Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дьявол поселился под жабрами: природа снова показала, на что способна ради выживания
Посмертные фильмы полицейского с Рублёвки: почему слава Романа Попова удивила Сергея Жигунова
Юг греет, север дышит прохладой: как выбрать свой Вьетнам для идеального отпуска
Не верите в магию стирки: добавьте это в стиральную машину, и запах затхлости исчезнет
Волосы не растут? Вот что японцы делают иначе — секреты ухода, о которых никто не говорит
Древний Рим раскрывает свои тайны: раскопан бассейн, рядом с которым скрывается загадочная аномалия
Сим-карта под контролем: зачем на самом деле нужен период охлаждения после роуминга
Три копеечных предмета сделают кота счастливее дорогого корма: проверьте свою квартиру
Дата на правах решает судьбу водителя: как не оказаться вне закона из-за просрочки и бюрократии

Пряная терапия: специи, которые действуют на мозг лучше антидепрессантов

7:37
Здоровье

Осень приносит с собой не только яркие листья, но и хандру, усталость и желание укутаться в одеяло. Когда солнца становится меньше, уровень серотонина — гормона радости — снижается, и настроение ухудшается. Однако исправить ситуацию можно не только прогулками и витаминами, но и с помощью обычных приправ. Диетолог Х. Белшам в беседе с HuffPost рассказала, какие специи помогают взбодриться и поддержать эмоциональное равновесие в холодное время года.

Специи
Фото: https://www.freepik.com
Специи

Перец чили — источник внутреннего тепла

Острый перец — один из самых мощных природных стимуляторов. Его главный активный компонент капсаицин заставляет сердце биться чаще, кровь циркулировать быстрее и буквально "разогревает" тело изнутри.

"Капсаицин ускоряет метаболизм, улучшает кровообращение и повышает уровень серотонина", — отметила диетолог Х. Белшам.

Именно серотонин отвечает за ощущение бодрости и эмоционального подъёма. После острой пищи в организме высвобождаются эндорфины — естественные "гормоны удовольствия". Поэтому перец чили помогает не только согреться, но и справиться с осенней апатией.

Добавлять его можно не только в мясные блюда, но и в горячие супы, овощные рагу или даже шоколадные десерты. Главное — знать меру: избыток капсаицина может раздражать слизистую желудка.

Имбирь — стимулятор ума и тела

Имбирь ценят за острый вкус и согревающий эффект. Его активные вещества — гингерол и шогаол - стимулируют пищеварение, ускоряют обмен веществ и уменьшают воспаление. Кроме того, имбирь способствует лучшему кровоснабжению мозга, что помогает концентрироваться и снижает усталость.

Регулярное употребление имбирного чая в холодное время года укрепляет иммунитет и помогает справляться с сезонными инфекциями. А сочетание имбиря с мёдом и лимоном не только укрепляет защитные силы, но и дарит заряд бодрости на весь день.

Куркума и чёрный перец — золотая пара

Одним из самых сильных природных антидепрессантов считается куркума. Её активный компонент куркумин обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, улучшает настроение и память. Однако сам по себе куркумин усваивается плохо — его эффективность усиливается примерно в 20 раз, если добавить немного чёрного перца.

"Куркума особенно полезна в сочетании с перцем, который повышает биодоступность куркумина", — пояснила Белшам.

Добавляйте эту смесь в супы, тушёные блюда, рис или золотое молоко — напиток из тёплого молока, мёда и специй. Куркума не только поднимет настроение, но и придаст пище солнечный цвет, что особенно актуально в пасмурную погоду.

Паприка — мягкая энергия без жгучести

Если острые специи вам не по вкусу, стоит обратить внимание на паприку. В ней содержатся каротиноиды - натуральные антиоксиданты, которые снижают окислительный стресс и поддерживают здоровье кожи.

Паприка придаёт блюдам насыщенный аромат и аппетитный цвет, но при этом не раздражает слизистую желудка. Она хорошо сочетается с овощами, мясом и сыром. Особенно полезна копчёная паприка — она придаёт вкус жареного блюда даже тем, кто старается избегать лишнего масла.

Корица — сладкий баланс

Аромат корицы ассоциируется с уютом, выпечкой и праздником. Но помимо вкуса, эта специя помогает контролировать уровень глюкозы в крови, предотвращая резкие скачки сахара. Это особенно важно осенью и зимой, когда мы чаще тянемся к сладкому.

Корица также улучшает кровообращение, согревает и помогает организму вырабатывать серотонин. Добавляйте её в каши, кофе, чай или даже в овощные блюда — немного тёплого пряного аромата моментально создаст ощущение комфорта.

Советы шаг за шагом: как использовать специи для бодрости

  1. Начните утро с пряного напитка. Имбирный чай или тёплое молоко с куркумой запускают обмен веществ и пробуждают организм.

  2. Добавляйте специи постепенно. Избыточная острота может раздражать желудок, особенно при гастрите.

  3. Комбинируйте вкусы. Куркума с перцем, корица с имбирём или паприка с чесноком усиливают действие друг друга.

  4. Используйте натуральные специи. Избегайте готовых смесей с солью и ароматизаторами — выбирайте чистые порошки.

  5. Сочетайте с правильным питанием. Пряности работают лучше на фоне сбалансированного рациона с овощами и белками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: употреблять острые специи натощак.
Последствие: раздражение слизистой и изжога.
Альтернатива: добавляйте их к готовым блюдам или в напитки после еды.

Ошибка: злоупотреблять корицей.
Последствие: повышение давления и головная боль.
Альтернатива: используйте не более половины чайной ложки в день.

Ошибка: хранить специи на солнце.
Последствие: потеря аромата и питательных свойств.
Альтернатива: держите их в закрытых банках в тёмном шкафу.

А что если заменить кофе специями

Многие специи обладают мягким тонизирующим эффектом без кофеина. Имбирь, корица и перец стимулируют выработку эндорфинов и улучшают приток крови к мозгу. Поэтому тёплые пряные напитки могут стать отличной альтернативой утреннему кофе, особенно для тех, кто снижает потребление кофеина.

Плюсы и минусы приправ

Плюсы Минусы
Улучшают настроение и обмен веществ Могут раздражать желудок при избытке
Повышают иммунитет Теряют свойства при неправильном хранении
Добавляют аромат и вкус Не сочетаются с некоторыми лекарствами
Способствуют пищеварению Требуют умеренности
Помогают бороться с апатией Острые специи противопоказаны детям

Мифы и правда

Миф: острые специи вредны для желудка.
Правда: в умеренных количествах они улучшают пищеварение и снижают воспаление.

Миф: куркума бесполезна без специй.
Правда: при сочетании с перцем её действие усиливается во много раз.

Миф: корица подходит только для сладких блюд.
Правда: она прекрасно сочетается с мясом, рисом и овощами.

Интересные факты

  1. Капсаицин из перца чили используется в медицинских мазях для снятия боли.

  2. Куркума — близкий родственник имбиря, родом из Индии.

  3. Запах корицы способен улучшить концентрацию внимания и память.

Исторический контекст

Тысячи лет специи считались не просто кулинарным ингредиентом, а лекарством. В Древней Индии перец и куркуму использовали для лечения простуд и депрессии, в Китае — для укрепления жизненной энергии, а в Европе пряности ценились дороже золота. Сегодня наука лишь подтверждает то, что знали древние врачи: специи действительно влияют на настроение и самочувствие, помогая нам пережить холод и усталость.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Мягкие лапы — разный характер: чем кот отличается от кошки и кого лучше поселить у себя
Домашние животные
Мягкие лапы — разный характер: чем кот отличается от кошки и кого лучше поселить у себя
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Наука и техника
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Было пять — стало четыре: как автопром избавился от лишнего колеса и совести
Авто
Было пять — стало четыре: как автопром избавился от лишнего колеса и совести
Популярное
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году

Почему не всем водителям разрешено отказаться от техосмотра и когда диагностическая карта остаётся обязательной даже для новых автомобилей.

Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Последние материалы
Дата на правах решает судьбу водителя: как не оказаться вне закона из-за просрочки и бюрократии
Один перекус — и можно вызывать скорую: кому противопоказана шаурма
Плодородие уходит сквозь пальцы: почему земля перестала плодоносить и как это исправить
Логистические хитрости для доставки деликатесов: как краб из Мурманска покоряет китайский рынок
Шокирующее убийство криптомошенника Романа Новака в ОАЭ: что скрывает его блестящая биография
Три шага к сильным плечам: простая схема поможет развить дельты, не перегружая позвоночник
Разглаживаем мимические линии за 7 минут: простой метод, который изменит ваше лицо
Тихие гости из бездны: доказательства, что мы не одни даже в собственной Солнечной системе
ФНС идет по следу скрытых доходов: кого ждут новые проверки и штрафы
Идеальный порядок, которому позавидует свекровь: как организовать холодильник раз и навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.