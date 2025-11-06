Виновник плаксивых обедов найден: учёные объяснили, что именно заставляет нас реветь над луком

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:40
Здоровье

Наверное, нет ни одного человека, кто хотя бы раз не удивлялся, почему обычный лук способен вызвать слёзы. Этот кулинарный феномен давно стал предметом анекдотов и лайфхаков — кто-то режет лук под водой, кто-то надевает очки, а кто-то просто сдерживает слёзы до последнего. Теперь же учёные из Корнеллского университета окончательно раскрыли, что именно заставляет глаза реагировать так остро.

Лук
Фото: Freepik by Racool_studio
Лук

Химия слёз

При разрезании луковицы нарушаются тысячи клеток, и из них высвобождаются особые ферменты и соединения. Главное из них — пропанетал S-оксид. Именно этот летучий химикат раздражает слизистую оболочку глаз, заставляя организм в срочном порядке выделять слёзы, чтобы "смыть" раздражитель.

Учёные давно знали о существовании этого вещества, но теперь смогли детально зафиксировать, как оно попадает в воздух. Используя высокоскоростную видеосъёмку, специалисты впервые наблюдали момент, когда лезвие ножа разрывает поверхность луковицы. Оказалось, что процесс сопровождается миниатюрными "взрывами" — из луковых клеток с огромной скоростью вылетают микроскопические капли жидкости.

"Мы зафиксировали выброс мельчайших частиц со скоростью до 40 метров в секунду", — сообщили исследователи из Корнеллского университета.

Эти капли разносят раздражающий газ по воздуху, и даже небольшой порез запускает цепную реакцию. Чем активнее и грубее движения ножа, тем сильнее высвобождаются частицы.

Роль ножа и скорости

Учёные доказали: именно скорость резки и состояние ножа напрямую влияют на количество выделяемого раздражителя. Когда нож острый, он аккуратно разделяет волокна и повреждает меньше клеток. При использовании тупого ножа происходит обратное — ткани сминаются, а луковые клетки лопаются с усилием. Это создаёт множество микровзрывов, усиливая выброс раздражающих веществ.

Такой эффект можно сравнить с аэрозольным распылением — чем больше давление и хаос, тем активнее вещество попадает в воздух. Поэтому опытные повара предпочитают не торопиться, когда режут лук: аккуратные движения уменьшают количество раздражителя.

Как уменьшить слёзы

Специалисты предложили несколько способов, которые реально помогают снизить слезоотделение:

  1. Используйте острый нож. Он разрушает меньше клеток, а значит, выделяется меньше раздражающих веществ.

  2. Охладите лук. Если подержать его в холодильнике 20-30 минут, скорость испарения пропанетала снижается.

  3. Режьте под вытяжкой или рядом с вентилятором. Воздушный поток помогает быстрее рассеять химикаты.

  4. Нанесите немного масла на лезвие ножа. Масляная плёнка препятствует распылению капель и замедляет химическую реакцию.

  5. Не режьте слишком быстро. Чем спокойнее и равномернее движения, тем меньше раздражителя попадает в воздух.

Почему лук "защищается"

Интересно, что для самого растения этот эффект имеет биологический смысл. Лук вырабатывает раздражающее вещество не случайно — это часть его естественной защиты от вредителей и животных. Когда луковица повреждается, ферменты мгновенно вступают в реакцию, создавая едкое соединение, отпугивающее тех, кто пытается её съесть.

Таким образом, "слёзы" — не ошибка природы, а результат эволюции, призванный сохранить растение. Для человека этот эффект неприятен, но безопасен: химическое соединение не повреждает ткани глаза, а лишь вызывает временное раздражение.

Что показало исследование под микроскопом

В ходе эксперимента учёные использовали особую систему видеосъёмки, фиксирующую движение частиц в воздухе с точностью до микросекунды. Камеры позволили рассмотреть момент выброса мельчайших капель, их форму и траекторию. Было установлено, что при каждом разрезе из луковицы вырывается облачко микрочастиц, которое распространяется примерно на метр вокруг.

Исследователи отметили: при повышенной влажности воздуха раздражитель оседает быстрее, а при сухом воздухе дольше сохраняется в пространстве — поэтому зимой, когда воздух в квартирах суше, лук "кусается" особенно сильно.

"Тупой нож усиливает выброс частиц и создаёт эффект миниатюрных взрывов", — пояснили авторы исследования.

Эти данные стали основой для будущих кулинарных экспериментов. Учёные даже предложили идею создания "антислёзных ножей", покрытых специальным материалом, уменьшающим трение и разрушение клеток.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: быстро резать лук, не следя за скоростью.
Последствие: больше раздражителя — больше слёз.
Альтернатива: делать плавные, контролируемые движения.

Ошибка: использовать тупой нож.
Последствие: усиленное разрушение клеток и раздражение глаз.
Альтернатива: регулярно затачивать ножи или приобрести качественную керамическую модель.

Ошибка: пренебрегать гигиеной.
Последствие: распространение бактерий из-за мелких капель, оседающих на поверхности.
Альтернатива: мыть нож, доску и руки сразу после нарезки.

А что если лук опасен для здоровья

Учёные подчеркнули: сам по себе лук не вреден — напротив, он содержит фитонциды, которые обладают антибактериальными свойствами. Опасность представляет не сам процесс резки, а несоблюдение чистоты. Микрокапли с раздражителем могут переносить бактерии, поэтому важно использовать отдельную доску и не допускать контакта с готовыми блюдами.

Плюсы и минусы лука

Плюсы Минусы
Укрепляет иммунитет Вызывает раздражение глаз при резке
Содержит витамин C и серу Имеет резкий запах
Обладает антисептическими свойствами Может вызывать изжогу при избытке
Снижает уровень сахара в крови Не рекомендуется при гастрите
Добавляет вкус и аромат блюдам Требует аккуратной обработки

Мифы и правда

Миф: если держать спичку в зубах, глаза не слезятся.
Правда: это не работает — серная головка спички не успевает поглотить раздражитель.

Миф: очки полностью спасают от слёз.
Правда: частично — только если они плотно прилегают и не пропускают воздух.

Миф: сладкий лук не вызывает слёз.
Правда: вызывает, просто раздражителя в нём меньше.

Интересные факты

  1. Существуют сорта "безслёзного" лука, выведенные в Японии, где уровень пропанетала снижен генетически.

  2. Лук стал первым овощем, который выращивали в космосе — на борту МКС.

  3. Средневековые врачи использовали лук как средство от простуды и для дезинфекции ран.

Исторический контекст

В древности лук считался не только пищей, но и оберегом. Египтяне верили, что его слоистая структура символизирует вечность, а в Древней Греции гладиаторы ели лук перед боями, считая, что он придаёт силу. Сегодня это один из самых популярных овощей в мире, и даже спустя тысячелетия он продолжает вызывать у нас… слёзы.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018.

