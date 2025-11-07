Безопасная еда начинается с маркировки: три буквы на дне контейнера важнее, чем состав продукта

Пластиковая упаковка давно стала частью повседневной жизни: в ней продают напитки, хранят готовую еду и замораживают продукты. Но не каждый пластик одинаково безопасен. Некоторые материалы выделяют токсичные вещества при нагреве или длительном хранении пищи, а другие подходят даже для использования в микроволновке. Как разобраться во всех маркировках и не навредить здоровью, рассказал ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко.
Современные пластиковые ёмкости делаются из десятков типов полимеров. На первый взгляд они выглядят одинаково, но при взаимодействии с жиром, кислотой или теплом ведут себя по-разному. Если не обращать внимания на маркировку, можно подвергнуть организм воздействию опасных химических соединений — от фталатов до стирола.
"Тип пластика напрямую влияет на его безопасность при контакте с продуктами питания", — отметил Денис Борозденко.
Учёные предупреждают: при нагревании некачественные контейнеры могут выделять вещества, нарушающие работу эндокринной системы, а при длительном контакте с жирной пищей — накапливать токсины. Поэтому важно знать, что означают цифры и буквы на дне упаковки.
Самый распространённый вид пластика — PET (или PETE), обозначается цифрой 1. Из него делают бутылки для воды, газированных напитков и контейнеры для салатов. Он лёгкий, прозрачный и недорогой, но совершенно не рассчитан на повторное применение.
При повторном использовании и повреждениях структура PET-пластика меняется: появляются микротрещины, через которые выделяются остатки мономеров и формальдегида. Особенно опасно наливать в такую ёмкость горячие напитки или хранить жирные соусы и алкоголь. В этих условиях возможны химические реакции с образованием токсичных соединений.
Чтобы не рисковать здоровьем, бутылки и контейнеры с маркировкой PET нужно утилизировать после первого применения и не использовать для повторного хранения.
Полистирол (PS) чаще всего используется для стаканчиков, одноразовой посуды и упаковок фастфуда. Он лёгкий и дешёвый, но крайне нестабилен к нагреву. При контакте с горячей пищей выделяет стирол — вещество, признанное канцерогеном.
"PS не подходит для хранения еды и разогрева — при нагревании он выделяет токсичные пары", — подчеркнул Борозденко.
Кроме вреда для человека, полистирол практически не перерабатывается и наносит серьёзный ущерб окружающей среде. По этой причине его всё чаще заменяют биоразлагаемыми аналогами из кукурузного крахмала или бумаги с защитным покрытием.
Наиболее надёжным материалом специалисты называют PP (полипропилен), маркируется цифрой 5. Он устойчив к высоким температурам, не вступает в реакцию с кислотами и жирами, не выделяет вредных веществ.
Полипропилен подходит для разогрева пищи в микроволновке и даже для хранения замороженных продуктов. Его можно использовать многократно — контейнеры сохраняют форму, не трескаются и не впитывают запахи.
"PP — оптимальный вариант для бытового применения, он выдерживает и мороз, и нагрев", — пояснил эксперт.
Именно из полипропилена делают большинство качественных контейнеров для ланчей и детского питания.
На каждой упаковке есть специальная маркировка — треугольник с цифрой и буквами. Эта информация помогает определить тип материала и его предназначение.
1 (PET/PETE) — только одноразовое использование.
2 (HDPE) — плотный полиэтилен, подходит для хранения жидкостей и бытовой химии, не для горячей еды.
3 (PVC) — поливинилхлорид, опасен: выделяет хлорсодержащие вещества.
5 (PP) — безопасен, можно греть и замораживать.
6 (PS) — полистирол, канцерогенен при нагреве.
7 (OTHER) - смесь разных полимеров, часто включает бисфенол А.
Если на упаковке нет маркировки, использовать её для хранения пищи не стоит — происхождение материала неизвестно.
Проверяйте маркировку. Безопасные виды — только PP и, в некоторых случаях, HDPE.
Избегайте дешёвой посуды. Сомнительные контейнеры могут содержать вторичное сырьё.
Не используйте одноразовые бутылки повторно. Они быстро теряют прочность.
Не заливайте кипяток в пластиковые ёмкости. Даже безопасный пластик может деформироваться.
Храните жирные продукты в стекле. Это исключает любые химические реакции.
Ошибка: использовать пластиковую посуду в микроволновке без маркировки "для СВЧ".
Последствие: выделение токсинов при нагревании.
Альтернатива: выбирайте контейнеры из PP с символом "microwave safe".
Ошибка: хранить еду в дешёвых контейнерах без обозначений.
Последствие: риск миграции химических веществ в пищу.
Альтернатива: использовать сертифицированные пищевые материалы.
Ошибка: использовать повреждённую посуду.
Последствие: трещины ускоряют выделение микрочастиц.
Альтернатива: своевременно заменяйте контейнеры на новые.
Стекло, нержавеющая сталь и керамика — безопасные и долговечные варианты для хранения пищи. Они не выделяют вредных веществ, легко моются и не впитывают запахи. Минус — больший вес и хрупкость стекла, зато при правильном уходе такая посуда служит годами.
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкие и удобные
|Могут выделять токсины при нагреве
|Дешёвые и доступные
|Не все виды безопасны
|Компактно хранятся
|Трудно утилизировать
|Подходят для заморозки (PP)
|Портятся от царапин
|Не бьются, как стекло
|Со временем впитывают запахи
Миф: любая пластиковая посуда безопасна, если её вымыть.
Правда: не все виды пластика предназначены для многократного использования.
Миф: заморозка полностью безопасна для любого контейнера.
Правда: при низких температурах некоторые материалы становятся хрупкими и трескаются.
Миф: BPA (бисфенол А) уже не используется.
Правда: он всё ещё встречается в дешёвом пластике, особенно без маркировки.
Бисфенол А был открыт ещё в 1891 году, но его вред выявили только через сто лет.
В Европе детская посуда из пластика с BPA запрещена с 2011 года.
Полипропилен перерабатывается до шести раз без потери свойств.
Пластик стал массовым материалом после Второй мировой войны, когда химическая промышленность искала дешёвые альтернативы стеклу и металлу. В 1960-х годах пластиковые бутылки и контейнеры заполнили кухни по всему миру. Сегодня человечество пересматривает отношение к синтетике, возвращаясь к осознанному выбору — покупать меньше, но качественнее.
Почему не всем водителям разрешено отказаться от техосмотра и когда диагностическая карта остаётся обязательной даже для новых автомобилей.