Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блестящее ей не нужно: что действительно интересует сороку и почему это пугает
Ехали на море — попали в бюрократию: как новое правило ударило по семьям с детьми
Лелуш начинает жизнь с чистого листа в 88 лет: почему режиссёр покидает Париж
Брутальность встречает интеллект: как Tank 400 доказал, что сила может быть умной
В окружении Топалова раскрыли проблемы в браке: почему певец чувствует себя обделённым
Внешность не имеет значения: эти советские актёры не были красавцами, но их обожали тысячи женщин
Космос преподнёс сюрприз: там, где должно быть разрушение, родились новые миры
Кожа стала зеркалом характера: как тату влияет на восприятие человека
Подоконник превратится в джунгли: фиалки зацветут так, что соседи начнут завидовать

Режим повышенной готовности: Австрия встала на защиту от птичьего гриппа — счёт идёт на дни

Здоровье

С понедельника на территории Австрии вступают в силу новые правила, связанные с введением режима "повышенного риска". Это решение было принято правительством республики после того, как на территории страны были зафиксированы первые случаи высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом сообщил национальный телеканал ORF со ссылкой на официальное распоряжение Министерства здравоохранения.

Лебедь-шипун
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лебедь-шипун

Цели и основные меры нового режима

Главная цель вводимого режима — создать эффективный барьер на пути распространения вируса. Власти намерены сделать всё возможное, чтобы предотвратить контакт между дикими и домашними птицами и не допустить проникновения инфекции в местные птицеводческие хозяйства.

Власти рекомендуют фермерам и частным подворьям ужесточить санитарные нормы. Хотя обязательного перевода птицы в закрытые помещения не предусмотрено, владельцам настоятельно советуют защитить поголовье от контактов с дикими пернатыми, например, используя специальные сетки. Кормление и поение животных теперь должно осуществляться исключительно внутри помещений или под надежными навесами. Особое внимание уделяется дезинфекции: транспорт, места загрузки и всё оборудование необходимо очищать с особой тщательностью.

Очаги заболевания и прогнозы

Первые случаи заражения высокопатогенным птичьим гриппом у диких птиц были отмечены в конце сентября в Каринтии, а в начале октября — в Нижней Австрии. Кроме того, в федеральной земле Верхняя Австрия вирус был подтвержден у четырех погибших лебедей в городе Эннс. По данным властей, общее число выявленных случаев пока невелико, но ситуация требует незамедлительных действий.

"На данный момент мы выявили пять случаев заражения вируса H5N1 среди диких птиц в Австрии. Поэтому мы будем действовать пошагово", — пояснил глава отдела по охране здоровья потребителей Министерства здравоохранения Австрии Ульрих Херцог.

Специалисты предупреждают, что с активным началом осенней миграции перелетных птиц риск новых вспышек заболевания значительно возрастает. Власти готовы оперативно реагировать на изменение эпидемиологической обстановки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Наука и техника
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Валютный
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Саженцы-вампиры: три дерева, после которых даже сорняки не растут — сад умирает на глазах
Садоводство, цветоводство
Саженцы-вампиры: три дерева, после которых даже сорняки не растут — сад умирает на глазах
Популярное
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
Европа в хаосе: тысячи рейсов отменены, пассажиры заперты в аэропортах
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Последние материалы
Внешность не имеет значения: эти советские актёры не были красавцами, но их обожали тысячи женщин
Космос преподнёс сюрприз: там, где должно быть разрушение, родились новые миры
Кожа стала зеркалом характера: как тату влияет на восприятие человека
Секрет из советских кухонь: куриные сердечки с солёными огурцами покоряют вкусом
Подоконник превратится в джунгли: фиалки зацветут так, что соседи начнут завидовать
Кожа под атакой невидимых врагов: как популярные бьюти-советы уничтожают защитный барьер
Меховая змея с кошачьей душой: кто скрывается в джунглях уже десятки миллионов лет
Кардашьян собралась покорять новые вершины: кого из мировых звёзд она хочет видеть в своём сериале
Когда снег искрится, а тишина звучит громче слов — 7 маршрутов по России для волшебной зимы
Без этих оттенков макияжа вы исчезнете в сером ноябре: как спасти лицо одним движением
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.