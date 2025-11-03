Ошибки родителей: почему ртутный термометр опасен для новорожденного и чем его заменить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Каждый родитель знает, как важно вовремя заметить повышение температуры у малыша. Но если взрослому достаточно подержать градусник под мышкой, то с новорождённым всё сложнее. Малыш не лежит спокойно, может испугаться или заплакать, а потому выбор правильного термометра и знание техники измерения играют решающую роль. Современные производители предлагают множество моделей — от классических ртутных до бесконтактных систем. Разберём, какие из них подходят младенцам и что учитывать при выборе.

ртутный градусник
Фото: commons.wikimedia.org by IEPCBM, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ртутный градусник

Основные типы термометров

Сегодня в аптеках можно найти несколько видов устройств для измерения температуры:

  • ртутные;

  • цифровые (электронные);

  • термометры-пустышки;

  • инфракрасные (лобные и ушные);

  • температурные индикаторы;

  • дистанционные системы контроля.

Каждый из этих приборов имеет свои особенности, преимущества и ограничения.

Ртутный термометр

Это классический вариант, знакомый каждому. Он состоит из стеклянной колбы и капилляра, заполненного ртутью.

Плюсы:

  • высокая точность измерений (погрешность — до 0,1 °C);

  • низкая стоимость — около 50-70 рублей;

  • долговечность при аккуратном обращении;

  • не требует питания или калибровки;

  • можно измерять температуру в подмышке, ректально или орально (для младенцев подходит только подмышечный способ).

Минусы:

  • хрупкость — при повреждении есть риск порезов и отравления парами ртути;

  • длительное время измерения (7-10 минут);

  • малышу трудно спокойно лежать;

  • невозможно использовать при ночных измерениях без света.

Ртутный градусник надёжен, но для новорождённых он небезопасен, поэтому врачи всё чаще рекомендуют другие варианты.

Цифровой (электронный) термометр

Электронный градусник измеряет температуру с помощью чувствительного датчика, а результат выводится на экран.

Плюсы:

  • безопасен — без ртути и стекла;

  • быстрый результат (от 30 секунд до 3 минут);

  • наличие звукового сигнала и памяти последнего измерения;

  • возможен выбор гибкого наконечника для ректальных измерений;

  • подсветка экрана помогает измерять температуру ночью.

Минусы:

  • требует периодической замены батареек;

  • некоторые модели нужно держать дольше после сигнала;

  • погрешность может достигать 0,3-0,5 °C;

  • нельзя кипятить или полностью погружать в воду.

Цифровой термометр — удобный и безопасный вариант для младенцев, особенно с мягким наконечником и влагозащитой.

Пустышка-термометр

Этот вариант создан специально для новорождённых. Градусник в форме соски помогает измерить температуру без стресса — малыш просто сосёт её, как обычную пустышку.

Плюсы:

  • отсутствие страха и дискомфорта;

  • безопасность и простота использования;

  • звуковой сигнал завершения измерения.

Минусы:

  • подходит только для детей до 6 месяцев;

  • нельзя стерилизовать в кипятке;

  • требует регулярной замены батареек;

  • точность уступает электронным и инфракрасным моделям.

Такой вариант отлично подойдёт для спокойного измерения температуры ночью или во сне.

Инфракрасный термометр

Этот тип устройств считывает тепловое излучение тела и показывает результат за секунды. Он бывает лобным или ушным.

Преимущества:

  • высокая скорость (1-2 секунды);

  • не нужно будить ребёнка;

  • бесконтактное измерение;

  • наличие памяти и подсветки;

  • сменные одноразовые насадки повышают гигиеничность.

Недостатки:

  • высокая цена (от 1000 до 4000 рублей);

  • возможна погрешность 0,3-0,5 °C;

  • ушной термометр не подходит новорождённым — насадка слишком крупная;

  • результат может искажаться при воспалении уха или плаче малыша.

Инфракрасные модели удобны для быстрого контроля температуры, особенно ночью.

Температурный индикатор

Это полоска с термочувствительными элементами, которую прикладывают ко лбу. Через 10-20 секунд на ней появляется примерный результат.

Плюсы:

  • безопасен и прост в применении;

  • не требует батареек и дезинфекции;

  • можно использовать в дороге или на прогулке.

Минусы:

  • низкая точность (показывает только, повышена температура или нет);

  • не подходит для медицинского контроля состояния малыша.

Такой индикатор удобен как вспомогательный способ, но не заменяет полноценный термометр.

Дистанционные системы контроля

Современные родители могут использовать умные датчики — браслеты или наклейки, которые передают данные о температуре на смартфон.

Плюсы:

  • постоянный мониторинг без пробуждения ребёнка;

  • уведомления о повышении температуры;

  • возможность удалённого контроля.

Минусы:

  • высокая цена;

  • необходимость подключения к телефону и приложениям;

  • возможные сбои в передаче данных.

Ошибки и последствия: альтернативы

  • Ошибка: измерять температуру после кормления или плача.
    Последствие: показатели будут завышены.
    Альтернатива: подождите 15-20 минут, чтобы температура стабилизировалась.

  • Ошибка: проводить измерение на улице или после купания.
    Последствие: искажённые данные.
    Альтернатива: измеряйте в помещении при комнатной температуре.

  • Ошибка: использовать взрослый ушной термометр для новорождённого.
    Последствие: риск травмы и неточный результат.
    Альтернатива: выбирайте модели с детской насадкой или лобные варианты.

Какой термометр выбрать для младенца

Для новорождённых врачи рекомендуют электронные термометры с мягким гибким наконечником или пустышки-термометры. Они безопасны, не пугают малыша и дают точные результаты. Если важно измерять температуру без прикосновения — подойдёт инфракрасный лобный градусник.

Для проверки результата можно использовать ртутный градусник, но только под присмотром взрослого и с соблюдением мер безопасности.

Плюсы и минусы разных типов термометров

Плюсы:

  • ртутный — точный и долговечный;

  • электронный — безопасный и быстрый;

  • пустышка — удобная для младенцев;

  • инфракрасный — моментальный результат;

  • индикатор — прост в применении.

Минусы:

  • ртутный — опасен и требует осторожности;

  • электронный — зависит от батареек;

  • пустышка — недолговечна;

  • инфракрасный — дорогой;

  • индикатор — неточный.

Часто задаваемые вопросы

Как часто нужно измерять температуру новорождённому?
Достаточно 1-2 раз в день, если малыш здоров. При признаках недомогания — чаще, но не каждые полчаса.

Как правильно измерить температуру под мышкой?
Кожу нужно вытереть насухо, прижать термометр плотно и удерживать руку малыша до завершения измерения.

Можно ли измерять температуру ректально?
Да, но только электронным термометром с гибким наконечником и с использованием детского крема.

Какой термометр самый точный?
Наиболее точные — ртутные и качественные электронные модели с калибровкой.

Когда стоит обратиться к врачу?
Если температура превышает 38 °C и не снижается, сопровождается вялостью, отказом от еды или судорогами.

Мифы и правда

  • Миф: бесконтактные термометры всегда показывают точнее.
    правда: при плаче и движении ребёнка они могут давать ошибку.

  • Миф: ртутные градусники ушли в прошлое.
    правда: они по-прежнему остаются эталоном точности.

  • Миф: электронные термометры всегда безопасны.
    правда: некачественные модели могут давать сбой и перегреваться.

Интересные факты

  • У новорождённых температура тела может колебаться от 36,3 до 37,4 °C — это норма.

  • При плаче или после кормления температура может повышаться на 0,3-0,5 °C.

  • Самое точное измерение у младенцев — ректальное.

Выбор термометра для новорождённого — вопрос не только удобства, но и безопасности. Главное — спокойствие, аккуратность и внимание родителей. А правильно подобранный градусник поможет вовремя заметить изменения и сохранить здоровье малыша.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
