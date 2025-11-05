Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зрение на пределе: сколько часов можно проводить за компьютером без вреда
Одна вещь, которая делает любой образ дорогим — даже без дизайнерских меток
Смородина — вампир сада: высасывает силы из почвы и благодарит мелкими ягодами
Мусор в салоне побеждён: одно простое приспособление избавит от хаоса в машине
Природа открывает свои классы: животные растят детей без учебников, но с древней мудростью
Торговля услугами меняет скорость: Москва и Пекин упрощают платежи и страхование, турпоток готовится к скачку
Кокошники: секреты популярности у звёзд, о которых вы не догадывались
Никакой майонез не сравнится: соус из печени трески, что делает любой ужин особенным
Евросоюз теряет терпение: поведение Зеленского ставит под угрозу помощь Украине

Забудьте про таблетки: этот травяной чай — лучшее средство от бессонницы и проблем с животом

7:40
Здоровье

Хороший ночной сон — это не только вопрос удобной подушки и темноты в комнате. Наше внутреннее состояние, особенно здоровье кишечника, играет одну из ключевых ролей в качестве отдыха. Эксперты все чаще отмечают, что грамотно подобранный вечерний напиток может стать натуральным помощником, который не только ускорит засыпание, но и мягко поддержит баланс кишечной микрофлоры.

Чай с мятой
Фото: commons.wikimedia.org by congerdesign, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чай с мятой

С древних времен травяные чаи были первым средством от проблем с пищеварением, а поскольку спокойный желудок напрямую связан с крепким сном, выбор правильного травяного сбора для вечернего ритуала вполне логичен. Такой напиток способен утихомирить кишечник, создавая идеальные условия для глубокого и восстановительного отдыха. Одной из самых эффективных и ароматных комбинаций по праву считается дуэт мяты и фенхеля.

Плюсы и минусы вечернего чая с мятой и фенхелем

Преимущества Недостатки / Меры предосторожности
Успокаивает пищеварение: снимает вздутие, уменьшает газообразование и облегчает симптомы СРК. Аллергия: у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость компонентов.
Способствует засыпанию: оказывает мягкое седативное действие, расслабляет нервную систему. Беременность: перед регулярным употреблением фенхеля беременным следует проконсультироваться с врачом.
Снимает спазмы: расслабляет гладкую мускулатуру ЖКТ, избавляя от дискомфорта и колик. Эстрагол в фенхеле: в больших дозах это вещество может быть токсичным, поэтому важно соблюдать умеренность.
Борется с окислительным стрессом: содержит антиоксиданты (лютеин, цинк, бета-каротин), защищающие клетки. Не заменяет лечение: чай — это вспомогательное средство, а не лекарство от серьезных заболеваний.
Стимулирует выработку ферментов: помогает организму эффективнее переваривать пищу.  

Почему это работает? Действие компонентов

Мята: успокоение для желудка и нервов
Мята перечная известна своим свежим вкусом и мощной способностью успокаивать различные расстройства желудка. Чай на ее основе эффективно борется с вздутием и стимулирует пищеварение, что делает его идеальным средством для подготовки пищеварительной системы ко сну. Исследования на животных и людях подтверждают, что ментол — ключевое соединение в мяте — положительно влияет на процесс переваривания пищи. Масло перечной мяты даже используется для облегчения симптомов синдрома раздраженного кишечника (СРК), а чай может оказывать схожее, хотя и более мягкое, действие.

Как отмечал известный травник Иржи Янча, настой мяты в сочетании с фенхелем, анисом и тмином способен всего за некоторое время избавить от проблем с метеоризмом. Кроме того, мята перечная положительно влияет на психологическое состояние, помогая бороться с бессонницей и тревогой.

Фенхель: поддержка для кишечника и не только
Фенхель славится своими спазмолитическими свойствами, которые помогают снять мышечные спазмы, особенно в пищеварительном тракте. Семена фенхеля уменьшают газообразование и улучшают перистальтику кишечника. Это растение стимулирует пищеварение, активируя выработку желудочных ферментов.

Помимо этого, фенхель содержит целый ряд антиоксидантов, таких как фосфор, селен, цинк, марганец, холин, бета-каротин и лютеин. Эти вещества защищают организм от разрушительного действия свободных радикалов, которые вызывают окислительный стресс, ведущий к ожирению и диабету. Летучие масла в его составе (эстрагол, фенхон и анетол) помогают ускорить пищеварение, сообщает denik.cz.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: выпить на ночь крепкий черный чай или кофе.

  • Последствие: кофеин заблокирует аденозиновые рецепторы в мозге, помешает естественному процессу засыпания, может вызвать бессонницу и поверхностный, беспокойный сон.

  • Альтернатива: заменить стимулирующие напитки на успокаивающий травяной чай, например, из мяты и фенхеля. Он не содержит кофеина и оказывает расслабляющее действие на нервную и пищеварительную системы.

Советы шаг за шагом: приготовление идеального чая

Приготовить этот целебный настой очень просто.

Что понадобится

  • 500 мл чистой воды

  • 1 столовая ложка семян фенхеля

  • 1 столовая ложка сушеных листьев мяты (или 2 столовые ложки свежих)

  • Мед (по желанию)

Процесс

  1. Первый шаг — раскрытие аромата. Слегка разотрите семена фенхеля в ступке или ложкой. Это нужно, чтобы высвободить эфирные масла и сделать настой более насыщенным.

  2. Второй шаг — заваривание. Пересыпьте измельченные семена и листья мяты в чайник или специальное ситечко для заваривания. Залейте их крутым кипятком.

  3. Третий шаг — настаивание. Накройте чайник крышкой и укутайте полотенцем для сохранения тепла. Дайте настояться 10-15 минут — этого времени достаточно, чтобы все полезные вещества перешли в воду.

  4. Четвертый шаг — финиш. Готовый чай процедите, разлейте по чашкам и, если хотите, подсластите ложечкой натурального меда.

А что если…? Часто задаваемые вопросы

  • …у меня нет свежей мяты? Можно смело использовать сушеные листья. Они сохраняют большую часть полезных свойств и аромата. Главное, чтобы они хранились правильно и не выдохлись.

  • …я не люблю фенхель? Его можно заменить семенами аниса или тмина — они обладают схожими ветрогонными и спазмолитическими свойствами и также отлично сочетаются с мятой.

  • …мне нужно быстро приготовить чай? Если нет времени толочь семена, можно просто залить их кипятком целиком. Однако слегка раздавив их, вы получите гораздо более ароматный и действенный напиток.

Мифы и правда

  • Миф: травяные чаи действуют так же мгновенно, как таблетки.
    Правда: их эффект имеет накопительный характер. Для устойчивого результата чай из мяты и фенхеля лучше пить курсом или сделать регулярным вечерним ритуалом.

  • Миф: фенхель и мята — это только от простуды.
    Правда: их спектр действия гораздо шире. Напервенце это мощные средства для улучшения пищеварения и снятия стресса, что и делает их идеальными компонентами для вечернего чая.

Вечерний чай из мяты и фенхеля — это прекрасный пример того, как мудрая природа предлагает нам простые и эффективные решения для здоровья. Этот ароматный дуэт работает в двух ключевых направлениях: успокаивает разум, готовя его ко сну, и наводит порядок в пищеварительной системе, устраняя главные помехи ночному отдыху — вздутие и дискомфорт. Включив этот нехитрый ритуал в свою вечернюю рутину, вы не только получите удовольствие от вкуса, но и сделаете реальный вклад в качество своего сна и общее самочувствие.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Домашние животные
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Авторские статьи
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Шоу-бизнес
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Три красных флага, которые говорят о проблемах с вашей управляющей компанией — как не допустить ошибок Валерия Жемчугова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Евросоюз теряет терпение: поведение Зеленского ставит под угрозу помощь Украине
Один шаг, который решает всё: как правильно наносить альгинатную маску
Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд: как звёзды проводят романтический отпуск на Шри-Ланке
Пятна на листьях — как приговор: что сделать в ноябре, чтобы розы не умерли к весне
Спина болит, а причина — не пробки: как одно движение спасает водителя от боли
Эстония играет на всех сценах: как маленькая страна стала магнитом для русских туристов и европейцев
Рыжая кошка — талисман дома: правда ли, что она притягивает любовь и достаток
Соль, жир и нитраты под маской удобства: как собрать сэндвич и не попасть в ловушку мясной нарезки
Сквозняк, конденсат и лёд: главная ошибка владельцев пластиковых окон, которая убивает всё тепло
Пища для стройности: эти продукты помогают ускорить обмен веществ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.