Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цвет уходит в канализацию: бытовые привычки, которые стирают красоту вашей одежды
Продуктовая перезагрузка Подмосковья: талоны на еду — кто сможет получить помощь
Устрицы под прицелом: деликатес, который может обернуться угрозой для здоровья
Кусок металла, от которого зависит судьба: BMW объявила охоту на собственные ремни
Ткань, которая смеётся над пулями: новый материал из Китая удивил даже военных
Певица Максим в шоке от татуировки с её фото: как певица отреагировала на поступок фаната
Меньше копать — больше отдыхать: семь приёмов, которые облегчают жизнь в саду
Путешествие мечты может обернуться кошмаром: советы тем, кто летит за границу впервые
Звон монет стихнет: почему в Германии отменяют рождественские ярмарки

Кортизол берёт тело в заложники: как стресс блокирует похудение и заставляет набирать вес снова

3:49
Здоровье

Стресс стал постоянным спутником современной жизни: дедлайны, финансовые трудности, эмоциональное напряжение. Для организма это не просто плохое настроение — это целая цепочка физиологических реакций, связанных с выработкой гормонов. И один из них — кортизол — напрямую влияет на наш аппетит и вес.

Человек смотрит телевизор и ест чипсы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Человек смотрит телевизор и ест чипсы

Почему стресс заставляет нас есть больше

Когда человек переживает стресс, мозг включает механизм "самозащиты". Надпочечники начинают активно вырабатывать кортизол — гормон, который помогает мобилизовать силы, но одновременно усиливает тягу к калорийной пище.

Кортизол стимулирует чувство голода и особенно — желание сладкого и жирного. Это не случайно: такие продукты быстро повышают уровень дофамина — "гормона радости". В моменте становится легче, но эффект длится недолго, и человек снова ищет "съедобное утешение".

Так формируется замкнутый круг: стресс вызывает переедание, переедание вызывает чувство вины и новый стресс.

"Еда становится способом снять тревогу, а не источником энергии", — поясняют специалисты по нейропсихологии питания.

Как гормоны влияют на аппетит и вес

На поведение при стрессе влияют сразу три ключевых гормона:

  • Кортизол усиливает аппетит и тянет к быстрым калориям.
  • Инсулин при хроническом стрессе нарушает обмен веществ и способствует накоплению жира.
  • Лептин отвечает за чувство насыщения, но при постоянном напряжении его уровень снижается — и человек перестаёт чувствовать сытость.

Если стресс становится постоянным, организм перестаёт отличать эмоциональный голод от настоящего, и человек начинает есть "просто так". Это состояние называют компульсивным (неконтролируемым) перееданием.

Почему стресс делает похудение сложнее

Даже при правильном питании и тренировках сильный стресс мешает снижению веса.

Повышенный уровень кортизола

  • замедляет обмен веществ;
  • усиливает задержку жидкости;
  • мешает усвоению глюкозы;
  • провоцирует накопление жира в области живота.

Именно поэтому у многих людей при хроническом напряжении появляется абдоминальное ожирение — жировые отложения в районе талии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, стресс признан одной из ключевых угроз здоровью человека в XXI веке.

Как стресс связан с ожирением

Ожирение — это не только косметическая, но и медицинская проблема. Оно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, гипертонии и нарушений суставов.

По данным Росстата, почти половина россиян имеют избыточный вес. За последние пять лет количество диагностированных случаев ожирения выросло более чем на 10%. Учёные связывают это с ухудшением сна, ростом тревожности и сидячим образом жизни.

Почему мы заедаем эмоции

Еда помогает быстро заглушить тревогу, раздражение или усталость. Когда мы едим сладкое или жирное, мозг получает сигнал удовольствия. Но этот эффект кратковременный, а со временем организм требует всё больше "награды".

Психологи отмечают: привычка заедать стресс нередко формируется в детстве — если еда ассоциировалась с утешением ("не плачь, вот тебе конфета").

Со временем такой способ борьбы с эмоциями превращается в автоматическую реакцию. Любое волнение — и рука тянется к холодильнику.

Как распознать компульсивное переедание

  1. Едите, даже когда не чувствуете голода.
  2. Не можете остановиться, даже когда уже сыты.
  3. После еды появляется тяжесть, сонливость или чувство вины.
  4. Еда становится способом снять тревогу или скуку.

Если вы узнали себя в этих пунктах — это сигнал, что эмоции управляют питанием, а не потребности организма.

Чем опасно переедание на фоне стресса

  • Диабет 2 типа. Повышенный кортизол снижает чувствительность к инсулину, повышая уровень сахара в крови.
  • Болезни сердца. Висцеральный жир провоцирует воспаления и повышает давление.
  • Проблемы с ЖКТ. Избыточное питание и стресс приводят к гастриту, рефлюксу и вздутию.
  • Гормональные сбои. Сбрасывается естественный ритм голода и насыщения.
  • Боли в спине и суставах. Лишний вес увеличивает нагрузку на позвоночник.

Как перестать заедать стресс

  1. Наладьте сон. Недосып увеличивает уровень грелина (гормона голода) и снижает лептин.
  2. Следите за питанием. Ешьте регулярно, без пропусков, чтобы не срываться на быстрые углеводы.
  3. Учитесь распознавать эмоции. Иногда голод — это просто скука или тревога.
  4. Используйте другие способы расслабления: дыхательные практики, прогулки, музыка, физическая активность.
  5. Не обвиняйте себя. Самобичевание только усиливает стресс и замыкает цикл.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: садиться на строгую диету во время стресса.
  • Последствие: срыв, переедание и чувство вины.
  • Альтернатива: умеренное питание с небольшим дефицитом калорий, без запретов.
  • Ошибка: полностью исключать сладкое.
  • Последствие: навязчивая тяга и переедание.
  • Альтернатива: оставьте место для маленьких порций "удовольствия" — тёмного шоколада или фруктов.
  • Ошибка: игнорировать усталость и недосып.
  • Последствие: повышенный аппетит и замедленный метаболизм.
  • Альтернатива: высыпаться хотя бы 7 часов в сутки и снижать вечерний стресс.

А что если времени на спорт и диету нет?

Если вы живёте в режиме постоянного цейтнота, начните с малого:

  • пейте больше воды;
  • делайте короткие прогулки или растяжку;
  • планируйте приёмы пищи заранее;
  • уменьшайте порции, не меняя полностью рацион.

Даже такие шаги снижают уровень кортизола и помогают вернуть контроль над аппетитом.

FAQ — частые вопросы о стрессе и весе

— Почему именно сладкое хочется при стрессе?
Сладкое быстро повышает уровень серотонина и дофамина — гормонов удовольствия. Но эффект кратковременный, и через час мозг требует "добавки".

— Можно ли похудеть, если стресс не исчезает?
Да, если работать с реакцией на стресс: улучшить сон, снизить тревожность, нормализовать питание и добавить умеренную активность. Без этого снижение веса будет временным.

— Помогают ли витамины или добавки при стрессовом переедании?
Витамины группы B, магний и омега-3 действительно поддерживают нервную систему, но сами по себе не решают проблему. Главное — управление эмоциями и режим дня.

— Как отличить эмоциональный голод от настоящего?
Физиологический голод приходит постепенно и связан с урчанием в животе. Эмоциональный — возникает внезапно, чаще по вечерам, и требует "чего-то конкретного" — сладкого или солёного.

— Стоит ли обращаться к психологу?
Да, если вы чувствуете, что не можете контролировать питание. Когнитивно-поведенческая терапия помогает разорвать связь между стрессом и перееданием.

Плюсы и минусы борьбы со стрессом через еду

Плюсы (мнимые) Минусы (реальные)
Быстрое ощущение комфорта и расслабления Приводит к перееданию и набору веса
Сладкое даёт кратковременную радость После — чувство вины и усталость
Помогает отвлечься от проблем Не решает причину тревоги
Удобно и доступно Формирует зависимость от еды
Временно снижает кортизол Нарушает обмен веществ и гормональный баланс

3 интересных факта о стрессе и весе

  1. Кортизол делает жир "упрямым”. Жировые клетки в области живота имеют больше рецепторов к этому гормону.
  2. Хронический стресс снижает чувствительность к вкусу. Поэтому еда кажется менее вкусной, и человек ест больше.
  3. Сон — лучший антикризисный инструмент. После 7-8 часов сна уровень кортизола падает, а лептин восстанавливается.

Исторический контекст

Ещё 80 лет назад стресс считался исключительно "психологическим" явлением. В 1936 году канадский эндокринолог Ганс Селье впервые описал физиологический механизм стресса. Он доказал, что организм реагирует на угрозу выбросом гормонов, которые помогают выжить — но при длительном воздействии разрушают здоровье.

В 1970-х годах появились первые исследования, связывающие стресс с ожирением и перееданием. Тогда учёные впервые заметили, что люди, переживающие постоянное давление, чаще выбирают калорийные продукты и склонны набирать вес.

Сегодня ВОЗ официально называет стресс одним из ключевых факторов эпидемии ожирения XXI века.

Стресс влияет на вес не только из-за психологии, но и через гормоны. Кортизол, инсулин и лептин управляют аппетитом и метаболизмом, а их дисбаланс делает нас уязвимыми перед едой. Справиться с этим можно — не строгими диетами, а осознанным подходом к телу, сну и эмоциям.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Шоу-бизнес
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Наука и техника
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Последние материалы
Звон монет стихнет: почему в Германии отменяют рождественские ярмарки
Молодость не уходит — её теряют: простые привычки, которые делают кожу упругой снова
Всего один приём — и стекло снова прозрачное: как избавиться от жирных пятен навсегда
Российский вызов гегемону: сможет ли Москва догнать Китай в гонке за РЗМ?
Болит бок во время пробежки? Вот что помогает избавиться от спазма за минуты
Они пережили всё, кроме нас: человек стал катастрофой, которой не смогли избежать акулы
Цветы умирают от заботы: привычки, которые превращают ваш подоконник в кладбище растений
Эти ягоды работают как природный ботокс: возвращают коже упругость и защищают от старения
Кто старое помянет: какой скандал с Олегом Газмановым 35-летней давности всплыл в Сети
Тайна пушистого ангела: кто такие регдоллы и почему рядом с ними невозможно грустить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.