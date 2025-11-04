Осень часто приносит не только красивую листву и уют, но и упадок сил, сонливость и ощущение, будто энергия испарилась. Это состояние знакомо многим и имеет вполне естественное объяснение: сокращение светового дня влияет на работу мозга и выработку гормонов, отвечающих за бодрость и хорошее настроение.
Когда световой день становится короче, организм получает меньше солнечного света. Это нарушает работу биологических часов — так называемых циркадных ритмов, регулирующих сон, бодрствование и обмен веществ.
Из-за нехватки света снижается выработка серотонина и дофамина - веществ, которые поддерживают мотивацию и ощущение радости. Одновременно повышается уровень мелатонина, из-за чего появляется постоянная сонливость.
Осенью и зимой также уменьшается количество витамина D, вырабатываемого под действием солнечных лучей. Его недостаток дополнительно снижает уровень серотонина и усиливает чувство усталости.
Если эти симптомы сохраняются несколько недель подряд, стоит уделить внимание восстановлению баланса.
Главная причина осеннего упадка сил — световой дефицит. Поэтому первое, что нужно сделать, — компенсировать его.
Используйте лампы дневного спектра, имитирующие солнечный свет. Достаточно 20-30 минут утром, чтобы мозг активизировался и "проснулся".
Сделайте пространство максимально светлым. Выбирайте лампочки тёплого спектра, открывайте шторы, очищайте окна — любое дополнительное освещение помогает.
Даже в пасмурную погоду уровень освещённости на улице в десятки раз выше, чем в помещении. Пятнадцать минут на воздухе эффективнее, чем час при искусственном свете.
Движение — естественный антидепрессант. Во время физических упражнений организм вырабатывает эндорфины, которые улучшают настроение и снижают тревожность.
Попробуйте:
Помогает и визуальное разнообразие: яркие цвета, картины, прогулки по осеннему парку или поход в кино. Даже небольшие позитивные впечатления активизируют нервную систему.
Поддержать организм можно с помощью продуктов, богатых триптофаном - аминокислотой, необходимой для выработки серотонина. Он содержится в рыбе, индейке, яйцах, бананах, орехах, твороге.
Полезно добавить витамин D - с пищей (яйца, жирная рыба, сливочное масло) или в виде аптечных добавок.
Не забывайте пить воду: даже лёгкое обезвоживание усиливает чувство усталости.
Если подавленность, тревога или бессонница сохраняются дольше месяца, лучше не откладывать визит к врачу. Сезонное аффективное расстройство можно скорректировать — иногда помогает терапия, а при необходимости назначается лечение, восстанавливающее баланс нейромедиаторов.
Важно помнить: осенняя хандра — не слабость и не лень. Это естественная реакция организма на сокращение света, которую можно смягчить.
Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.