Музыка как защита мозга: новое исследование показало, как простая привычка снижает риск деменции

1:30
Здоровье

Ежедневное прослушивание музыки может не только поднимать настроение, но и служить своеобразной "тренировкой" для мозга. Новое исследование, проведённое среди пожилых людей, показало: музыкальные привычки напрямую связаны с более низким риском развития деменции и улучшением когнитивных функций.

Музыка перед сном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Музыка перед сном

Неожиданные выводы большого исследования

Исследование, опубликованное в The New York Post, включало данные более чем 10 800 человек старше 70 лет. Результаты оказались впечатляющими: у тех, кто регулярно слушал музыку, риск развития деменции был на 39% ниже, чем у тех, кто редко включал любимые мелодии.

"Регулярное прослушивание музыки помогает поддерживать активность нейронных связей, улучшает память и концентрацию", — отметил невролог Дэвид Маккензи.

Музыка, как выяснилось, активирует несколько зон мозга одновременно — отвечающие за слух, эмоции, речь и движение. Такой "мозговой фитнес" замедляет старение нервной системы и поддерживает гибкость мышления даже в пожилом возрасте.

Игра на музыкальных инструментах усиливает эффект

Учёные также изучили влияние инструментального музицирования. У участников, которые регулярно играли на инструментах, риск когнитивных нарушений был на 35% ниже, чем у тех, кто не занимался музыкой вовсе.

А самое интересное — комбинация этих привычек: люди, которые и слушали музыку, и играли, имели на 33% меньше шансов столкнуться с деменцией и на 22% меньше риска потери когнитивных функций.

Музыкальная активность, по словам исследователей, действует как комплексная стимуляция: слух, моторика, внимание и память работают синхронно, формируя новые нейронные связи.

Как музыка влияет на мозг

Современная нейронаука давно доказала, что прослушивание мелодий активизирует зоны мозга, связанные с мотивацией и удовольствием. Но новые данные показывают: музыка способствует нейропластичности — способности мозга перестраиваться и адаптироваться с возрастом.

Регулярное прослушивание любимых композиций:

  • улучшает настроение и снижает уровень стресса;

  • активирует области, отвечающие за речь и память;

  • стимулирует кровообращение и обмен веществ в мозге;

  • помогает замедлить возрастное снижение когнитивных способностей.

"Чем больше радости приносит музыка, тем лучше она работает на здоровье мозга — сейчас и в будущем", — подчёркивают авторы исследования.

Музыка как элемент здорового образа жизни

Хотя деменция остаётся неизлечимой, эксперты убеждены: профилактика возможна. Помимо прослушивания музыки, важную роль играют привычки, укрепляющие нейронные связи.

Основные факторы, которые помогают сохранить ясность ума

  • Регулярная физическая активность. Аэробные нагрузки улучшают кровоснабжение мозга.

  • Отказ от курения и умеренное употребление алкоголя. Эти меры снижают риск сосудистых нарушений.

  • Сбалансированное питание. Диета, богатая овощами, орехами и омега-3-жирами, защищает сосуды.

  • Контроль слуха. Потеря слуха повышает риск деменции, поэтому слуховые аппараты могут быть важной профилактической мерой.

  • Социальная активность и творчество. Музыка объединяет людей, стимулируя эмоциональную и когнитивную активность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать музыку только как развлечение.
    Последствие: упускается шанс профилактики когнитивных нарушений.
    Альтернатива: сделать музыку частью ежедневной рутины.

  • Ошибка: ограничиваться однообразным репертуаром.
    Последствие: снижается мозговая стимуляция.
    Альтернатива: слушать новые жанры, учиться различать ритмы и инструменты.

  • Ошибка: прекращать игру на инструменте с возрастом.
    Последствие: теряется связь между моторикой и памятью.
    Альтернатива: продолжать музицировать, даже на любительском уровне.

А что если начать сейчас?

Необязательно иметь музыкальное образование — достаточно просто слушать музыку, которая вам нравится. Исследователи подчёркивают, что удовольствие — ключевой фактор пользы. Эмоциональное вовлечение усиливает выработку дофамина, а он, в свою очередь, улучшает внимание и обучаемость.

Даже 15-20 минут прослушивания в день могут стать полезной привычкой для мозга. А если добавить пение, ритмичные движения или игру на инструменте, эффект возрастёт вдвое.

Плюсы и минусы музыкальной профилактики

Плюсы Минусы
Доступна каждому, не требует затрат Эффект проявляется постепенно
Улучшает настроение и сон Может зависеть от регулярности занятий
Стимулирует память и внимание Нужна осознанность при выборе репертуара
Подходит для пожилых и молодых Не заменяет медицинскую терапию

Часто задаваемые вопросы

Какой жанр музыки полезнее всего?
Любой, который приносит удовольствие. Главное — эмоциональная вовлечённость и регулярность.

Можно ли получить эффект, если просто включать музыку на фоне?
Да, но максимальный результат достигается при активном слушании — когда вы осознанно следите за мелодией.

Помогает ли пение?
Да, пение активирует дыхание, память и эмоциональные центры мозга.

А если начать учиться играть на инструменте в пожилом возрасте?
Это отличная тренировка для памяти и моторики. Возраст не ограничение.

Мифы и правда

  • Миф: музыка помогает только профессионалам.
    Правда: положительный эффект есть у всех, независимо от опыта.

  • Миф: классическая музыка полезнее других.
    Правда: важнее не жанр, а удовольствие от прослушивания.

  • Миф: мозг "привыкает" к музыке.
    Правда: новые мелодии продолжают стимулировать нейроны в любом возрасте.

Три интересных факта

  • Прослушивание любимых песен активирует те же участки мозга, что и физическая активность.

  • Люди, играющие на инструментах, дольше сохраняют способность концентрироваться.

  • Музыкальная терапия используется для пациентов с болезнью Альцгеймера: она помогает им вспоминать имена и лица.

Исторический контекст

Музыка издревле использовалась для лечения: ещё в Древней Греции врачи рекомендовали пение для укрепления памяти. В XX веке появилась музыкальная терапия, а сегодня её эффективность подтверждена клиническими исследованиями. Современные нейробиологи рассматривают музыку как "мозговой фитнес", способный продлить когнитивное долголетие.

Регулярное прослушивание музыки — это не просто удовольствие, а доступный способ заботы о мозге. Всего несколько минут в день могут стать инвестициями в ясность ума, память и настроение на годы вперёд. Музыка лечит, вдохновляет и помогает мозгу оставаться молодым — независимо от возраста и жанра.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
