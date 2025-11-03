Режим повышенной готовности: Австрия встала на защиту от птичьего гриппа — счёт идёт на дни

С понедельника на территории Австрии вступают в силу новые правила, связанные с введением режима "повышенного риска". Это решение было принято правительством республики после того, как на территории страны были зафиксированы первые случаи высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом сообщил национальный телеканал ORF со ссылкой на официальное распоряжение Министерства здравоохранения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лебедь-шипун

Цели и основные меры нового режима

Главная цель вводимого режима — создать эффективный барьер на пути распространения вируса. Власти намерены сделать всё возможное, чтобы предотвратить контакт между дикими и домашними птицами и не допустить проникновения инфекции в местные птицеводческие хозяйства.

Власти рекомендуют фермерам и частным подворьям ужесточить санитарные нормы. Хотя обязательного перевода птицы в закрытые помещения не предусмотрено, владельцам настоятельно советуют защитить поголовье от контактов с дикими пернатыми, например, используя специальные сетки. Кормление и поение животных теперь должно осуществляться исключительно внутри помещений или под надежными навесами. Особое внимание уделяется дезинфекции: транспорт, места загрузки и всё оборудование необходимо очищать с особой тщательностью.

Очаги заболевания и прогнозы

Первые случаи заражения высокопатогенным птичьим гриппом у диких птиц были отмечены в конце сентября в Каринтии, а в начале октября — в Нижней Австрии. Кроме того, в федеральной земле Верхняя Австрия вирус был подтвержден у четырех погибших лебедей в городе Эннс. По данным властей, общее число выявленных случаев пока невелико, но ситуация требует незамедлительных действий.

"На данный момент мы выявили пять случаев заражения вируса H5N1 среди диких птиц в Австрии. Поэтому мы будем действовать пошагово", — пояснил глава отдела по охране здоровья потребителей Министерства здравоохранения Австрии Ульрих Херцог.

Специалисты предупреждают, что с активным началом осенней миграции перелетных птиц риск новых вспышек заболевания значительно возрастает. Власти готовы оперативно реагировать на изменение эпидемиологической обстановки.