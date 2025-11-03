Мода, которая вышла боком: любимый снек школьников превращается в химический коктейль

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
9:10
Здоровье

На переменах и после уроков школьники всё чаще достают яркие упаковки с длинными острыми палочками — латяо. Этот китайский снек стал настоящим трендом: дешёвый, яркий, с "взрослым" острым вкусом. Но за аппетитным видом скрывается смесь ингредиентов, от которых учёные советуют держаться подальше — особенно детям.

ученый
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
ученый

Что такое латяо

Латяо (или spicy strips) — это популярный в Китае и за его пределами острый перекус. Его называют "соевым мясом", хотя на деле основа продукта — вовсе не соя.

Как объясняют исследователи Пермского Политеха, чаще всего эти палочки делают из пшеничного глютена — то есть обычной клейковины, пропитанной растительным маслом и перцем чили. Именно поэтому у латяо характерная жевательная структура и жгучий вкус.

Само по себе это не страшно: глютен — распространённый компонент хлеба и макарон. Проблема начинается, когда речь заходит о добавках, без которых латяо не был бы таким острым, ярким и долго хранящимся.

Химический "коктейль" внутри

Чтобы сделать вкус более насыщенным, а срок хранения — длиннее, производители используют целую серию пищевых добавок, обозначенных индексом "Е". На упаковке они кажутся безобидными, но в сочетании и при регулярном употреблении способны вызывать расстройства пищеварения.

  • Е635 (динатрия 5'-рибонуклеотид) усиливает вкус, но часто вызывает вздутие, спазмы и боли в животе.
  • Е952 (цикламат натрия) - искусственный подсластитель, запрещённый в некоторых странах из-за влияния на почки и обмен веществ. У чувствительных людей может вызывать тошноту и диарею.
  • Е955 (сукралоза) почти не усваивается организмом. Она изменяет состав микрофлоры кишечника, создавая благоприятные условия для дисбаланса и раздражения слизистой.

Добавьте сюда перец чили, который раздражает стенки желудка, и получится взрывоопасная смесь для детского организма. Даже несколько кусочков латяо могут вызвать резкое жжение, боль и расстройство пищеварения — особенно если перекусить на пустой желудок.

"Пищеварительная система ребёнка просто не готова справляться с таким количеством агрессивных веществ", — отмечают специалисты Пермского Политеха.

Почему дети особенно уязвимы

У школьников слизистая желудка и ферментные системы ещё не сформированы полностью. Если регулярно раздражать их острой, жирной и химически насыщенной пищей, защитные механизмы ослабевают.

Латяо съедают быстро и часто — прямо на бегу между уроками. Именно такая "на голодный желудок" еда становится причиной боли, жжения и даже кратковременных воспалений.

Со временем слизистая теряет устойчивость к кислотам и специям, ферментная активность падает, а организм хуже переваривает тяжёлую пищу. В результате — хронический гастрит, изжога и нарушение микрофлоры кишечника.

Почему латяо стало модным

Латяо завоевало популярность не случайно: оно дешёвое, эффектно выглядит, продаётся повсюду и даёт яркий вкус, к которому быстро привыкаешь. Производители делают ставку на подростковую аудиторию — упаковки оформлены как модные "чипсы" с яркими слоганами и привлекательными персонажами.

В соцсетях можно найти целые челленджи, где подростки соревнуются, кто съест больше латяо за один раз. Для многих это уже не просто перекус, а часть подростковой культуры.

Однако специалисты предупреждают: привычка к чрезмерно острой пище формируется быстро, и мозг начинает воспринимать раздражение слизистой как удовольствие. Это создаёт риск того, что ребёнок будет искать всё более "острые" вкусовые ощущения — и вместе с ними получать всё больше химических веществ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что "раз это продаётся, значит, безопасно".
  • Последствие: регулярное раздражение слизистой желудка, боли и диарея.
  • Альтернатива: выбирать натуральные перекусы — орехи, сухофрукты, хлебцы, йогурты.
  • Ошибка: перекусывать латяо натощак.
  • Последствие: усиление боли и жжения, воспаление слизистой.
  • Альтернатива: есть острую пищу только после основного приёма еды, если вообще есть необходимость.
  • Ошибка: не обращать внимания на состав.
  • Последствие: накопление вредных добавок и нарушения обмена веществ.
  • Альтернатива: читать этикетки, избегать продуктов с избытком "Е-шек" и неизвестных компонентов.

Советы шаг за шагом для родителей

  1. Обсудите тему с ребёнком. Объясните, что "острый" не всегда значит "вкусный и крутой".
  2. Покажите состав. Вместе разберите упаковку любого снека и посмотрите, сколько добавок в списке.
  3. Предложите альтернативы. Домашние снеки — овощные чипсы, подсушенные фрукты или орешки — не менее вкусны.
  4. Следите за симптомами. Если ребёнок жалуется на боли в животе, изжогу или вздутие, исключите острые и химически насыщенные продукты.
  5. Формируйте пищевые привычки с детства. Чем раньше ребёнок научится выбирать натуральное, тем меньше проблем со здоровьем в будущем.

А что если ребёнок уже любит латяо?

Полный запрет редко работает. Лучше снизить частоту — например, не чаще раза в неделю и не на голодный желудок. Постепенно можно заменить латяо менее острыми и натуральными продуктами.

Также полезно напоминать детям, что красители и усилители вкуса не делают еду вкуснее, а лишь обманывают рецепторы.

Мифы и правда

  • Миф 1. Раз продукт импортный, значит, безопасный.
  • Правда: в разных странах стандарты безопасности сильно отличаются, и не все добавки проходят строгую проверку.
  • Миф 2. Небольшое количество не повредит.
  • Правда: даже малая доза раздражающих веществ может вызвать реакцию у ребёнка с чувствительным желудком.
  • Миф 3. Острые снеки полезны, потому что ускоряют обмен веществ.
  • Правда: в детском возрасте такая стимуляция может привести к гастриту и воспалениям.

Плюсы и минусы популярных снеков

Плюсы Минусы
Удобно брать с собой Содержат химические добавки и усилители вкуса
Не требуют приготовления Часто провоцируют раздражение желудка
Продаются повсюду Вызывают зависимость от острого вкуса
Дешёвые и яркие Не подходят детям и людям с чувствительным ЖКТ

FAQ: частые вопросы о латяо и детском питании

Можно ли детям вообще есть острое?

В небольшом количестве — да, если ребёнок старше 10-12 лет и у него нет проблем с желудком. Но острая пища должна быть натуральной — например, немного перца в супе или соусе, а не готовые снеки с химическими усилителями вкуса.

Чем заменить латяо, если ребёнок привык к острому вкусу?

Попробуйте сделать домашние снеки: запечённые овощи с приправой, подсушенные ломтики курицы или сухарики с паприкой. Они безопасны и тоже дают приятную остроту.

Что делать, если ребёнок уже съел латяо и жалуется на боль?

Не давайте обезболивающие без назначения врача. Лучше предложите тёплую воду, щадящую еду (например, кашу или банан) и наблюдайте за состоянием. Если боль усиливается или появляется рвота — обратитесь к врачу.

Почему острые снеки так популярны среди школьников?

Из-за вкуса и эффекта "адреналина". Острая пища стимулирует выработку эндорфинов, поэтому детям кажется, что это весело и вкусно. Но привычка формируется быстро и может навредить здоровью.

Как понять, что ребёнку вреден этот продукт?

Если после употребления возникают боли в животе, изжога, вздутие или диарея — это сигнал, что желудок не справляется. Повторение симптомов — повод полностью исключить продукт.

Латяо — пример того, как мода на восточные снеки может обернуться проблемами со здоровьем. За яркой упаковкой и острым вкусом скрывается смесь глютена, масла, специй и химических добавок. Для взрослого организма это может закончиться лёгким дискомфортом, но для ребёнка — болью и нарушением пищеварения.

Здоровый перекус — это не скучно. Главное — выбирать еду, которая питает, а не раздражает.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
