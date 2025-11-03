Мода, которая вышла боком: любимый снек школьников превращается в химический коктейль

На переменах и после уроков школьники всё чаще достают яркие упаковки с длинными острыми палочками — латяо. Этот китайский снек стал настоящим трендом: дешёвый, яркий, с "взрослым" острым вкусом. Но за аппетитным видом скрывается смесь ингредиентов, от которых учёные советуют держаться подальше — особенно детям.
Латяо (или spicy strips) — это популярный в Китае и за его пределами острый перекус. Его называют "соевым мясом", хотя на деле основа продукта — вовсе не соя.
Как объясняют исследователи Пермского Политеха, чаще всего эти палочки делают из пшеничного глютена — то есть обычной клейковины, пропитанной растительным маслом и перцем чили. Именно поэтому у латяо характерная жевательная структура и жгучий вкус.
Само по себе это не страшно: глютен — распространённый компонент хлеба и макарон. Проблема начинается, когда речь заходит о добавках, без которых латяо не был бы таким острым, ярким и долго хранящимся.
Чтобы сделать вкус более насыщенным, а срок хранения — длиннее, производители используют целую серию пищевых добавок, обозначенных индексом "Е". На упаковке они кажутся безобидными, но в сочетании и при регулярном употреблении способны вызывать расстройства пищеварения.
Добавьте сюда перец чили, который раздражает стенки желудка, и получится взрывоопасная смесь для детского организма. Даже несколько кусочков латяо могут вызвать резкое жжение, боль и расстройство пищеварения — особенно если перекусить на пустой желудок.
"Пищеварительная система ребёнка просто не готова справляться с таким количеством агрессивных веществ", — отмечают специалисты Пермского Политеха.
У школьников слизистая желудка и ферментные системы ещё не сформированы полностью. Если регулярно раздражать их острой, жирной и химически насыщенной пищей, защитные механизмы ослабевают.
Латяо съедают быстро и часто — прямо на бегу между уроками. Именно такая "на голодный желудок" еда становится причиной боли, жжения и даже кратковременных воспалений.
Со временем слизистая теряет устойчивость к кислотам и специям, ферментная активность падает, а организм хуже переваривает тяжёлую пищу. В результате — хронический гастрит, изжога и нарушение микрофлоры кишечника.
Латяо завоевало популярность не случайно: оно дешёвое, эффектно выглядит, продаётся повсюду и даёт яркий вкус, к которому быстро привыкаешь. Производители делают ставку на подростковую аудиторию — упаковки оформлены как модные "чипсы" с яркими слоганами и привлекательными персонажами.
В соцсетях можно найти целые челленджи, где подростки соревнуются, кто съест больше латяо за один раз. Для многих это уже не просто перекус, а часть подростковой культуры.
Однако специалисты предупреждают: привычка к чрезмерно острой пище формируется быстро, и мозг начинает воспринимать раздражение слизистой как удовольствие. Это создаёт риск того, что ребёнок будет искать всё более "острые" вкусовые ощущения — и вместе с ними получать всё больше химических веществ.
Полный запрет редко работает. Лучше снизить частоту — например, не чаще раза в неделю и не на голодный желудок. Постепенно можно заменить латяо менее острыми и натуральными продуктами.
Также полезно напоминать детям, что красители и усилители вкуса не делают еду вкуснее, а лишь обманывают рецепторы.
|Плюсы
|Минусы
|Удобно брать с собой
|Содержат химические добавки и усилители вкуса
|Не требуют приготовления
|Часто провоцируют раздражение желудка
|Продаются повсюду
|Вызывают зависимость от острого вкуса
|Дешёвые и яркие
|Не подходят детям и людям с чувствительным ЖКТ
В небольшом количестве — да, если ребёнок старше 10-12 лет и у него нет проблем с желудком. Но острая пища должна быть натуральной — например, немного перца в супе или соусе, а не готовые снеки с химическими усилителями вкуса.
Попробуйте сделать домашние снеки: запечённые овощи с приправой, подсушенные ломтики курицы или сухарики с паприкой. Они безопасны и тоже дают приятную остроту.
Не давайте обезболивающие без назначения врача. Лучше предложите тёплую воду, щадящую еду (например, кашу или банан) и наблюдайте за состоянием. Если боль усиливается или появляется рвота — обратитесь к врачу.
Из-за вкуса и эффекта "адреналина". Острая пища стимулирует выработку эндорфинов, поэтому детям кажется, что это весело и вкусно. Но привычка формируется быстро и может навредить здоровью.
Если после употребления возникают боли в животе, изжога, вздутие или диарея — это сигнал, что желудок не справляется. Повторение симптомов — повод полностью исключить продукт.
Латяо — пример того, как мода на восточные снеки может обернуться проблемами со здоровьем. За яркой упаковкой и острым вкусом скрывается смесь глютена, масла, специй и химических добавок. Для взрослого организма это может закончиться лёгким дискомфортом, но для ребёнка — болью и нарушением пищеварения.
Здоровый перекус — это не скучно. Главное — выбирать еду, которая питает, а не раздражает.
Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".