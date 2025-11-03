Россиян в тропическом раю атакует лихорадка Денге: Мальдивы превращаются в опасный курорт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) взяла на особый контроль сообщения о случаях заражения российских туристов лихорадкой денге на Мальдивах.

Фото: Wikipedia by Gzzz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ранее эту информацию распространил Telegram-канал Shot. В пресс-службе ведомства подтвердили, что инциденты расследуются.

Риски для России и меры предосторожности для туристов

В пресс-службе подчеркнули, что распространение тропического заболевания на территории Российской Федерации полностью исключено в связи с отсутствием переносчика. Однако риск для путешественников, посещающих эндемичные регионы, сохраняется. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует россиянам, выезжающим в такие страны, строго соблюдать меры защиты.

"Туристам рекомендуется носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами и москитными сетками, а в помещениях применять аэрозоли и фумигаторы", — сообщили в ведомстве.

Также специалисты советуют избегать мест со стоячей водой, где комары-переносчики активно размножаются.

Справка о заболевании

Лихорадка денге — это острое вирусное заболевание, которое передается человеку через укусы инфицированных комаров. Основные зоны ее распространения включают страны с тропическим и субтропическим климатом: Южную и Юго-Восточную Азию, Африку, Океанию и Карибский бассейн.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
