Ни сверхлюди, ни чемпионы: на что способен организм и где проходит невидимая черта выносливости

Сколько калорий способен сжечь человек, прежде чем тело скажет "хватит"? Казалось бы, пределы можно отодвинуть с помощью тренировок и силы воли. Но новое исследование показало: у человеческого организма есть биологический потолок выносливости, который невозможно преодолеть, даже если вы олимпийский чемпион или ультрамарафонец.
Группа антропологов и физиологов решила проверить, где заканчиваются возможности человеческого тела. Для этого они обратились к людям, привыкшим испытывать себя до предела — участникам многодневных ультрамарафонов, триатлонов и велогонок.
Учёные измеряли, сколько энергии спортсмены расходуют в ходе соревнований, а затем сравнили эти данные с их базовым уровнем обмена веществ (BMR) — количеством калорий, которые организм сжигает в состоянии покоя.
Результаты оказались поразительно стабильными. Даже самые выносливые участники в долгосрочной перспективе не могли превысить уровень в 2,5 раза выше базового обмена веществ. Этот показатель стал своеобразной "красной чертой" человеческой выносливости.
"Как бы ни был тренирован человек, его организм не может бесконечно расходовать больше энергии, чем способен усвоить", — пояснил антрополог, руководитель исследования Эндрю Бест.
Чтобы не полагаться на предположения, исследователи применили точный метод измерения — так называемую воду с двойной меткой. Участники пили жидкость, содержащую изотопы водорода и кислорода. По изменению их концентрации в организме можно определить, сколько углекислого газа человек выдыхает — а значит, сколько калорий сжигает.
Такой подход позволил отследить энергетические затраты спортсменов не только во время гонок, но и в течение недель и месяцев.
В короткие периоды, например при экстремальных нагрузках, организм действительно способен выйти за пределы — некоторые участники расходовали в шесть-семь раз больше энергии, чем в покое, что эквивалентно 7000-8000 калорий в день.
Однако, когда исследователи усреднили показатели за 30-50 недель, цифры неизменно возвращались к пределу — примерно 2,4 от базового уровня.
Этот предел объясняется особенностями метаболизма. Чтобы поддерживать высокий уровень энергозатрат, телу нужно восполнять калории и питательные вещества. Но усвоение пищи — процесс не бесконечный: кишечник и печень способны обрабатывать лишь определённый объём. Если нагрузки превышают возможности обмена, организм начинает расходовать собственные резервы.
"Когда человек долго живёт за пределом возможностей, тело буквально поедает само себя — мышцы становятся источником энергии", — подчеркнул Эндрю Бест.
Таким образом, кратковременные всплески активности допустимы, но в долгосрочной перспективе тело всегда возвращается к своему метаболическому балансу. Иначе оно просто не сможет существовать.
Интересно, что организм адаптируется к экстремальным условиям не только физиологически, но и поведенчески.
Учёные отметили, что у участников длительных гонок наблюдалось снижение активности вне спорта: они меньше двигались, чаще отдыхали и спали. Это не лень, а защитный механизм.
"Мозг сам регулирует уровень усталости и сонливости — это способ снизить общий расход энергии", — пояснил Бест.
Именно поэтому даже самые стойкие спортсмены после марафонов чувствуют не только физическую, но и когнитивную усталость. Тело вынуждает мозг "отключаться", чтобы сохранить внутренний баланс.
Исследователи подсчитали, что этот коэффициент универсален для всех млекопитающих. У шимпанзе, дельфинов и даже ездовых собак наблюдается схожая закономерность: долгосрочные энергозатраты не могут устойчиво превышать базовый уровень более чем в 2,5 раза.
Для человека это означает, что какой бы мощной ни была мотивация, организм не способен бесконечно работать на пике.
Если средний уровень обмена веществ у взрослого составляет 1800 килокалорий, то максимальный "устойчивый потолок" — около 4500 калорий в сутки. Всё, что выше, возможно лишь кратковременно и требует последующей компенсации.
|Период
|Средний расход энергии
|Комментарий
|1-3 дня гонки
|6000-8000 ккал/сутки
|организм работает на пределе
|1 неделя
|5000-6000 ккал/сутки
|наступает адаптация
|1 месяц и более
|4000-4500 ккал/сутки
|тело возвращается к балансу
Таким образом, предел выносливости — это не просто цифра, а механизм выживания, встроенный в наше тело.
Учёные уверены: постоянные экстремальные нагрузки не делают человека сверхчеловеком. Наоборот, организм адаптируется, но не выходит за предел.
Тренировки улучшают работу сердца, лёгких и мышц, однако метаболический потолок остаётся прежним.
Физическая выносливость — это не только сила и дыхание, но и способность организма удерживать баланс между расходом и восстановлением.
|Плюсы
|Минусы
|Помогает понять границы человеческих возможностей
|Разочаровывает спортсменов, мечтающих о "сверхлюдях"
|Используется для составления рациональных тренировок
|Не учитывает редкие исключения
|Полезно в медицине и диетологии
|Требует сложных измерений
|Уточняет принципы выживания организма
|Не объясняет кратковременные рекорды
Нет, он задаётся физиологией. Но тренировки помогают использовать энергию эффективнее и дольше удерживать нагрузку.
Потому что организм расходует не только жир, но и мышцы для восполнения энергии. Это естественная адаптация.
Да, но незначительно. Мужчины сжигают больше калорий за счёт массы мышц, однако коэффициент 2,5 остаётся универсальным.
Регулярное поступление углеводов, белков и жиров поддерживает энергообмен и предотвращает разрушение тканей.
Нет. В таком режиме тело быстро истощается. Даже элитные спортсмены нуждаются в фазах восстановления.
Учёные впервые доказали, что человеческая выносливость имеет биологическую границу. Превысить её нельзя без разрушения тела.
Этот предел — не слабость, а проявление внутреннего равновесия, которое делает возможной жизнь. Ведь даже самые выносливые организмы не могут бороться с законами природы — лишь жить в их рамках, используя энергию максимально разумно.
