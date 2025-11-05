Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленькая лента с характером: пять движений, которые превращают эспандер в персонального тренера
Игра в чувства или признание на публику: загадочная свадьба Шамана и Мизулиной взорвала Сеть
Сердце подсказывает, когда пора притормозить: число, которое спасает от перегрузок
Сухой воздух или влажные джунгли? Как настроить микроклимат в доме, чтобы дышать свободно и глубоко
Чай уже не тот: новая цена заставит вас взглянуть на напиток по-новому — готовьтесь к сюрпризам
Джигурда и Волочкова: шанс на примирение или новый конфликт
Сели, встали — и они не подводят: формула джинсов, в которых комфортно весь день
Кто в доме хозяин — вы или ваши микробы? Новые данные переворачивают представление о личности
Железный друг с открытым сердцем: вот как умное авто стало доверчивее ребёнка

Ни сверхлюди, ни чемпионы: на что способен организм и где проходит невидимая черта выносливости

9:31
Здоровье

Сколько калорий способен сжечь человек, прежде чем тело скажет "хватит"? Казалось бы, пределы можно отодвинуть с помощью тренировок и силы воли. Но новое исследование показало: у человеческого организма есть биологический потолок выносливости, который невозможно преодолеть, даже если вы олимпийский чемпион или ультрамарафонец.

Бег под дождём
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бег под дождём

Как наука измерила границы возможностей

Группа антропологов и физиологов решила проверить, где заканчиваются возможности человеческого тела. Для этого они обратились к людям, привыкшим испытывать себя до предела — участникам многодневных ультрамарафонов, триатлонов и велогонок.
Учёные измеряли, сколько энергии спортсмены расходуют в ходе соревнований, а затем сравнили эти данные с их базовым уровнем обмена веществ (BMR) — количеством калорий, которые организм сжигает в состоянии покоя.

Результаты оказались поразительно стабильными. Даже самые выносливые участники в долгосрочной перспективе не могли превысить уровень в 2,5 раза выше базового обмена веществ. Этот показатель стал своеобразной "красной чертой" человеческой выносливости.

"Как бы ни был тренирован человек, его организм не может бесконечно расходовать больше энергии, чем способен усвоить", — пояснил антрополог, руководитель исследования Эндрю Бест.

Метод, которому доверяет наука

Чтобы не полагаться на предположения, исследователи применили точный метод измерения — так называемую воду с двойной меткой. Участники пили жидкость, содержащую изотопы водорода и кислорода. По изменению их концентрации в организме можно определить, сколько углекислого газа человек выдыхает — а значит, сколько калорий сжигает.

Такой подход позволил отследить энергетические затраты спортсменов не только во время гонок, но и в течение недель и месяцев.
В короткие периоды, например при экстремальных нагрузках, организм действительно способен выйти за пределы — некоторые участники расходовали в шесть-семь раз больше энергии, чем в покое, что эквивалентно 7000-8000 калорий в день.
Однако, когда исследователи усреднили показатели за 30-50 недель, цифры неизменно возвращались к пределу — примерно 2,4 от базового уровня.

Почему организм ставит ограничение

Этот предел объясняется особенностями метаболизма. Чтобы поддерживать высокий уровень энергозатрат, телу нужно восполнять калории и питательные вещества. Но усвоение пищи — процесс не бесконечный: кишечник и печень способны обрабатывать лишь определённый объём. Если нагрузки превышают возможности обмена, организм начинает расходовать собственные резервы.

"Когда человек долго живёт за пределом возможностей, тело буквально поедает само себя — мышцы становятся источником энергии", — подчеркнул Эндрю Бест.

Таким образом, кратковременные всплески активности допустимы, но в долгосрочной перспективе тело всегда возвращается к своему метаболическому балансу. Иначе оно просто не сможет существовать.

Как тело экономит энергию

Интересно, что организм адаптируется к экстремальным условиям не только физиологически, но и поведенчески.
Учёные отметили, что у участников длительных гонок наблюдалось снижение активности вне спорта: они меньше двигались, чаще отдыхали и спали. Это не лень, а защитный механизм.

"Мозг сам регулирует уровень усталости и сонливости — это способ снизить общий расход энергии", — пояснил Бест.

Именно поэтому даже самые стойкие спортсмены после марафонов чувствуют не только физическую, но и когнитивную усталость. Тело вынуждает мозг "отключаться", чтобы сохранить внутренний баланс.

Что значит показатель 2,5 от нормы

Исследователи подсчитали, что этот коэффициент универсален для всех млекопитающих. У шимпанзе, дельфинов и даже ездовых собак наблюдается схожая закономерность: долгосрочные энергозатраты не могут устойчиво превышать базовый уровень более чем в 2,5 раза.
Для человека это означает, что какой бы мощной ни была мотивация, организм не способен бесконечно работать на пике.

Пример расчёта

Если средний уровень обмена веществ у взрослого составляет 1800 килокалорий, то максимальный "устойчивый потолок" — около 4500 калорий в сутки. Всё, что выше, возможно лишь кратковременно и требует последующей компенсации.

Краткосрочные и долгосрочные показатели

Период Средний расход энергии Комментарий
1-3 дня гонки 6000-8000 ккал/сутки организм работает на пределе
1 неделя 5000-6000 ккал/сутки наступает адаптация
1 месяц и более 4000-4500 ккал/сутки тело возвращается к балансу

Что происходит при перегрузке

  1. Недостаток энергии. Организм не успевает усваивать калории и начинает использовать запасы.
  2. Потеря мышечной массы. Тело расщепляет белок, уменьшая объём мышц.
  3. Замедление обмена веществ. Мозг снижает скорость всех процессов, включая работу внутренних органов.
  4. Хроническая усталость. Появляется ощущение опустошённости и "энергетического долга".

Таким образом, предел выносливости — это не просто цифра, а механизм выживания, встроенный в наше тело.

А что если тренироваться бесконечно?

Учёные уверены: постоянные экстремальные нагрузки не делают человека сверхчеловеком. Наоборот, организм адаптируется, но не выходит за предел.
Тренировки улучшают работу сердца, лёгких и мышц, однако метаболический потолок остаётся прежним.
Физическая выносливость — это не только сила и дыхание, но и способность организма удерживать баланс между расходом и восстановлением.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Помогает понять границы человеческих возможностей Разочаровывает спортсменов, мечтающих о "сверхлюдях"
Используется для составления рациональных тренировок Не учитывает редкие исключения
Полезно в медицине и диетологии Требует сложных измерений
Уточняет принципы выживания организма Не объясняет кратковременные рекорды

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что выносливость растёт бесконечно.
  • Последствие: переутомление и потеря мышц.
  • Альтернатива: использовать циклы восстановления и соблюдать энергетический баланс.
  • Ошибка: недооценивать питание и сон.
  • Последствие: снижение иммунитета и хроническая усталость.
  • Альтернатива: планировать рацион и отдых как часть тренировочного процесса.

Частые вопросы

Можно ли увеличить метаболический потолок?

Нет, он задаётся физиологией. Но тренировки помогают использовать энергию эффективнее и дольше удерживать нагрузку.

Почему некоторые спортсмены выглядят "сухими" после гонок?

Потому что организм расходует не только жир, но и мышцы для восполнения энергии. Это естественная адаптация.

Влияет ли пол и возраст на предел выносливости?

Да, но незначительно. Мужчины сжигают больше калорий за счёт массы мышц, однако коэффициент 2,5 остаётся универсальным.

Как питание помогает не превысить предел?

Регулярное поступление углеводов, белков и жиров поддерживает энергообмен и предотвращает разрушение тканей.

Можно ли жить, постоянно работая "на пределе"?

Нет. В таком режиме тело быстро истощается. Даже элитные спортсмены нуждаются в фазах восстановления.

Интересные факты

  1. Детские организмы устойчивее к перегрузкам. Ученые заметили, что дети восстанавливаются после длительных нагрузок быстрее взрослых, потому что их обмен веществ гибче и быстрее адаптируется к стрессу.
  2. Тур де Франс помог понять предел выносливости. Именно данные с этой многонедельной велогонки впервые показали, что ни один спортсмен не способен длительно расходовать энергию выше уровня 2,5 от базового обмена.
  3. Беременность — один из самых энергоёмких процессов. Исследователи сравнили её с марафоном и выяснили, что метаболическая нагрузка у будущих матерей почти достигает того же предела, что и у профессиональных спортсменов.

Учёные впервые доказали, что человеческая выносливость имеет биологическую границу. Превысить её нельзя без разрушения тела.
Этот предел — не слабость, а проявление внутреннего равновесия, которое делает возможной жизнь. Ведь даже самые выносливые организмы не могут бороться с законами природы — лишь жить в их рамках, используя энергию максимально разумно.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Ледяная бездна и её обитатель: рыба-дракон из Антарктиды нарушила тысячелетнее молчание
Наука и техника
Ледяная бездна и её обитатель: рыба-дракон из Антарктиды нарушила тысячелетнее молчание
Мода делает шаг назад во времени: сапоги из 60-х снова затмили современные тренды
Красота и стиль
Мода делает шаг назад во времени: сапоги из 60-х снова затмили современные тренды
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Сухой воздух или влажные джунгли? Как настроить микроклимат в доме, чтобы дышать свободно и глубоко
Чай уже не тот: новая цена заставит вас взглянуть на напиток по-новому — готовьтесь к сюрпризам
Джигурда и Волочкова: шанс на примирение или новый конфликт
Сели, встали — и они не подводят: формула джинсов, в которых комфортно весь день
Ни сверхлюди, ни чемпионы: на что способен организм и где проходит невидимая черта выносливости
Кто в доме хозяин — вы или ваши микробы? Новые данные переворачивают представление о личности
Железный друг с открытым сердцем: вот как умное авто стало доверчивее ребёнка
Когда день становится короче, а вечер — вкуснее: еда, которая возвращает радость холодам
Мария Машкова и Чулпан Хаматова: как случайная встреча в самолёте превратилась в крепкую дружбу
Невидимый союз на грядке: растения, которые друг друга лечат и спасают от вредителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.