До боя курантов ещё месяц, а список покупок уже готов: что можно взять без риска испортить праздник

7:48
Здоровье

Подготовка к праздникам часто превращается в настоящий марафон. Очереди в супермаркетах, скачки цен, дефицит популярных продуктов — всё это знакомо каждому, кто хоть раз откладывал покупки на последнюю неделю декабря. Однако часть новогодних продуктов можно спокойно купить заранее, ещё в ноябре, и при этом сохранить не только качество, но и семейный бюджет.

Супермаркет
Фото: www.freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
Супермаркет

О том, как грамотно подойти к планированию праздничного меню и какие продукты без риска можно закупить заранее, рассказала нутрициолог Наталья Чаевская.

Почему стоит начать покупки заранее

По словам специалиста, ранние покупки помогают избежать стресса и экономят до трети расходов. В декабре большинство магазинов традиционно поднимают цены, а некоторые товары попросту исчезают с прилавков. Поэтому составление списка заранее — это не только удобство, но и рациональный подход к организации питания.

Кроме того, в ноябре часто действуют скидки и акции, позволяющие приобрести качественные продукты дольше хранящихся категорий по сниженной цене. Главное — обращать внимание на срок годности и условия хранения.

"В первую очередь имеет смысл заранее купить продукты с длительным сроком хранения", — отметила нутрициолог Наталья Чаевская.

Продукты, которые можно купить уже в ноябре

Ниже приведён список продуктов, которые без проблем сохранят свои вкусовые качества и полезные свойства до Нового года.

  1. Икра. Баночная икра при хранении в холодильнике или морозильной камере прекрасно сохраняет свежесть до нескольких месяцев. Главное — не вскрывать упаковку заранее.

  2. Тарталетки. Эти хрустящие корзиночки удобно держать в закрытой упаковке. Они не теряют форму и вкус, а накануне праздника в них можно быстро собрать эффектные закуски.

  3. Консервы. Рыбные и мясные — тунец, сардины, шпроты, говядина в собственном соку. Консервы хороши тем, что не требуют особых условий хранения и идеально подходят для салатов и закусок.

  4. Маринованные овощи. Корнишоны, солёные огурцы, квашеная капуста и перцы добавляют хруст и кислинку к мясным блюдам и салатам.

  5. Орехи и сухофрукты. Изюм, курага, чернослив, финики — отличная основа для десертов и украшений для новогодней выпечки. Они долго хранятся, особенно в герметичной таре.

  6. Грибы. Сухие и консервированные грибы можно покупать уже в ноябре: они становятся только вкуснее, если настоятся в маринаде.

  7. Оливки и маслины. Эти продукты — частые гости на праздничном столе. Они идеально подходят для канапе, пиццы и мясных блюд.

  8. Специи и пряности. В герметичных упаковках специи сохраняют аромат месяцами. В ноябре стоит пополнить запасы перца, кориандра, муската и розмарина.

  9. Замороженные морепродукты. Креветки, кальмары, мидии, гребешки — всё это спокойно пролежит в морозилке до праздника, если соблюдать температурный режим.

Что покупать ближе к празднику

Несмотря на широкий список "долгоживущих" продуктов, есть и те, которые категорически нельзя брать заранее. По словам эксперта, свежие продукты должны появиться в холодильнике не раньше, чем за день-два до готовки.

К ним относятся:
• свежее мясо (курица, говядина, свинина);
• охлаждённая рыба;
• молочная продукция — сливки, сыр, сметана, творог;
• зелень и свежие овощи.

"Свежие продукты лучше покупать непосредственно перед 31 декабря, чтобы блюда были максимально вкусными и безопасными", — подчеркнула Чаевская.

Советы шаг за шагом: как подготовить новогодний стол без суеты

  1. Составьте список блюд. Определите меню заранее: салаты, горячее, закуски, десерты. Это поможет понять, какие ингредиенты нужны сейчас, а какие — ближе к празднику.

  2. Проверяйте запасы. Осмотрите кладовку и холодильник: возможно, часть специй или консервов уже есть.

  3. Храните правильно. Замороженные продукты держите при температуре не выше -18 °C, консервы — в прохладном и сухом месте.

  4. Обновите контейнеры. Возьмите герметичные банки и контейнеры для хранения орехов, круп и приправ. Это поможет избежать порчи.

  5. Следите за сроками. На каждой упаковке есть дата производства и срок хранения. Пометьте их на списке, чтобы не забыть.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать все продукты в один день.
Последствие: перегруженный холодильник и порча части продуктов.
Альтернатива: разбейте покупки на две-три недели, распределив категории по срокам хранения.

Ошибка: хранить орехи и сухофрукты открытыми.
Последствие: потеря аромата и появление насекомых.
Альтернатива: держите их в герметичных стеклянных банках в сухом месте.

Ошибка: заранее нарезать продукты.
Последствие: потеря свежести и вкуса.
Альтернатива: подготавливайте ингредиенты за день до готовки.

А что если нет времени готовить

Если декабрь проходит в рабочем ритме, а на готовку не остаётся времени, можно заказать готовые блюда в кулинарии. Многие магазины и рестораны принимают предзаказы на праздничное меню — от салатов и закусок до горячего и десертов. Главное — оформить заказ заранее, чтобы избежать ажиотажа в последние дни.

Плюсы и минусы ранних покупок

Плюсы Минусы
Экономия бюджета Требуется место для хранения
Отсутствие суеты в декабре Нужно следить за сроками
Возможность купить лучшие продукты Риск забыть часть запасов
Планирование меню заранее Некоторые продукты могут закончиться
Стабильное качество продуктов Придётся продумать систему хранения

Мифы и правда

Миф: заранее купленные продукты теряют вкус.
Правда: при правильном хранении они остаются свежими до праздника.

Миф: замороженные продукты хуже свежих.
Правда: современные технологии шоковой заморозки сохраняют вкус и питательную ценность.

Миф: консервы вредны.
Правда: качественные консервы без лишней соли и сахара — безопасный и удобный вариант.

Интересные факты

  1. В среднем россияне тратят на новогодний стол до 8 тысяч рублей, а при грамотном планировании можно сэкономить треть этой суммы.

  2. Самые популярные продукты декабря — икра, шампанское и оливье.

  3. В Европе и США многие хозяйки закупают продукты на Рождество ещё за полтора месяца до праздников.

Исторический контекст

Традиция готовиться к Новому году заранее появилась ещё в советские времена. Дефицит заставлял людей закупать продукты за несколько недель, а самые предусмотрительные — даже за месяц. Сегодня эта привычка вернулась, но теперь её диктуют не пустые полки, а желание сэкономить время и нервы.

Планирование новогоднего меню — это не только способ избежать спешки, но и возможность встретить праздник в хорошем настроении, с уверенностью, что всё готово.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
