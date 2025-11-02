Эксперимент ради лайков закончился на операционном столе: подростка спасали от взрыва в животе

0:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда желание повторить эффектное видео из интернета оборачивается трагедией. Так случилось с двумя подростками, решившими провести эксперимент с колой и ментосом, как в популярных роликах. Один из них оказался на операционном столе — врачи удалили часть желудка, чтобы спасти ему жизнь.

Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Палата с пустой кроватью, капельницей и монитором в больнице

Как всё произошло

Подростки посмотрели видео, где мужчина демонстративно выпивает литр газировки и закидывает в рот упаковку мятных драже, после чего у него начинается бурная реакция. Юные зрители решили проверить, получится ли у них то же самое.

Они купили колу и ментос, и вскоре эксперимент перешёл из забавного в опасный. После того как один из участников выпил напиток и съел конфеты, его начало рвать — сначала колой, потом с примесью крови. Из носа пошла пена, а сам подросток испытывал сильнейшие боли.

Медики доставили пострадавшего в больницу в тяжёлом состоянии. Диагноз — разрыв стенки желудка. Врачи провели срочную операцию и удалили повреждённую часть органа. Сейчас юноша находится в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет.

Кола и ментос — опасная комбинация

Реакция, которая происходит при соединении колы и ментоса, выглядит эффектно — фонтан пены вырывается вверх. Но безопасной она остаётся только вне организма.

Когда газированный напиток встречается с мятными конфетами, поверхность которых покрыта микропорами, углекислый газ выделяется резко и в большом объёме. Давление внутри сосуда (в данном случае желудка) растёт настолько быстро, что ткани не выдерживают. Именно из-за этого у подростка произошёл разрыв.

Физически это можно сравнить с тем, как если бы в закрытой бутылке резко образовался пар — она просто лопнула бы.

Почему подростки повторяют опасные челленджи

Интернет полон вирусных видео, в которых люди совершают рискованные поступки ради лайков и просмотров. Среди подростков это часто воспринимается как способ самоутвердиться.

Психологи объясняют, что подростковый мозг находится в стадии активного развития, особенно зона, отвечающая за контроль импульсов. Поэтому оценить последствия своих действий юным людям сложнее, чем взрослым.

Сравнение: эксперимент против безопасной демонстрации

Формат Где проходит реакция Опасность Последствия Опыты на улице В бутылке или колбе Нет угрозы для человека Разлетается пена, максимум — загрязнение одежды Эксперимент "на себе" В желудке человека Чрезвычайно опасно Разрыв органов, госпитализация, риск смерти

Советы: как безопасно проводить эксперименты

Проводить любые опыты только вне организма — в прозрачных бутылках или колбах. Использовать защитные очки и перчатки, особенно если реакция может быть бурной. Делать видео с образовательной целью, объясняя процесс, а не ради "вирусного эффекта". Проверять источники информации перед повторением роликов из интернета. При первых признаках недомогания — боль, тошнота, рвота — немедленно обращаться к врачу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Выпить колу и съесть ментос, полагая, что ничего не случится.

Последствие: Разрыв желудка, сильная боль, операция.

Альтернатива: Провести опыт с бутылкой и пластиковыми воронками — эффект тот же, но без риска.

Если подобное случилось

Если человек всё-таки почувствовал сильную боль после эксперимента, важно не терять время. Нужно вызвать скорую помощь, не пытаться вызывать рвоту или пить воду. Любое промедление может привести к внутреннему кровотечению.

FAQ

Как безопасно показать реакцию колы и ментоса?

Используйте пластиковую бутылку, вставьте несколько конфет и быстро отойдите. Реакция произойдёт за доли секунды.

Почему нельзя проглатывать ментос с газировкой?

Газ высвобождается мгновенно, желудок не может справиться с таким давлением.

Как объяснить детям опасность челленджей?

Лучше показать научное объяснение и примеры несчастных случаев, чем просто запретить.

Мифы и правда

Миф: "Если быстро проглотить, ничего не произойдёт".

Правда: Реакция всё равно начнётся — она не зависит от скорости, а от контакта веществ.

Правда: Реакция всё равно начнётся — она не зависит от скорости, а от контакта веществ. Миф: "Это просто смешно и безопасно".

Правда: Даже небольшое количество может вызвать бурное выделение газа внутри тела.

Правда: Даже небольшое количество может вызвать бурное выделение газа внутри тела. Миф: "Все блогеры делают — значит, можно".

Правда: Большинство таких видео — монтаж, а не реальный эксперимент.

Сон и психология

Тенденция "бедроттинг" — когда подростки проводят дни, лежа в кровати с телефоном, — тесно связана с эмоциональным выгоранием. Психологи предупреждают: постоянное бездействие снижает мотивацию, ухудшает сон и концентрацию. Вместо "гниения в кровати" специалисты советуют физическую активность, хобби и социальное взаимодействие.

Три интересных факта

Реакция колы и ментоса не является химической — это физический процесс выделения газа. Поверхность ментоса покрыта микропорами, которые ускоряют образование пузырьков. Подобный эффект можно наблюдать и с другими напитками, например, с содовой.

История с подростком, повторившим интернет-эксперимент с колой и ментосом, — напоминание о том, что даже безобидные на первый взгляд развлечения из сети могут иметь трагические последствия. Любая реакция, происходящая в организме, непредсказуема и опасна.

Любопытство и желание испытать что-то новое должны идти рука об руку с разумом и знанием основ безопасности. Только так можно сохранить здоровье и превратить интерес к экспериментам в увлекательное, а не разрушительное занятие.