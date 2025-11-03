Каждая лишняя ложка крадёт годы: простое изменение в рационе спасает сердце и продлевает молодость

Питание — одна из главных составляющих долголетия. От того, что мы едим ежедневно, напрямую зависит, сколько лет проживём и каким будет качество жизни. Академик РАН Оксана Драпкина в беседе с журналистами "Комсомольской правды" рассказала, какие ошибки в рационе чаще всего сокращают жизнь и как изменить привычки, чтобы продлить здоровье.
"Два главных фактора — это потребление соли и овощей. По нормам, в день нужно съедать не менее четырёх порций овощей — это 400-500 г. А соли — не более 5 г", — подчеркнула академик РАН Оксана Драпкина.
По данным исследователей, именно чрезмерное употребление соли и нехватка овощей в рационе чаще всего становятся причиной проблем с сердечно-сосудистой системой, гипертонии и преждевременного старения сосудов. Соль задерживает жидкость, повышает давление, а недостаток клетчатки из овощей мешает нормальной работе кишечника и обмену веществ.
По статистике, 40 % россиян не добирают дневную норму овощей, 58 % — цельнозерновых круп, а 70 % — бобовых. При этом почти половина населения злоупотребляет сладким, солениями и переработанным мясом.
Овощи — источник витаминов и антиоксидантов, необходимых для обновления клеток. Их можно заменить сезонными вариантами: капустой, морковью, свёклой, брокколи. А для сохранения полезных свойств важно не переваривать их и не заливать маслом.
|Привычка
|Последствия
|Альтернатива
|Избыток соли
|Повышение давления, отёки, нагрузка на почки
|Использовать травы, специи и лимонный сок
|Недостаток овощей
|Дефицит клетчатки и витаминов, проблемы с ЖКТ
|Ежедневно включать овощи в каждый приём пищи
|Чрезмерное потребление сладкого
|Колебания сахара, усталость, набор веса
|Фрукты, сухофрукты без сахара
|Фастфуд и колбасы
|Повышенный холестерин, воспаления
|Домашнее приготовление с постным мясом
|Недостаток цельнозерновых
|Сбои обмена веществ
|Овсянка, гречка, киноа
Эти простые шаги не требуют дорогих продуктов или радикальных ограничений. По словам академика, здоровый рацион может быть составлен из доступных ингредиентов — капусты, моркови, свёклы, круп и недорогих источников белка.
Специалисты советуют не отказываться от полезных продуктов из-за вкусовых привычек. Можно добавлять овощи в привычные блюда — например, в пасту, пюре или соусы. Термическая обработка и специи часто делают их вкус мягче и приятнее.
Для детей и пожилых людей подойдут овощные супы-пюре и смузи. Они не только усваиваются легче, но и помогают поддерживать микрофлору кишечника.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение пищеварения
|Возможен дефицит белка при полном отказе от мяса
|Снижение холестерина
|Нужен контроль за поступлением железа
|Повышение энергии и иммунитета
|Необходим подбор источников витамина B12
|Экономия на питании
|Требуется разнообразие, чтобы не было однообразия
Как определить, что я потребляю слишком много соли?
Если вы часто чувствуете жажду, отекаете по утрам или у вас повышено давление — это сигнал снизить соль.
Сколько овощей нужно есть ежедневно?
Норма — около 400-500 г, то есть 4-5 порций. Это может быть салат, суп или гарнир.
Что полезнее — свежие или варёные овощи?
И те, и другие. Главное — не переваривать и не жарить в большом количестве масла.
Можно ли заменить мясо бобовыми?
Да, частично. Чечевица, фасоль, нут содержат растительный белок и железо, особенно в сочетании с овощами.
Рацион без излишеств, с достаточным количеством овощей, цельных круп и минимальным уровнем соли — это не диета, а стиль жизни. Постепенно меняя привычки, можно не только улучшить самочувствие, но и реально продлить активные годы.
