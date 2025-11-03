Крик души пациентов услышан: клиника в Одинцове привлекла внимание Росздравнадзора

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) начала процедуру организации внеплановой проверки в отношении медицинского центра "МАММА", расположенного в подмосковном Одинцове.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Врач

Поводом для этого решения стало большое количество жалоб от пациентов, которые ранее были освещены в средствах массовой информации.

Причины проверки и инциденты

В пресс-службе ведомства подтвердили, что основанием для контроля стала серьезность обвинений в адрес клиники. В СМИ поступала информация о случаях, ставящих под сомнение профессионализм врачей учреждения. Среди них — инцидент, где пациентка лишилась пальца после хирургического вмешательства, а также трагический случай с летальным исходом другой пациентки, которая, по данным публикаций, скончалась в результате некорректно назначенного лечения. Помимо этого, в адрес клиники звучали обвинения в мошеннических схемах работы.

Организация контрольных мероприятий

Проверка будет проводиться территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области. Ее основной целью станет оценка организации и качества оказания медицинской помощи в стенах учреждения, расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, строение 7Б.

"В настоящее время проверка согласовывается с органами прокуратуры", — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Этот шаг подчеркивает официальный и комплексный характер предстоящего расследования, которое затронет все аспекты деятельности клиники.