Безопасная еда начинается с маркировки: три буквы на дне контейнера важнее, чем состав продукта

Пластиковая упаковка давно стала частью повседневной жизни: в ней продают напитки, хранят готовую еду и замораживают продукты. Но не каждый пластик одинаково безопасен. Некоторые материалы выделяют токсичные вещества при нагреве или длительном хранении пищи, а другие подходят даже для использования в микроволновке. Как разобраться во всех маркировках и не навредить здоровью, рассказал ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко.

Почему важно различать виды пластика

Современные пластиковые ёмкости делаются из десятков типов полимеров. На первый взгляд они выглядят одинаково, но при взаимодействии с жиром, кислотой или теплом ведут себя по-разному. Если не обращать внимания на маркировку, можно подвергнуть организм воздействию опасных химических соединений — от фталатов до стирола.

"Тип пластика напрямую влияет на его безопасность при контакте с продуктами питания", — отметил Денис Борозденко.

Учёные предупреждают: при нагревании некачественные контейнеры могут выделять вещества, нарушающие работу эндокринной системы, а при длительном контакте с жирной пищей — накапливать токсины. Поэтому важно знать, что означают цифры и буквы на дне упаковки.

PET/PETE — только для одноразового использования

Самый распространённый вид пластика — PET (или PETE), обозначается цифрой 1. Из него делают бутылки для воды, газированных напитков и контейнеры для салатов. Он лёгкий, прозрачный и недорогой, но совершенно не рассчитан на повторное применение.

При повторном использовании и повреждениях структура PET-пластика меняется: появляются микротрещины, через которые выделяются остатки мономеров и формальдегида. Особенно опасно наливать в такую ёмкость горячие напитки или хранить жирные соусы и алкоголь. В этих условиях возможны химические реакции с образованием токсичных соединений.

Чтобы не рисковать здоровьем, бутылки и контейнеры с маркировкой PET нужно утилизировать после первого применения и не использовать для повторного хранения.

PS (полистирол) — одноразовый и нежелательный

Полистирол (PS) чаще всего используется для стаканчиков, одноразовой посуды и упаковок фастфуда. Он лёгкий и дешёвый, но крайне нестабилен к нагреву. При контакте с горячей пищей выделяет стирол — вещество, признанное канцерогеном.

"PS не подходит для хранения еды и разогрева — при нагревании он выделяет токсичные пары", — подчеркнул Борозденко.

Кроме вреда для человека, полистирол практически не перерабатывается и наносит серьёзный ущерб окружающей среде. По этой причине его всё чаще заменяют биоразлагаемыми аналогами из кукурузного крахмала или бумаги с защитным покрытием.

PP (полипропилен) — безопасный выбор

Наиболее надёжным материалом специалисты называют PP (полипропилен), маркируется цифрой 5. Он устойчив к высоким температурам, не вступает в реакцию с кислотами и жирами, не выделяет вредных веществ.

Полипропилен подходит для разогрева пищи в микроволновке и даже для хранения замороженных продуктов. Его можно использовать многократно — контейнеры сохраняют форму, не трескаются и не впитывают запахи.

"PP — оптимальный вариант для бытового применения, он выдерживает и мороз, и нагрев", — пояснил эксперт.

Именно из полипропилена делают большинство качественных контейнеров для ланчей и детского питания.

Как распознать безопасный пластик

На каждой упаковке есть специальная маркировка — треугольник с цифрой и буквами. Эта информация помогает определить тип материала и его предназначение.

1 (PET/PETE) — только одноразовое использование.

2 (HDPE) — плотный полиэтилен, подходит для хранения жидкостей и бытовой химии, не для горячей еды.

3 (PVC) — поливинилхлорид, опасен: выделяет хлорсодержащие вещества.

5 (PP) — безопасен, можно греть и замораживать.

6 (PS) — полистирол, канцерогенен при нагреве.

7 (OTHER) - смесь разных полимеров, часто включает бисфенол А.

Если на упаковке нет маркировки, использовать её для хранения пищи не стоит — происхождение материала неизвестно.

Советы шаг за шагом: как выбрать контейнер

Проверяйте маркировку. Безопасные виды — только PP и, в некоторых случаях, HDPE. Избегайте дешёвой посуды. Сомнительные контейнеры могут содержать вторичное сырьё. Не используйте одноразовые бутылки повторно. Они быстро теряют прочность. Не заливайте кипяток в пластиковые ёмкости. Даже безопасный пластик может деформироваться. Храните жирные продукты в стекле. Это исключает любые химические реакции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать пластиковую посуду в микроволновке без маркировки "для СВЧ".

Последствие: выделение токсинов при нагревании.

Альтернатива: выбирайте контейнеры из PP с символом "microwave safe".

Ошибка: хранить еду в дешёвых контейнерах без обозначений.

Последствие: риск миграции химических веществ в пищу.

Альтернатива: использовать сертифицированные пищевые материалы.

Ошибка: использовать повреждённую посуду.

Последствие: трещины ускоряют выделение микрочастиц.

Альтернатива: своевременно заменяйте контейнеры на новые.

А что если перейти на альтернативные материалы

Стекло, нержавеющая сталь и керамика — безопасные и долговечные варианты для хранения пищи. Они не выделяют вредных веществ, легко моются и не впитывают запахи. Минус — больший вес и хрупкость стекла, зато при правильном уходе такая посуда служит годами.

Плюсы и минусы пластиковых контейнеров

Плюсы Минусы Лёгкие и удобные Могут выделять токсины при нагреве Дешёвые и доступные Не все виды безопасны Компактно хранятся Трудно утилизировать Подходят для заморозки (PP) Портятся от царапин Не бьются, как стекло Со временем впитывают запахи

Мифы и правда

Миф: любая пластиковая посуда безопасна, если её вымыть.

Правда: не все виды пластика предназначены для многократного использования.

Миф: заморозка полностью безопасна для любого контейнера.

Правда: при низких температурах некоторые материалы становятся хрупкими и трескаются.

Миф: BPA (бисфенол А) уже не используется.

Правда: он всё ещё встречается в дешёвом пластике, особенно без маркировки.

Интересные факты

Бисфенол А был открыт ещё в 1891 году, но его вред выявили только через сто лет. В Европе детская посуда из пластика с BPA запрещена с 2011 года. Полипропилен перерабатывается до шести раз без потери свойств.

Исторический контекст

Пластик стал массовым материалом после Второй мировой войны, когда химическая промышленность искала дешёвые альтернативы стеклу и металлу. В 1960-х годах пластиковые бутылки и контейнеры заполнили кухни по всему миру. Сегодня человечество пересматривает отношение к синтетике, возвращаясь к осознанному выбору — покупать меньше, но качественнее.