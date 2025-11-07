Один перекус — и можно вызывать скорую: кому противопоказана шаурма

Шаурма давно стала любимым фастфудом россиян. Её можно купить на каждом углу, а аромат жареного мяса и соуса в лаваше редко оставляет кого-то равнодушным. Однако не всем такое угощение идёт на пользу. Терапевт Зарема Тен рассказала, кому стоит отказаться от шаурмы и почему это блюдо может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем.

Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шаурма

Почему шаурма не так безобидна, как кажется

На первый взгляд, в шаурме нет ничего опасного: мясо, овощи, соус и лаваш. Но именно сочетание ингредиентов делает её тяжёлым испытанием для пищеварительной системы. Особенно если блюдо приготовлено с избытком майонеза, картофеля фри и жирного мяса.

"Сочетание майонеза, мяса и лука гарантированно вызовет обострение: боль, тяжесть, изжогу", — пояснила терапевт Зарема Тен.

По словам специалиста, такие комбинации стимулируют активную выработку желудочного сока и желчи, что при хронических заболеваниях ЖКТ может привести к воспалению и спазмам.

Опасность для людей с проблемами желудка

Людям, страдающим гастритом, панкреатитом или холециститом, шаурма противопоказана. Жирное мясо, острые соусы и кислые овощи раздражают слизистую желудка и поджелудочной железы. Даже одна порция может вызвать обострение болезни, сопровождающееся болью, тошнотой и изжогой.

Для таких пациентов важно соблюдать щадящую диету, где исключены жирные, острые и кислые продукты. Фастфуд, приготовленный на скорую руку, этому принципу не соответствует.

Диабет и риск скачков сахара

Шаурма опасна и для людей с сахарным диабетом. Основная причина — высокий гликемический индекс лаваша и добавленного картофеля фри. Простые углеводы быстро повышают уровень глюкозы в крови, а жирные соусы замедляют её усвоение, провоцируя резкие колебания сахара.

Такие скачки приводят к ухудшению самочувствия, головокружению, слабости и повышенному риску осложнений. Диабетикам лучше выбирать блюда с цельнозерновыми продуктами и контролировать количество углеводов в каждом приёме пищи.

Угроза для сердца и сосудов

Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями шаурма тоже может стать испытанием. Высокое содержание насыщенных жиров способствует росту уровня холестерина, что ускоряет развитие атеросклероза.

"Большое количество скрытой соли в соусах и маринадах способно спровоцировать повышение давления и отёки у людей с гипертонией", — предупредила врач.

Даже если на первый взгляд шаурма выглядит "домашней" и приготовленной из свежих ингредиентов, уровень соли, жира и калорий часто превышает безопасные нормы.

Калорийная ловушка

Одна стандартная порция шаурмы содержит от 600 до 900 килокалорий, что составляет почти половину дневной нормы взрослого человека. Для тех, кто следит за весом или пытается похудеть, такое блюдо может свести на нет результаты диеты.

Калорийность шаурмы зависит от состава: чем больше соуса и картофеля, тем выше показатель. Даже замена майонеза на сметану не делает её диетической — основной источник калорий остаётся в жареном мясе и мучной основе.

Советы шаг за шагом: как сделать шаурму безопаснее

Выбирайте постное мясо. Курица или индейка предпочтительнее баранины и свинины. Просите меньше соуса. Особенно если используется майонез или жирные соусы на основе сметаны. Замените лаваш на цельнозерновой. Он содержит больше клетчатки и меньше влияет на уровень сахара. Откажитесь от картофеля фри. Вместо этого попросите добавить больше овощей. Готовьте дома. Контроль ингредиентов и способов приготовления — лучший способ снизить риски.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: есть шаурму на пустой желудок.

Последствие: раздражение слизистой и тяжесть после еды.

Альтернатива: перекусите чем-то лёгким перед фастфудом, например салатом или фруктом.

Ошибка: выбирать уличную шаурму без проверки.

Последствие: риск пищевого отравления и кишечных инфекций.

Альтернатива: покупайте только в проверенных местах с видимой зоной готовки.

Ошибка: считать, что "домашняя" шаурма всегда безопасна.

Последствие: избыточное потребление калорий и жира.

Альтернатива: используйте гриль, свежие овощи и минимальное количество соуса.

А что если съесть шаурму раз в месяц

Врач отмечает: здоровому человеку без хронических заболеваний шаурма в умеренных количествах не навредит. Однако даже редкое употребление стоит сопровождать контролем калорий и питьевого режима. После тяжёлой еды полезно выпить стакан воды и прогуляться, чтобы ускорить пищеварение.

Главное — помнить, что фастфуд не должен становиться привычкой. Если тянет на шаурму регулярно, лучше разобраться, не связано ли это с нехваткой белка или калорий в рационе.

Плюсы и минусы шаурмы

Плюсы Минусы Быстро и сытно Высокая калорийность Богата белком Содержит избыток соли и жира Можно приготовить дома Часто вызывает изжогу Разнообразие вкусов Небезопасна при хронических болезнях Доступная цена Часто готовится с нарушением гигиены

Мифы и правда

Миф: если добавить больше овощей, шаурма станет полезной.

Правда: овощи улучшают вкус, но не снижают количество жира и калорий.

Миф: шаурма из курицы безопаснее любой другой.

Правда: зависит от способа приготовления — жарка в масле делает блюдо таким же тяжёлым.

Миф: домашняя шаурма всегда диетическая.

Правда: при добавлении соусов и жареного мяса калорийность остаётся высокой.

Интересные факты

Шаурма родом из Ближнего Востока и считается "уличной едой" бедуинов. В Израиле и Турции традиционное блюдо готовят без майонеза — только мясо, овощи и специи. В России шаурма стала популярной в 1990-х и сегодня входит в тройку самых продаваемых видов фастфуда.

Исторический контекст

История шаурмы насчитывает не одно столетие. Её прародитель — донер-кебаб, придуманный в Османской империи. Мясо жарили на вертикальном вертеле, срезая тонкие кусочки и заворачивая их в лепёшку. Со временем блюдо распространилось по всему миру, адаптировавшись к местным вкусам. В России к нему добавили соусы и картофель, сделав калорийнее, но привычнее для отечественного стола.

Сегодня шаурма — символ городской еды: быстро, вкусно и доступно. Но, как и любой фастфуд, она требует осознанного подхода. Важно помнить, что здоровое питание начинается не с запретов, а с умеренности и разумного выбора.