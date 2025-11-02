Эксперимент ради лайков закончился на операционном столе: подростка спасали от взрыва в животе

Иногда желание повторить эффектное видео из интернета оборачивается трагедией. Так случилось с двумя подростками, решившими провести эксперимент с колой и ментосом, как в популярных роликах. Один из них оказался на операционном столе — врачи удалили часть желудка, чтобы спасти ему жизнь.
Подростки посмотрели видео, где мужчина демонстративно выпивает литр газировки и закидывает в рот упаковку мятных драже, после чего у него начинается бурная реакция. Юные зрители решили проверить, получится ли у них то же самое.
Они купили колу и ментос, и вскоре эксперимент перешёл из забавного в опасный. После того как один из участников выпил напиток и съел конфеты, его начало рвать — сначала колой, потом с примесью крови. Из носа пошла пена, а сам подросток испытывал сильнейшие боли.
Медики доставили пострадавшего в больницу в тяжёлом состоянии. Диагноз — разрыв стенки желудка. Врачи провели срочную операцию и удалили повреждённую часть органа. Сейчас юноша находится в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет.
Реакция, которая происходит при соединении колы и ментоса, выглядит эффектно — фонтан пены вырывается вверх. Но безопасной она остаётся только вне организма.
Когда газированный напиток встречается с мятными конфетами, поверхность которых покрыта микропорами, углекислый газ выделяется резко и в большом объёме. Давление внутри сосуда (в данном случае желудка) растёт настолько быстро, что ткани не выдерживают. Именно из-за этого у подростка произошёл разрыв.
Физически это можно сравнить с тем, как если бы в закрытой бутылке резко образовался пар — она просто лопнула бы.
Интернет полон вирусных видео, в которых люди совершают рискованные поступки ради лайков и просмотров. Среди подростков это часто воспринимается как способ самоутвердиться.
Психологи объясняют, что подростковый мозг находится в стадии активного развития, особенно зона, отвечающая за контроль импульсов. Поэтому оценить последствия своих действий юным людям сложнее, чем взрослым.
|Формат
|Где проходит реакция
|Опасность
|Последствия
|Опыты на улице
|В бутылке или колбе
|Нет угрозы для человека
|Разлетается пена, максимум — загрязнение одежды
|Эксперимент "на себе"
|В желудке человека
|Чрезвычайно опасно
|Разрыв органов, госпитализация, риск смерти
Если человек всё-таки почувствовал сильную боль после эксперимента, важно не терять время. Нужно вызвать скорую помощь, не пытаться вызывать рвоту или пить воду. Любое промедление может привести к внутреннему кровотечению.
Как безопасно показать реакцию колы и ментоса?
Используйте пластиковую бутылку, вставьте несколько конфет и быстро отойдите. Реакция произойдёт за доли секунды.
Почему нельзя проглатывать ментос с газировкой?
Газ высвобождается мгновенно, желудок не может справиться с таким давлением.
Как объяснить детям опасность челленджей?
Лучше показать научное объяснение и примеры несчастных случаев, чем просто запретить.
Тенденция "бедроттинг" — когда подростки проводят дни, лежа в кровати с телефоном, — тесно связана с эмоциональным выгоранием. Психологи предупреждают: постоянное бездействие снижает мотивацию, ухудшает сон и концентрацию. Вместо "гниения в кровати" специалисты советуют физическую активность, хобби и социальное взаимодействие.
История с подростком, повторившим интернет-эксперимент с колой и ментосом, — напоминание о том, что даже безобидные на первый взгляд развлечения из сети могут иметь трагические последствия. Любая реакция, происходящая в организме, непредсказуема и опасна.
Любопытство и желание испытать что-то новое должны идти рука об руку с разумом и знанием основ безопасности. Только так можно сохранить здоровье и превратить интерес к экспериментам в увлекательное, а не разрушительное занятие.
Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.