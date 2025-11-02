Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один плод — два блюда: как превратить тыкву в основное и гарнир одновременно
Когда авто кусается током: почему машина бьёт водителя и как прекратить эти разряды
Метод, который перепрошивает тело: как интервалы заставляют организм работать заново
Десерт появился не ради удовольствия: почему сладкое подают только в конце трапезы
Бессмертные соседи: цветы, которым не нужен уход и внимание — живут, даже если вы про них забыли
Он раввин, она подкастер: как параллельные миры столкнулись в новом сериале Netflix
Карта апокалипсиса: каналы и реки Британии под ударом — осадков много, а воды мало
Смертоносный поворот: мир на пороге климатической бомбы
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов

Капли не помогают: причина затяжного насморка затаилась там, где не ждали — тело устало сигналить

5:00
Здоровье

Хронический насморк часто воспринимается как простуда или аллергия, но за ним может скрываться более серьёзная причина. Врачи всё чаще связывают затяжную заложенность носа с нарушением работы щитовидной железы. Такое состояние развивается медленно и подолгу остаётся без внимания, ведь симптомы кажутся незначительными.

Постоянный насморк у взрослого
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Постоянный насморк у взрослого

Насморк не проходит неделями

Когда щитовидная железа вырабатывает слишком мало гормонов, нарушается обмен веществ, замедляется циркуляция жидкости и появляется отёчность. От этого страдают не только лицо, ноги или живот — может отекать и слизистая носа. В итоге дыхание становится затруднённым, а привычные сосудосуживающие капли перестают помогать.

"Многие годами используют капли, вызывая медикаментозный ринит и усиливая отек", — отметила терапевт Ольга Чистик.

Именно из-за этой путаницы пациенты часто тратят месяцы, леча несуществующую аллергию, вместо того чтобы проверить щитовидку. У гипотиреоза нет ярких признаков, поэтому его симптомы обычно не связывают между собой.

Другие сигналы от организма

Дефицит гормонов щитовидной железы отражается не только на носовом дыхании. Появляется сухость кожи, ломкость ногтей, сонливость, увеличение массы тела, а голос становится грубее. Нередко люди замечают, что их руки и ноги постоянно холодные, даже при нормальной температуре воздуха. Всё это — повод обратиться к терапевту и эндокринологу.

Сравнение симптомов

Симптом Простуда Аллергия Гипотиреоз
Насморк Временами, с обильными выделениями Постоянный, усиливается весной и летом Сухой, без выделений
Отёки Редко Возможны при сильной реакции Частые и стойкие
Температура Повышается Нормальная Нормальная
Усталость Кратковременная Возможна Постоянная
Кожа и волосы Без изменений Без изменений Сухие, ломкие

Такое сравнение помогает понять, когда речь идёт не о сезонных вирусах, а о гормональном сбое.

Как действовать пошагово

  1. Обратите внимание на длительность насморка. Если он не проходит больше 10–14 дней — это повод задуматься.
  2. Не злоупотребляйте каплями. Они вызывают привыкание и провоцируют дополнительный отёк.
  3. Запишитесь к терапевту. Врач назначит анализ крови на уровень ТТГ и Т4.
  4. Пройдите УЗИ щитовидной железы. Это поможет выявить изменения в структуре органа.
  5. Следуйте рекомендациям эндокринолога. При необходимости врач подберёт препараты, корректирующие гормональный фон.

Если причина не в носе

Если заложенность не связана с инфекцией и не снимается каплями, нужно искать источник глубже. Иногда за хроническим насморком скрываются эндокринные нарушения, при которых слизистая не воспалена, но отёчна из-за задержки жидкости. Лечение таких состояний требует не капель, а гормональной коррекции и диеты с ограничением соли.

Плюсы и минусы диагностики

Плюсы Минусы
Позволяет выявить системное заболевание на ранней стадии Требует времени и анализов
Снимает симптомы без постоянного использования капель Нужна консультация нескольких специалистов
Улучшает общее самочувствие, энергию и сон Иногда назначаются пожизненные препараты

Частые вопросы (FAQ)

Как понять, что насморк вызван проблемами с щитовидкой?
Если нос постоянно заложен, а слизь отсутствует, есть усталость, отёки и набор веса — это может быть сигналом гипотиреоза.

Какие анализы нужно сдать?
Минимум — ТТГ, свободный Т4 и антитела к тиреопероксидазе. Также стоит пройти УЗИ щитовидной железы.

Можно ли восстановить дыхание без капель?
Да, после нормализации гормонального фона слизистая восстанавливается, и потребность в каплях исчезает.

Мифы и правда

  • Миф: если насморк без температуры — это точно аллергия.
    Правда: длительная заложенность может быть вызвана гипотиреозом, а не аллергией.
  • Миф: капли безопасны при регулярном применении.
    Правда: при постоянном использовании они нарушают кровоснабжение слизистой и усугубляют отёк.
  • Миф: гипотиреоз бывает только у пожилых.
    Правда: заболевание всё чаще диагностируют у людей 25–45 лет, особенно у женщин.

Хронический насморк — не всегда простая простуда. Иногда он сигнализирует о том, что щитовидная железа нуждается в поддержке. Не игнорируйте длительные отёки и усталость — простая проверка может вернуть не только лёгкое дыхание, но и жизненные силы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Домашние животные
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Последние материалы
Питомец ловит невидимых мух: не умиляйтесь, это может быть признак неврологии
Стеклянная стена вместо личного пространства: рискованный тренд для спальни набирает обороты
Обычный ужин превратится в легенду: как приготовить тефтели, о которых будут говорить неделями
Земля, которая прошла огонь, воду и марганцовку — и стала лучшей для помидоров
Капли не помогают: причина затяжного насморка затаилась там, где не ждали — тело устало сигналить
Уникальная машина XVII века под угрозой: Франция на грани потери исторического сокровища
Буду пугать животом: Аврора Киба сделала неожиданное заявление о своей беременности
Секрет сияющего салона: что выбирают профессионалы вместо дорогого детейлинга
Этот неожиданный шаг превращает обычные пельмени в сочные и нежные — попробуйте сами и удивитесь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.