Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синдром брошенного питомца: голодовка и порча вещей — лишь вершина айсберга
Netflix экранизирует Великого Гэтсби: почему проект доверили оскароносному режиссёру
Зимний фейерверк на подоконнике: декабрист расцветает тогда, когда всё вокруг спит
Простая похлёбка, которая возвращает запах детства и умиротворение
Тихий саботаж для мозга: чем на самом деле грозит сон с непросушенными волосами
Замок, который не сдаётся времени: у Porsche даже прогресс поворачивается налево
Мама Тимати рассказала о съёмках внучки Алисы в кино: почему ей потребовался психолог
Прощай, белый: этот цвет диктует новые правила моды осенью 2025 — узнайте, как носить тренд
Египетский гигант: как музей за $1 млрд с 100 000 экспонатов изменит туризм

Эксперимент ради лайков закончился на операционном столе: подростка спасали от взрыва в животе

0:15
Здоровье

Иногда желание повторить эффектное видео из интернета оборачивается трагедией. Так случилось с двумя подростками, решившими провести эксперимент с колой и ментосом, как в популярных роликах. Один из них оказался на операционном столе — врачи удалили часть желудка, чтобы спасти ему жизнь.

Палата с пустой кроватью, капельницей и монитором в больнице
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Палата с пустой кроватью, капельницей и монитором в больнице

Как всё произошло

Подростки посмотрели видео, где мужчина демонстративно выпивает литр газировки и закидывает в рот упаковку мятных драже, после чего у него начинается бурная реакция. Юные зрители решили проверить, получится ли у них то же самое.

Они купили колу и ментос, и вскоре эксперимент перешёл из забавного в опасный. После того как один из участников выпил напиток и съел конфеты, его начало рвать — сначала колой, потом с примесью крови. Из носа пошла пена, а сам подросток испытывал сильнейшие боли.

Медики доставили пострадавшего в больницу в тяжёлом состоянии. Диагноз — разрыв стенки желудка. Врачи провели срочную операцию и удалили повреждённую часть органа. Сейчас юноша находится в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет.

Кола и ментос — опасная комбинация

Реакция, которая происходит при соединении колы и ментоса, выглядит эффектно — фонтан пены вырывается вверх. Но безопасной она остаётся только вне организма.

Когда газированный напиток встречается с мятными конфетами, поверхность которых покрыта микропорами, углекислый газ выделяется резко и в большом объёме. Давление внутри сосуда (в данном случае желудка) растёт настолько быстро, что ткани не выдерживают. Именно из-за этого у подростка произошёл разрыв.

Физически это можно сравнить с тем, как если бы в закрытой бутылке резко образовался пар — она просто лопнула бы.

Почему подростки повторяют опасные челленджи

Интернет полон вирусных видео, в которых люди совершают рискованные поступки ради лайков и просмотров. Среди подростков это часто воспринимается как способ самоутвердиться.

Психологи объясняют, что подростковый мозг находится в стадии активного развития, особенно зона, отвечающая за контроль импульсов. Поэтому оценить последствия своих действий юным людям сложнее, чем взрослым.

Сравнение: эксперимент против безопасной демонстрации

Формат Где проходит реакция Опасность Последствия
Опыты на улице В бутылке или колбе Нет угрозы для человека Разлетается пена, максимум — загрязнение одежды
Эксперимент "на себе" В желудке человека Чрезвычайно опасно Разрыв органов, госпитализация, риск смерти

Советы: как безопасно проводить эксперименты

  1. Проводить любые опыты только вне организма — в прозрачных бутылках или колбах.
  2. Использовать защитные очки и перчатки, особенно если реакция может быть бурной.
  3. Делать видео с образовательной целью, объясняя процесс, а не ради "вирусного эффекта".
  4. Проверять источники информации перед повторением роликов из интернета.
  5. При первых признаках недомогания — боль, тошнота, рвота — немедленно обращаться к врачу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Выпить колу и съесть ментос, полагая, что ничего не случится.
  • Последствие: Разрыв желудка, сильная боль, операция.
  • Альтернатива: Провести опыт с бутылкой и пластиковыми воронками — эффект тот же, но без риска.

Если подобное случилось

Если человек всё-таки почувствовал сильную боль после эксперимента, важно не терять время. Нужно вызвать скорую помощь, не пытаться вызывать рвоту или пить воду. Любое промедление может привести к внутреннему кровотечению.

FAQ

Как безопасно показать реакцию колы и ментоса?
Используйте пластиковую бутылку, вставьте несколько конфет и быстро отойдите. Реакция произойдёт за доли секунды.

Почему нельзя проглатывать ментос с газировкой?
Газ высвобождается мгновенно, желудок не может справиться с таким давлением.

Как объяснить детям опасность челленджей?
Лучше показать научное объяснение и примеры несчастных случаев, чем просто запретить.

Мифы и правда

  • Миф: "Если быстро проглотить, ничего не произойдёт".
    Правда: Реакция всё равно начнётся — она не зависит от скорости, а от контакта веществ.
  • Миф: "Это просто смешно и безопасно".
    Правда: Даже небольшое количество может вызвать бурное выделение газа внутри тела.
  • Миф: "Все блогеры делают — значит, можно".
    Правда: Большинство таких видео — монтаж, а не реальный эксперимент.

Сон и психология

Тенденция "бедроттинг" — когда подростки проводят дни, лежа в кровати с телефоном, — тесно связана с эмоциональным выгоранием. Психологи предупреждают: постоянное бездействие снижает мотивацию, ухудшает сон и концентрацию. Вместо "гниения в кровати" специалисты советуют физическую активность, хобби и социальное взаимодействие.

Три интересных факта

  1. Реакция колы и ментоса не является химической — это физический процесс выделения газа.
  2. Поверхность ментоса покрыта микропорами, которые ускоряют образование пузырьков.
  3. Подобный эффект можно наблюдать и с другими напитками, например, с содовой.

История с подростком, повторившим интернет-эксперимент с колой и ментосом, — напоминание о том, что даже безобидные на первый взгляд развлечения из сети могут иметь трагические последствия. Любая реакция, происходящая в организме, непредсказуема и опасна.

Любопытство и желание испытать что-то новое должны идти рука об руку с разумом и знанием основ безопасности. Только так можно сохранить здоровье и превратить интерес к экспериментам в увлекательное, а не разрушительное занятие.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Садоводство, цветоводство
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Авто
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Военные новости
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Последние материалы
Синдром брошенного питомца: голодовка и порча вещей — лишь вершина айсберга
Netflix экранизирует Великого Гэтсби: почему проект доверили оскароносному режиссёру
Зимний фейерверк на подоконнике: декабрист расцветает тогда, когда всё вокруг спит
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР
Простая похлёбка, которая возвращает запах детства и умиротворение
Тихий саботаж для мозга: чем на самом деле грозит сон с непросушенными волосами
Замок, который не сдаётся времени: у Porsche даже прогресс поворачивается налево
Мама Тимати рассказала о съёмках внучки Алисы в кино: почему ей потребовался психолог
Прощай, белый: этот цвет диктует новые правила моды осенью 2025 — узнайте, как носить тренд
Эксперимент ради лайков закончился на операционном столе: подростка спасали от взрыва в животе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.