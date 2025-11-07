Безопасная еда начинается с маркировки: три буквы на дне контейнера важнее, чем состав продукта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:48
Здоровье

Пластиковая упаковка давно стала частью повседневной жизни: в ней продают напитки, хранят готовую еду и замораживают продукты. Но не каждый пластик одинаково безопасен. Некоторые материалы выделяют токсичные вещества при нагреве или длительном хранении пищи, а другие подходят даже для использования в микроволновке. Как разобраться во всех маркировках и не навредить здоровью, рассказал ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко.

Пищевой контейнер
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пищевой контейнер

Почему важно различать виды пластика

Современные пластиковые ёмкости делаются из десятков типов полимеров. На первый взгляд они выглядят одинаково, но при взаимодействии с жиром, кислотой или теплом ведут себя по-разному. Если не обращать внимания на маркировку, можно подвергнуть организм воздействию опасных химических соединений — от фталатов до стирола.

"Тип пластика напрямую влияет на его безопасность при контакте с продуктами питания", — отметил Денис Борозденко.

Учёные предупреждают: при нагревании некачественные контейнеры могут выделять вещества, нарушающие работу эндокринной системы, а при длительном контакте с жирной пищей — накапливать токсины. Поэтому важно знать, что означают цифры и буквы на дне упаковки.

PET/PETE — только для одноразового использования

Самый распространённый вид пластика — PET (или PETE), обозначается цифрой 1. Из него делают бутылки для воды, газированных напитков и контейнеры для салатов. Он лёгкий, прозрачный и недорогой, но совершенно не рассчитан на повторное применение.

При повторном использовании и повреждениях структура PET-пластика меняется: появляются микротрещины, через которые выделяются остатки мономеров и формальдегида. Особенно опасно наливать в такую ёмкость горячие напитки или хранить жирные соусы и алкоголь. В этих условиях возможны химические реакции с образованием токсичных соединений.

Чтобы не рисковать здоровьем, бутылки и контейнеры с маркировкой PET нужно утилизировать после первого применения и не использовать для повторного хранения.

PS (полистирол) — одноразовый и нежелательный

Полистирол (PS) чаще всего используется для стаканчиков, одноразовой посуды и упаковок фастфуда. Он лёгкий и дешёвый, но крайне нестабилен к нагреву. При контакте с горячей пищей выделяет стирол — вещество, признанное канцерогеном.

"PS не подходит для хранения еды и разогрева — при нагревании он выделяет токсичные пары", — подчеркнул Борозденко.

Кроме вреда для человека, полистирол практически не перерабатывается и наносит серьёзный ущерб окружающей среде. По этой причине его всё чаще заменяют биоразлагаемыми аналогами из кукурузного крахмала или бумаги с защитным покрытием.

PP (полипропилен) — безопасный выбор

Наиболее надёжным материалом специалисты называют PP (полипропилен), маркируется цифрой 5. Он устойчив к высоким температурам, не вступает в реакцию с кислотами и жирами, не выделяет вредных веществ.

Полипропилен подходит для разогрева пищи в микроволновке и даже для хранения замороженных продуктов. Его можно использовать многократно — контейнеры сохраняют форму, не трескаются и не впитывают запахи.

"PP — оптимальный вариант для бытового применения, он выдерживает и мороз, и нагрев", — пояснил эксперт.

Именно из полипропилена делают большинство качественных контейнеров для ланчей и детского питания.

Как распознать безопасный пластик

На каждой упаковке есть специальная маркировка — треугольник с цифрой и буквами. Эта информация помогает определить тип материала и его предназначение.

  • 1 (PET/PETE) — только одноразовое использование.

  • 2 (HDPE) — плотный полиэтилен, подходит для хранения жидкостей и бытовой химии, не для горячей еды.

  • 3 (PVC) — поливинилхлорид, опасен: выделяет хлорсодержащие вещества.

  • 5 (PP) — безопасен, можно греть и замораживать.

  • 6 (PS) — полистирол, канцерогенен при нагреве.

  • 7 (OTHER) - смесь разных полимеров, часто включает бисфенол А.

Если на упаковке нет маркировки, использовать её для хранения пищи не стоит — происхождение материала неизвестно.

Советы шаг за шагом: как выбрать контейнер

  1. Проверяйте маркировку. Безопасные виды — только PP и, в некоторых случаях, HDPE.

  2. Избегайте дешёвой посуды. Сомнительные контейнеры могут содержать вторичное сырьё.

  3. Не используйте одноразовые бутылки повторно. Они быстро теряют прочность.

  4. Не заливайте кипяток в пластиковые ёмкости. Даже безопасный пластик может деформироваться.

  5. Храните жирные продукты в стекле. Это исключает любые химические реакции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать пластиковую посуду в микроволновке без маркировки "для СВЧ".
Последствие: выделение токсинов при нагревании.
Альтернатива: выбирайте контейнеры из PP с символом "microwave safe".

Ошибка: хранить еду в дешёвых контейнерах без обозначений.
Последствие: риск миграции химических веществ в пищу.
Альтернатива: использовать сертифицированные пищевые материалы.

Ошибка: использовать повреждённую посуду.
Последствие: трещины ускоряют выделение микрочастиц.
Альтернатива: своевременно заменяйте контейнеры на новые.

А что если перейти на альтернативные материалы

Стекло, нержавеющая сталь и керамика — безопасные и долговечные варианты для хранения пищи. Они не выделяют вредных веществ, легко моются и не впитывают запахи. Минус — больший вес и хрупкость стекла, зато при правильном уходе такая посуда служит годами.

Плюсы и минусы пластиковых контейнеров

Плюсы Минусы
Лёгкие и удобные Могут выделять токсины при нагреве
Дешёвые и доступные Не все виды безопасны
Компактно хранятся Трудно утилизировать
Подходят для заморозки (PP) Портятся от царапин
Не бьются, как стекло Со временем впитывают запахи

Мифы и правда

Миф: любая пластиковая посуда безопасна, если её вымыть.
Правда: не все виды пластика предназначены для многократного использования.

Миф: заморозка полностью безопасна для любого контейнера.
Правда: при низких температурах некоторые материалы становятся хрупкими и трескаются.

Миф: BPA (бисфенол А) уже не используется.
Правда: он всё ещё встречается в дешёвом пластике, особенно без маркировки.

Интересные факты

  1. Бисфенол А был открыт ещё в 1891 году, но его вред выявили только через сто лет.

  2. В Европе детская посуда из пластика с BPA запрещена с 2011 года.

  3. Полипропилен перерабатывается до шести раз без потери свойств.

Исторический контекст

Пластик стал массовым материалом после Второй мировой войны, когда химическая промышленность искала дешёвые альтернативы стеклу и металлу. В 1960-х годах пластиковые бутылки и контейнеры заполнили кухни по всему миру. Сегодня человечество пересматривает отношение к синтетике, возвращаясь к осознанному выбору — покупать меньше, но качественнее.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
