Мозг, который не умеет останавливаться: как иллюзии становятся симптомом болезни

Каждому знакомо ощущение, когда в пятне света, облаке или тени вдруг проступают черты лица или силуэт животного. Это явление — обычная особенность восприятия, когда мозг дорисовывает образы, которых на самом деле нет. Но для некоторых людей такие "видения" становятся постоянной частью жизни. Новое исследование показало: частое восприятие иллюзий может быть симптомом редкого неврологического расстройства — синдрома визуального снега.
Переидолия — так учёные называют способность человека распознавать знакомые образы в случайных формах. Мы видим лица в коре дерева, на фасадах домов или в чашке кофе, потому что мозг стремится упорядочить хаос и заполнить недостающую информацию.
Однако у людей с синдромом визуального снега этот процесс выходит из-под контроля. Их мозг видит "лишнее" постоянно — даже там, где другие видят просто пятно света.
Синдром визуального снега проявляется в виде мельчайших мерцающих точек, будто человек смотрит на мир сквозь телевизионные помехи. Эти "снежинки" не исчезают ни при дневном освещении, ни в полной темноте. К ним могут добавляться вспышки света, ореолы вокруг предметов и нарушения восприятия контраста.
Исследования показывают, что у людей с этим синдромом повышена активность зрительной коры — участка мозга, который обрабатывает визуальную информацию. Это приводит к своеобразной "гиперчувствительности" — мозг улавливает даже незначительные сигналы и превращает их в устойчивые образы.
"У таких людей первый зрительный отклик усиливается, а не корректируется, как у здорового человека", — пояснил нейрофизиолог Диего Моралес.
Именно поэтому человек с синдромом визуального снега чаще воспринимает нечеткие формы как лица или фигуры. Мозг не успевает "отменить" ошибку восприятия и фиксирует иллюзию как реальную.
Чтобы подтвердить эту гипотезу, команда исследователей из Европы и Южной Америки провела онлайн-эксперимент с участием более 250 добровольцев.
Каждый из них заполнил анкету, которая позволяла определить наличие постоянной "ряби" перед глазами. У 132 участников выявили признаки синдрома визуального снега, а 104 человека вошли в контрольную группу.
Затем всем показали 320 изображений — от коры деревьев до предметов быта, на которых теоретически можно было разглядеть человеческое лицо. Испытуемым предложили оценить, насколько легко они видят лицо на каждом фото, по шкале от 0 до 100.
Люди с синдромом визуального снега ставили значительно более высокие оценки. И чем сильнее были их зрительные нарушения, тем ярче проявлялась склонность к иллюзиям.
Учёные отметили любопытную закономерность: наибольшие баллы давали те участники, у которых синдром визуального снега сочетался с мигренью.
Во время приступов мигрени нейроны зрительной коры становятся сверхчувствительными к свету и контрасту. Это приводит к перегрузке системы обработки сигналов — и мозг начинает "достраивать" картину до привычных форм.
"При сочетании мигрени и визуального снега чувствительность мозга к иллюзорным лицам повышается в разы", — отметила невролог Марина Соуза.
По словам исследователей, такая гиперреактивность объясняет, почему пациенты с этим синдромом нередко жалуются на зрительные галлюцинации и искажения восприятия.
Несмотря на выраженные симптомы, заболевание до сих пор часто остаётся без диагноза. Его легко спутать с другими зрительными нарушениями — например, с последствиями усталости, стрессом или даже проблемами со зрением.
Многие пациенты годами ходят по офтальмологам, не подозревая, что причина их дискомфорта — в работе мозга, а не глаз.
Сложность в том, что у болезни нет объективного теста. Она не выявляется на обычных МРТ или анализах. Поэтому ключ к правильной диагностике — внимательное отношение к жалобам пациента и дифференциация по неврологическим признакам.
|Признак
|Зрительное утомление
|Синдром визуального снега
|Возникает после длительной нагрузки
|Да
|Нет, присутствует постоянно
|Исчезает после отдыха
|Да
|Нет
|Сопровождается мигренью
|Редко
|Часто
|Видимость "снежинок" в темноте
|Нет
|Есть
|Возможны вспышки света
|Иногда
|Часто
Пока лечение синдрома визуального снега не разработано, но врачи рекомендуют несколько шагов, которые могут облегчить состояние:
Учёные всё чаще рассматривают синдром визуального снега как системное нарушение восприятия, при котором мозг не фильтрует избыточные зрительные сигналы. Это открывает перспективы для новых подходов к лечению — например, нейромодуляции или использования препаратов, снижающих гипервозбудимость коры.
Новое исследование показывает, что визуальный снег — это не просто необычное ощущение, а следствие глубоких изменений в работе мозга. Понимание этой связи поможет врачам точнее диагностировать расстройство и разработать эффективные методы лечения.
Если "рябь" или мельтешение точек сохраняются даже после отдыха и не исчезают в темноте, стоит обратиться к неврологу. При обычной усталости симптомы проходят сами.
Пока нет универсального лечения. Врачи применяют комплексную терапию: коррекцию режима сна, снижение стрессовой нагрузки и препараты, нормализующие активность нейронов.
Нет, потому что проблема не в органах зрения, а в обработке сигналов мозгом. Офтальмолог может исключить другие болезни, но лечением занимается невролог.
Обе патологии связаны с повышенной возбудимостью зрительной коры. При мигрени мозг становится особенно чувствительным к свету и контрасту, что усиливает иллюзии.
Да. Многие пациенты адаптируются, избегая триггеров — яркого света, стресса, переутомления. Состояние не приводит к слепоте, но требует наблюдения у специалиста.
Исследование показало: синдром визуального снега — это не просто редкое зрительное расстройство, а отражение глубоких изменений в работе мозга, который перестаёт корректировать ошибочные сигналы и создаёт иллюзорные образы. Повышенная активность зрительной коры объясняет, почему пациенты видят лица и фигуры там, где их нет.
Это открытие помогает понять, что визуальные иллюзии могут быть ранним индикатором неврологических нарушений, а не просто игрой воображения. В будущем такие знания позволят разработать более точные диагностические тесты и методы терапии, направленные не на глаза, а на мозг.
