После удаления зуба — в реанимацию: пациентка из Красногорска столкнулась с опасным осложнением

25-летняя жительница Красногорска оказалась в реанимации после, казалось бы, обычного удаления зуба мудрости в частной стоматологической клинике. Плановая операция обернулась серьёзными осложнениями и последующей госпитализацией.

Обычная процедура, закончившаяся реанимацией

Весной девушка обратилась к стоматологу, чтобы удалить зуб мудрости, который рос под наклоном и вызывал дискомфорт. Процедура прошла без осложнений, но уже на следующий день у пациентки начала опухать шея и поднялась температура.

"Врач успокоил девушку и порекомендовал принимать антибиотики", — сообщает Telegram-канал SHOT.

Несмотря на курс препаратов, состояние лишь ухудшалось: боль усиливалась, появилось затруднение при глотании. Через шесть дней после операции девушка обратилась к лору, который сразу выявил опасное осложнение — паратонзиллярный абсцесс, требующий немедленного вмешательства.

Диагноз, требующий срочной операции

Врачи приняли решение о вскрытии абсцесса под местной анестезией. После вскрытия выяснилось, что воспаление распространилось гораздо глубже — в область шеи и нижней челюсти. Диагноз оказался тяжёлым: флегмона нескольких зон челюстно-лицевой области и глубоких отделов шеи. Такое состояние опасно для жизни, ведь может привести к сепсису и удушью.

Пациентку срочно перевели в реанимацию, где хирурги провели сложную операцию, очистили гнойные полости и установили дренаж для постоянного оттока воспалительной жидкости. Благодаря оперативным действиям врачей угрозу жизни удалось устранить.

Последствия и восстановление

После выписки девушка продолжает лечение. Она рассказала, что чувствительность нижней челюсти до конца не восстановилась, а боль в корне языка сохраняется. Кроме того, рубец после операции всё ещё формируется и доставляет дискомфорт.

"Чувствительность челюсти до конца не восстановилась, рубец тянет и мешает говорить", — призналась пострадавшая в беседе с SHOT.

Несмотря на серьёзные последствия, в суд девушка обращаться не стала. Представители клиники возместили ей затраты на лечение и выплатили компенсацию для последующей реабилитации. Часть средств она планирует направить на пластическую операцию, чтобы убрать шрам.

Что важно знать перед удалением зуба мудрости

Перед процедурой необходимо пройти рентген и убедиться, что зуб расположен безопасно относительно нервных каналов. После удаления важно соблюдать рекомендации врача, особенно приём антибиотиков и уход за раной. При первых признаках воспаления — отёке, боли, температуре — нужно срочно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

Стоматологи отмечают, что осложнения после удаления зуба мудрости редки, но возможны даже при соблюдении всех правил. Важно не откладывать визит к врачу, если симптомы не проходят в течение нескольких дней.