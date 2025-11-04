Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ипотечный рай или ад: 10 регионов, где легче всего платить за жильё — рейтинг по доступности кредитов
Космический титаник: МКС завершает миссию — куда уйдёт легендарная станция
Марсель: кулинарная утопия или реальность? Рестораны за 1 евро для всех и каждого открывают двери
Кушанашвили не удержался: свежая порция сарказма о скандале Дмитрия и Полины Дибровых
Растут как на дрожжах: 5 натуральных средств, которые творят чудеса с волосами
Мозг, который не умеет останавливаться: как иллюзии становятся симптомом болезни
Эта добавка стала хитом в спортзалах — но вот чем оборачивается приём на практике
Нежные и воздушные овсяные блины для ЗОЖ: рецепт, который изменит ваши завтраки навсегда
Живой символ исчезновения: сайгак стоит на грани, где миф встречается с реальностью

Осень выключает энергию: почему организм словно засыпает и как мягко перезапустить систему

5:39
Здоровье

Осень часто приносит не только красивую листву и уют, но и упадок сил, сонливость и ощущение, будто энергия испарилась. Это состояние знакомо многим и имеет вполне естественное объяснение: сокращение светового дня влияет на работу мозга и выработку гормонов, отвечающих за бодрость и хорошее настроение.

Грустная девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Грустная девушка

Почему осенью ухудшается настроение

Когда световой день становится короче, организм получает меньше солнечного света. Это нарушает работу биологических часов — так называемых циркадных ритмов, регулирующих сон, бодрствование и обмен веществ.

Из-за нехватки света снижается выработка серотонина и дофамина - веществ, которые поддерживают мотивацию и ощущение радости. Одновременно повышается уровень мелатонина, из-за чего появляется постоянная сонливость.

Осенью и зимой также уменьшается количество витамина D, вырабатываемого под действием солнечных лучей. Его недостаток дополнительно снижает уровень серотонина и усиливает чувство усталости.

Признаки осенней хандры

  • грусть, апатия, ощущение пустоты;
  • потеря интереса к привычным занятиям;
  • раздражительность, тревожность, бессонница;
  • повышенный аппетит и тяга к сладкому;
  • трудности с концентрацией и быстрая утомляемость.

Если эти симптомы сохраняются несколько недель подряд, стоит уделить внимание восстановлению баланса.

Как помочь себе: свет и движение

Главная причина осеннего упадка сил — световой дефицит. Поэтому первое, что нужно сделать, — компенсировать его.

Светотерапия

Используйте лампы дневного спектра, имитирующие солнечный свет. Достаточно 20-30 минут утром, чтобы мозг активизировался и "проснулся".

Яркое освещение дома

Сделайте пространство максимально светлым. Выбирайте лампочки тёплого спектра, открывайте шторы, очищайте окна — любое дополнительное освещение помогает.

Прогулки при дневном свете

Даже в пасмурную погоду уровень освещённости на улице в десятки раз выше, чем в помещении. Пятнадцать минут на воздухе эффективнее, чем час при искусственном свете.

Активность и впечатления

Движение — естественный антидепрессант. Во время физических упражнений организм вырабатывает эндорфины, которые улучшают настроение и снижают тревожность.

Попробуйте:

  • утреннюю зарядку или йогу;
  • прогулки, танцы, плавание;
  • посещение сауны или русской парной — тепло снимает стресс и расслабляет мышцы.

Помогает и визуальное разнообразие: яркие цвета, картины, прогулки по осеннему парку или поход в кино. Даже небольшие позитивные впечатления активизируют нервную систему.

Питание и витамины

Поддержать организм можно с помощью продуктов, богатых триптофаном - аминокислотой, необходимой для выработки серотонина. Он содержится в рыбе, индейке, яйцах, бананах, орехах, твороге.

Полезно добавить витамин D - с пищей (яйца, жирная рыба, сливочное масло) или в виде аптечных добавок.

Не забывайте пить воду: даже лёгкое обезвоживание усиливает чувство усталости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать снижение энергии → хроническая апатия и раздражительность → включите в распорядок дня прогулки и движение.
  • Заедать стресс сладостями → скачки сахара и упадок сил → замените сладкое на фрукты и орехи.
  • Сидеть в полумраке → ухудшение сна и концентрации → используйте яркий свет и чаще бывайте на улице.

Когда стоит обратиться за помощью

Если подавленность, тревога или бессонница сохраняются дольше месяца, лучше не откладывать визит к врачу. Сезонное аффективное расстройство можно скорректировать — иногда помогает терапия, а при необходимости назначается лечение, восстанавливающее баланс нейромедиаторов.

Важно помнить: осенняя хандра — не слабость и не лень. Это естественная реакция организма на сокращение света, которую можно смягчить.

Мифы и правда

  • Миф: осенняя хандра — просто плохое настроение.
    Правда: это физиологическое состояние, вызванное нехваткой солнечного света.
  • Миф: только солнце помогает справиться с упадком сил.
    Правда: важны и питание, и движение, и психологический комфорт.
  • Миф: осенняя депрессия проходит сама.
    Правда: без профилактики она может перейти в хроническое состояние.

2 интересных факта

  • Термин "сезонное аффективное расстройство" появился в 1980-х годах и официально признан медициной.
  • Светотерапия помогает не только при депрессии, но и при нарушениях сна и смене часовых поясов.

Исторический контекст

  • В северных странах ещё в XX веке начали использовать специальные световые лампы в школах и офисах.
  • В советской медицине осеннюю апатию долго называли "астеническим синдромом".
  • Современные исследования показывают, что регулярные прогулки днём снижают риск сезонной депрессии почти на 40%.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Шоу-бизнес
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Этот многолетник затмит любую розу: фиолетовые облака цветут до морозов и пахнут мёдом
Этот многолетник затмит любую розу: фиолетовые облака цветут до морозов и пахнут мёдом
Последние материалы
Кушанашвили не удержался: свежая порция сарказма о скандале Дмитрия и Полины Дибровых
Растут как на дрожжах: 5 натуральных средств, которые творят чудеса с волосами
Мозг, который не умеет останавливаться: как иллюзии становятся симптомом болезни
Эта добавка стала хитом в спортзалах — но вот чем оборачивается приём на практике
Нежные и воздушные овсяные блины для ЗОЖ: рецепт, который изменит ваши завтраки навсегда
Живой символ исчезновения: сайгак стоит на грани, где миф встречается с реальностью
Китайская глубинка: семья из Шибин бросает вызов современности и выбирает автономию
Кошка мурлыкает не для вас: раскрыт эгоистичный секрет самого ласкового звука
Авто, которые умирают молодыми: почему даже новые машины не выдерживают российских дорог
Ядовитый полумесяц вторгся в воды Японии: что стоит за этим климатическим кошмаром
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.