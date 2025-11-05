Кофе и витамины: несовместимые пары, которые могут свести на нет пользу от добавок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:11
Здоровье

Кофе — любимый утренний ритуал для миллионов. Однако немногие задумываются о том, что эта привычка может влиять на усвоение жизненно важных витаминов и минералов, которые мы принимаем в виде добавок. Чтобы ваши пищевые инвестиции не были потрачены впустую, важно знать, с какими биодобавками кофе вступает в конфликт. Грамотное разделение во времени приема кофе и нутриентов поможет извлечь максимум пользы и от того, и от другого.

Чашка кофе и лекарства на столе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чашка кофе и лекарства на столе

Плюсы и минусы сочетания кофе с добавками

Почему это проблема? (Минусы) Правильная стратегия (Решение)
Снижает усвоение железа: танины и полифенолы в кофе связываются с железом, препятствуя его всасыванию в кишечнике. Принимать железосодержащие добавки минимум за 2 часа до или после чашки кофе.
Вымывает водорастворимые витамины: мочегонный эффект кофе может ускорить выведение витаминов группы B и витамина C с мочой. Пить кофе и принимать эти витамины в разное время суток, чтобы дать им возможность усвоиться.
Мешает усвоению минералов: ролифенолы кофе могут также связывать магний и цинк, уменьшая их биодоступность. Разделять прием кофе и добавок с магнием/цинком интервалом в несколько часов.
Влияет на метаболизм кальция и витамина D: кофе может снижать количество рецепторов, необходимых для усвоения витамина D и кальция, и усиливать выведение кальция. Компенсировать потери кальция, добавив в кофе 1-2 ст. ложки молока. Людям из группы риска по остеопорозу следует быть особенно осторожными.
Нивелирует эффект мелатонина: кофеин является стимулятором и действует противоположно мелатонину, гормону сна, сводя его эффективность на нет. Принимать мелатонин и пить кофе с интервалом не менее 6 часов. Полностью избегать кофеина в вечернее время.

Сравнение взаимодействий: ошибка и альтернатива

Рассмотрим подробнее, что происходит при неудачном сочетании и как этого избежать.

  • Ошибка: принять добавку с железом или цинком, запивая ее утренним кофе.

  • Последствие: полифенолы и танины, содержащиеся в кофе, образуют с этими минералами нерастворимые комплексы. В результате большая часть принятой дозы добавки проходит через пищеварительный тракт транзитом, не усваиваясь. Вы не получаете ожидаемой пользы, а дефицит минералов может усугубиться.

  • Альтернатива: соблюдать "кофейное окно". Планируйте прием минеральных добавок (железо, цинк, магний) так, чтобы между ними и чашкой кофе был промежуток не менее 2 часов. Например, выпейте кофе в 8 утра, а добавку примите в 10 утра или позже.

Как правильно принимать добавки: шаг за шагом

Следуйте этому простому плану, чтобы кофе не мешал вашему здоровью.

  1. Шаг 1: составьте список. Выпишите все витамины и добавки, которые вы принимаете регулярно.

  2. Шаг 2: определите "группу риска". Отметьте в своем списке те, которые конфликтуют с кофе: железо, цинк, магний, витамины группы B, витамин C, витамин D, кальций и мелатонин.

  3. Шаг 3: создайте временной интервал. Приучите себя принимать эти добавки не вместе с кофе, а в перерывах между его употреблением. Оптимальный интервал — 2 часа до или после чашки кофе.

  4. Шаг 4: скорректируйте график мелатонина. Если вы принимаете мелатонин для сна, убедитесь, что последняя чашка кофе была выпита минимум за 6 часов до отхода ко сну.

А что если…? Часто задаваемые вопросы

  • …я пью очень много кофе? Чем больше кофе вы потребляете, тем более выраженным может быть его мочегонный эффект и влияние на усвоение нутриентов. В этом случае соблюдение временных интервалов становится еще более критичным.

  • …мне нужно принять добавку прямо сейчас, а я только что выпил кофе? Один раз — не приговор. Но если такая ситуация повторяется регулярно, эффективность вашей добавки будет стремиться к нулю. Постарайтесь скорректировать график на будущее.

  • …я пью кофе с молоком? Это хорошая привычка для компенсации потерь кальция. Однако молоко не нейтрализует танины и не отменяет мочегонный эффект, поэтому оно не решает проблему с усвоением железа, цинка или водорастворимых витаминов, пишет ulisu.cz.

Мифы и правда

  • Миф: кофе полностью уничтожает все витамины в организме.
    Правда: кофе не "уничтожает" витамины, но может существенно снижать усвоение конкретных микронутриентов (железо, цинк) и ускорять выведение других (витамины группы В, С) за счет мочегонного эффекта. Речь идет о снижении эффективности, а не о полной нейтрализации.

  • Миф: растворимый кофе не так сильно влияет на усвоение добавок, как молотый.
    Правда: основные "виновники" — танины и полифенолы — содержатся в любом виде кофе. Поэтому правило раздельного приема одинаково важно как для любителей эспрессо, так и для тех, кто пьет растворимый кофе.

Кофе — прекрасный и во многом полезный напиток, но он требует осознанного подхода, особенно если вы заботитесь о своем здоровье и принимаете витаминно-минеральные комплексы. Ключевой принцип прост — разделение во времени. Соблюдая интервал всего в несколько часов между чашкой кофе и приемом критически важных добавок, таких как железо, цинк, витамины группы B и мелатонин, вы позволяете каждому из них работать в полную силу.

Это маленькое изменение в распорядке дня поможет вам получить максимум пользы от ваших инвестиций в здоровье, не отказываясь от любимого вкуса и бодрящего эффекта кофе.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
