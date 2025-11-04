Осень выключает энергию: почему организм словно засыпает и как мягко перезапустить систему

5:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осень часто приносит не только красивую листву и уют, но и упадок сил, сонливость и ощущение, будто энергия испарилась. Это состояние знакомо многим и имеет вполне естественное объяснение: сокращение светового дня влияет на работу мозга и выработку гормонов, отвечающих за бодрость и хорошее настроение.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Грустная девушка

Почему осенью ухудшается настроение

Когда световой день становится короче, организм получает меньше солнечного света. Это нарушает работу биологических часов — так называемых циркадных ритмов, регулирующих сон, бодрствование и обмен веществ.

Из-за нехватки света снижается выработка серотонина и дофамина - веществ, которые поддерживают мотивацию и ощущение радости. Одновременно повышается уровень мелатонина, из-за чего появляется постоянная сонливость.

Осенью и зимой также уменьшается количество витамина D, вырабатываемого под действием солнечных лучей. Его недостаток дополнительно снижает уровень серотонина и усиливает чувство усталости.

Признаки осенней хандры

грусть, апатия, ощущение пустоты;

потеря интереса к привычным занятиям;

раздражительность, тревожность, бессонница;

повышенный аппетит и тяга к сладкому;

трудности с концентрацией и быстрая утомляемость.

Если эти симптомы сохраняются несколько недель подряд, стоит уделить внимание восстановлению баланса.

Как помочь себе: свет и движение

Главная причина осеннего упадка сил — световой дефицит. Поэтому первое, что нужно сделать, — компенсировать его.

Светотерапия

Используйте лампы дневного спектра, имитирующие солнечный свет. Достаточно 20-30 минут утром, чтобы мозг активизировался и "проснулся".

Яркое освещение дома

Сделайте пространство максимально светлым. Выбирайте лампочки тёплого спектра, открывайте шторы, очищайте окна — любое дополнительное освещение помогает.

Прогулки при дневном свете

Даже в пасмурную погоду уровень освещённости на улице в десятки раз выше, чем в помещении. Пятнадцать минут на воздухе эффективнее, чем час при искусственном свете.

Активность и впечатления

Движение — естественный антидепрессант. Во время физических упражнений организм вырабатывает эндорфины, которые улучшают настроение и снижают тревожность.

Попробуйте:

утреннюю зарядку или йогу;

прогулки, танцы, плавание;

посещение сауны или русской парной — тепло снимает стресс и расслабляет мышцы.

Помогает и визуальное разнообразие: яркие цвета, картины, прогулки по осеннему парку или поход в кино. Даже небольшие позитивные впечатления активизируют нервную систему.

Питание и витамины

Поддержать организм можно с помощью продуктов, богатых триптофаном - аминокислотой, необходимой для выработки серотонина. Он содержится в рыбе, индейке, яйцах, бананах, орехах, твороге.

Полезно добавить витамин D - с пищей (яйца, жирная рыба, сливочное масло) или в виде аптечных добавок.

Не забывайте пить воду: даже лёгкое обезвоживание усиливает чувство усталости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать снижение энергии → хроническая апатия и раздражительность → включите в распорядок дня прогулки и движение.

Заедать стресс сладостями → скачки сахара и упадок сил → замените сладкое на фрукты и орехи.

Сидеть в полумраке → ухудшение сна и концентрации → используйте яркий свет и чаще бывайте на улице.

Когда стоит обратиться за помощью

Если подавленность, тревога или бессонница сохраняются дольше месяца, лучше не откладывать визит к врачу. Сезонное аффективное расстройство можно скорректировать — иногда помогает терапия, а при необходимости назначается лечение, восстанавливающее баланс нейромедиаторов.

Важно помнить: осенняя хандра — не слабость и не лень. Это естественная реакция организма на сокращение света, которую можно смягчить.

Мифы и правда

Миф: осенняя хандра — просто плохое настроение.

Правда: это физиологическое состояние, вызванное нехваткой солнечного света.

осенняя хандра — просто плохое настроение. это физиологическое состояние, вызванное нехваткой солнечного света. Миф: только солнце помогает справиться с упадком сил.

Правда: важны и питание, и движение, и психологический комфорт.

только солнце помогает справиться с упадком сил. важны и питание, и движение, и психологический комфорт. Миф: осенняя депрессия проходит сама.

Правда: без профилактики она может перейти в хроническое состояние.

2 интересных факта

Термин "сезонное аффективное расстройство" появился в 1980-х годах и официально признан медициной.

Светотерапия помогает не только при депрессии, но и при нарушениях сна и смене часовых поясов.

Исторический контекст

В северных странах ещё в XX веке начали использовать специальные световые лампы в школах и офисах.

В советской медицине осеннюю апатию долго называли "астеническим синдромом".

Современные исследования показывают, что регулярные прогулки днём снижают риск сезонной депрессии почти на 40%.