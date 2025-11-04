Кортизол берёт тело в заложники: как стресс блокирует похудение и заставляет набирать вес снова

Стресс стал постоянным спутником современной жизни: дедлайны, финансовые трудности, эмоциональное напряжение. Для организма это не просто плохое настроение — это целая цепочка физиологических реакций, связанных с выработкой гормонов. И один из них — кортизол — напрямую влияет на наш аппетит и вес.
Когда человек переживает стресс, мозг включает механизм "самозащиты". Надпочечники начинают активно вырабатывать кортизол — гормон, который помогает мобилизовать силы, но одновременно усиливает тягу к калорийной пище.
Кортизол стимулирует чувство голода и особенно — желание сладкого и жирного. Это не случайно: такие продукты быстро повышают уровень дофамина — "гормона радости". В моменте становится легче, но эффект длится недолго, и человек снова ищет "съедобное утешение".
Так формируется замкнутый круг: стресс вызывает переедание, переедание вызывает чувство вины и новый стресс.
"Еда становится способом снять тревогу, а не источником энергии", — поясняют специалисты по нейропсихологии питания.
На поведение при стрессе влияют сразу три ключевых гормона:
Если стресс становится постоянным, организм перестаёт отличать эмоциональный голод от настоящего, и человек начинает есть "просто так". Это состояние называют компульсивным (неконтролируемым) перееданием.
Даже при правильном питании и тренировках сильный стресс мешает снижению веса.
Именно поэтому у многих людей при хроническом напряжении появляется абдоминальное ожирение — жировые отложения в районе талии.
По данным Всемирной организации здравоохранения, стресс признан одной из ключевых угроз здоровью человека в XXI веке.
Ожирение — это не только косметическая, но и медицинская проблема. Оно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, гипертонии и нарушений суставов.
По данным Росстата, почти половина россиян имеют избыточный вес. За последние пять лет количество диагностированных случаев ожирения выросло более чем на 10%. Учёные связывают это с ухудшением сна, ростом тревожности и сидячим образом жизни.
Еда помогает быстро заглушить тревогу, раздражение или усталость. Когда мы едим сладкое или жирное, мозг получает сигнал удовольствия. Но этот эффект кратковременный, а со временем организм требует всё больше "награды".
Психологи отмечают: привычка заедать стресс нередко формируется в детстве — если еда ассоциировалась с утешением ("не плачь, вот тебе конфета").
Со временем такой способ борьбы с эмоциями превращается в автоматическую реакцию. Любое волнение — и рука тянется к холодильнику.
Если вы узнали себя в этих пунктах — это сигнал, что эмоции управляют питанием, а не потребности организма.
Если вы живёте в режиме постоянного цейтнота, начните с малого:
Даже такие шаги снижают уровень кортизола и помогают вернуть контроль над аппетитом.
— Почему именно сладкое хочется при стрессе?
Сладкое быстро повышает уровень серотонина и дофамина — гормонов удовольствия. Но эффект кратковременный, и через час мозг требует "добавки".
— Можно ли похудеть, если стресс не исчезает?
Да, если работать с реакцией на стресс: улучшить сон, снизить тревожность, нормализовать питание и добавить умеренную активность. Без этого снижение веса будет временным.
— Помогают ли витамины или добавки при стрессовом переедании?
Витамины группы B, магний и омега-3 действительно поддерживают нервную систему, но сами по себе не решают проблему. Главное — управление эмоциями и режим дня.
— Как отличить эмоциональный голод от настоящего?
Физиологический голод приходит постепенно и связан с урчанием в животе. Эмоциональный — возникает внезапно, чаще по вечерам, и требует "чего-то конкретного" — сладкого или солёного.
— Стоит ли обращаться к психологу?
Да, если вы чувствуете, что не можете контролировать питание. Когнитивно-поведенческая терапия помогает разорвать связь между стрессом и перееданием.
|Плюсы (мнимые)
|Минусы (реальные)
|Быстрое ощущение комфорта и расслабления
|Приводит к перееданию и набору веса
|Сладкое даёт кратковременную радость
|После — чувство вины и усталость
|Помогает отвлечься от проблем
|Не решает причину тревоги
|Удобно и доступно
|Формирует зависимость от еды
|Временно снижает кортизол
|Нарушает обмен веществ и гормональный баланс
Ещё 80 лет назад стресс считался исключительно "психологическим" явлением. В 1936 году канадский эндокринолог Ганс Селье впервые описал физиологический механизм стресса. Он доказал, что организм реагирует на угрозу выбросом гормонов, которые помогают выжить — но при длительном воздействии разрушают здоровье.
В 1970-х годах появились первые исследования, связывающие стресс с ожирением и перееданием. Тогда учёные впервые заметили, что люди, переживающие постоянное давление, чаще выбирают калорийные продукты и склонны набирать вес.
Сегодня ВОЗ официально называет стресс одним из ключевых факторов эпидемии ожирения XXI века.
Стресс влияет на вес не только из-за психологии, но и через гормоны. Кортизол, инсулин и лептин управляют аппетитом и метаболизмом, а их дисбаланс делает нас уязвимыми перед едой. Справиться с этим можно — не строгими диетами, а осознанным подходом к телу, сну и эмоциям.
Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".