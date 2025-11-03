Капля камень точит, а экран — глаза: как в цифровом мире сохранить острое зрение

9:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современная жизнь требует от нас постоянного зрительного напряжения: работа за компьютером, смартфон, чтение, управление автомобилем — все это заставляет глаза трудиться без отдыха. Итогом становятся усталость, жжение, "туман" перед глазами и даже головная боль. Эти симптомы — сигнал, что глазам нужна помощь и восстановление.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина с раздражёнными глазами

Почему возникает напряжение в глазах

Основная причина — переутомление глазных мышц, которые отвечают за фокусировку взгляда. При длительной работе на близком расстоянии цилиарная мышца всё время напряжена и не успевает расслабляться. Это приводит к спазму аккомодации — состоянию, когда глаз теряет способность четко видеть вдаль.

К дополнительным факторам относятся:

длительное использование гаджетов;

чтение или работа при плохом освещении;

ношение неправильно подобранных очков или линз;

сухой воздух в помещении;

нехватка сна и витаминов.

"Если переутомление глаз игнорировать, можно столкнуться с хроническим спазмом аккомодации и стойким ухудшением зрения", — предупредила врач-офтальмолог Мариям Таевере.

Синдром сухого глаза

Одна из частых причин зрительного дискомфорта — синдром сухого глаза (ССГ). Он возникает, когда слёзная плёнка становится нестабильной и плохо удерживает влагу. В результате появляется чувство "песка" и жжения.

ССГ бывает:

экзогенным — связан с внешними факторами (сухой воздух, кондиционеры, пыль, работа за монитором);

эндогенным — вызван внутренними нарушениями (аутоиммунные заболевания, приём некоторых лекарств).

Если сухость сопровождается другими симптомами — болью в суставах, отёками, усталостью — стоит обратиться к терапевту или ревматологу для исключения синдрома Шегрена.

Нарушения рефракции и их влияние

Близорукость, дальнозоркость и астигматизм заставляют глаза постоянно перенапрягаться при попытке сфокусировать изображение. Без коррекции это быстро приводит к усталости и спазму мышц. Неправильно подобранные очки или линзы усиливают нагрузку, поэтому подбор должен проводить только офтальмолог после обследования.

Кто чаще страдает от зрительного напряжения

В группу риска входят все, кто проводит за экраном более 4-6 часов в день. Это программисты, бухгалтеры, редакторы, преподаватели, врачи, дизайнеры и студенты. Также часто жалуются на усталость глаз люди, работающие в сухих помещениях и пользователи контактных линз.

Как снять напряжение с глаз: пошаговая инструкция

Существует несколько способов быстро облегчить усталость глаз и предотвратить хроническое перенапряжение.

1. Упражнения

Регулярная гимнастика тренирует мышцы глаза и восстанавливает аккомодацию. Подойдёт методика офтальмолога Сергея Аветисова:

Сфокусируйте взгляд на удалённом объекте на 2-3 секунды, затем переведите глаза на палец, расположенный в 25-30 см от лица. Повторите 10-12 раз.

Вытяните руку с поднятым пальцем и медленно приближайте к носу, не отрывая взгляда, пока изображение не начнёт двоиться. Повторите 6-8 раз.

На окне закрепите маленькую цветную метку (3-5 мм). Смотрите поочерёдно на метку и на объект вдали, удерживая взгляд 1-2 секунды. Делайте по 5-7 минут в день курсом месяц.

2. Увлажняющие капли

Слезозаменители помогают устранить сухость и раздражение. Наиболее популярные препараты — "Систейн Ультра", "Хиломакс Комод", "Артелак Всплеск", "Гилан Ультра Комфорт". Средства на основе гиалуроновой кислоты и трегалозы удерживают влагу и защищают роговицу.

Выбирайте капли без консервантов, особенно при чувствительных глазах. Гели ("Корнерегель", "Визмед гель") можно использовать на ночь для дополнительного восстановления.

3. Капли для снятия спазма

Офтальмолог может назначить специальные капли с м-холиноблокатором и альфа-адреномиметиком, которые расслабляют цилиарную мышцу. Обычно их применяют курсом около месяца, закапывая по одной капле на ночь. Самостоятельно использовать такие препараты нельзя — их назначают только после диагностики.

4. Тёплые компрессы

При воспалении век и закупорке мейбомиевых желёз применяются горячие компрессы. Они разжижают секрет желез и улучшают качество слёзной плёнки. Используют стерильные салфетки — "Блефаросалфетка", "Блефаклин", Acuaiss.

Салфетку нагревают в горячей воде 1 минуту, прикладывают к векам на 2-3 минуты, после чего выполняют лёгкий массаж век.

5. Массаж век

Массаж улучшает кровообращение и работу мейбомиевых желёз.

Как делать правильно:

тщательно вымойте руки;

нанесите немного геля с гиалуроновой кислотой;

массируйте веки круговыми движениями 1-2 минуты;

выполняйте процедуру утром и вечером.

Советы офтальмолога при работе за компьютером

"Каждые 20 минут отрывайте взгляд от экрана и смотрите вдаль не менее 20 секунд — это помогает мышцам расслабиться", — советует Мариям Таевере.

Также врач рекомендует:

использовать увлажняющие капли 3-4 раза в день;

контролировать освещение рабочего места;

не работать в темноте и не смотреть видео в полной тишине;

поддерживать влажность воздуха (40-60%).

Часто задаваемые вопросы

Нужны ли витамины для глаз?

В вопросе приёма витаминов важно не переборщить: гипервитаминоз опаснее дефицита. При сбалансированном питании дополнительные добавки не нужны, за исключением случаев, когда офтальмолог назначает их после анализов.

Чем увлажнить глаза, если нет капель?

Если под рукой нет аптечных средств, можно чаще моргать, делать перерывы в работе и пить больше воды. Также полезно использовать увлажнитель воздуха. Народные средства для глаз применять нельзя.

Что будет, если игнорировать усталость глаз?

Длительное напряжение может привести к головным болям, снижению зрения и общей утомляемости.

Почему хочется тереть глаза при работе за компьютером?

Так организм пытается компенсировать сухость и стимулировать выделение липидного слоя слёзной плёнки. Однако тереть глаза нельзя — это может повредить роговицу.

Почему во время работы за компьютером текут слёзы?

Это парадоксальный симптом синдрома сухого глаза: из-за пересыхания плёнки организм вырабатывает слишком много слезы, чтобы компенсировать потерю влаги.

Ошибки и последствия: альтернативы

Ошибка: смотреть в монитор без перерывов.

Последствие: спазм аккомодации и сухость.

Альтернатива: правило 20-20-20 (каждые 20 минут смотреть вдаль на 20 секунд).

Ошибка: закапывать в глаза "подручные" средства.

Последствие: ожог роговицы или инфекция.

Альтернатива: использовать только аптечные капли.

Ошибка: не пользоваться очками при близорукости.

Последствие: хроническое перенапряжение глаз.

Альтернатива: подобрать корректирующие очки у офтальмолога.

Плюсы и минусы разных методов

Плюсы:

упражнения укрепляют мышцы глаза;

капли быстро снимают сухость и раздражение;

массаж улучшает микроциркуляцию;

компрессы восстанавливают работу желёз.

Минусы:

при неправильном выполнении возможен отёк век;

самостоятельное лечение без врача опасно;

эффект временный без устранения основной причины.

Мифы и правда

Миф: капли можно подбирать самостоятельно.

правда: состав и дозировка должны подбираться офтальмологом.

Миф: если зрение не ухудшается, отдых глазам не нужен.

правда: перенапряжение может накапливаться незаметно.

Миф: народные компрессы безопасны.

правда: травяные отвары часто вызывают аллергию и раздражение.

Интересные факты

При моргании глаза отдыхают всего 0,3 секунды, но этого достаточно, чтобы обновить слёзную плёнку.

В среднем человек, работающий за монитором, моргает в 3 раза реже, чем обычно.

Синдром сухого глаза чаще диагностируется у женщин из-за гормональных изменений.

Регулярные перерывы, простая гимнастика и внимательное отношение к глазам помогут сохранить чёткость зрения даже при постоянной работе за экраном. Главное — не доводить до хронического переутомления и обращаться к врачу при первых признаках дискомфорта.