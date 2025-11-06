Время пересмотреть привычки: консервы оказались неожиданным источником здоровья

Здоровье

Консервы часто ассоциируются с чем-то не слишком полезным, но диетологи уверены — многие из них могут стать важной частью сбалансированного рациона. Британские специалисты Н. Ладдлэм-Рейн и Э. Шафкат в беседе с Daily Mail рассказали, какие консервированные продукты приносят организму наибольшую пользу и почему их стоит включить в меню.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Овощные консервы

Консервированные томаты — источник антиоксидантов

На первом месте среди полезных консервов диетологи назвали томаты. Они богаты ликопином — мощным антиоксидантом, который помогает снизить риск развития ряда онкологических заболеваний, а также поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Интересно, что в процессе термической обработки концентрация ликопина в помидорах не уменьшается, а, наоборот, повышается. Поэтому консервированные томаты могут быть даже полезнее свежих, особенно если добавлять их в блюда с растительным маслом, что усиливает усвоение антиоксидантов.

"Консервированные томаты — отличный источник ликопина, полезного для сердца и сосудов", — отметила Н. Ладдлэм-Рейн, диетолог.

Диетологи советуют использовать такие продукты в супах, пастах и тушёных блюдах. Главное — выбирать консервы без излишнего количества соли и сахара.

Фрукты в сиропе: ананасы и персики

Консервированные ананасы и персики также заслуживают места на кухне. Несмотря на то, что в них меньше витамина C, чем в свежих плодах, они компенсируют это высоким содержанием витаминов A и E, которые поддерживают кожу, зрение и иммунитет.

Ананасы дополнительно содержат фермент бромелайн, который улучшает пищеварение и помогает усваивать белки. Персики, в свою очередь, богаты клетчаткой, необходимой для нормальной работы кишечника.

Специалисты советуют выбирать фрукты, консервированные в собственном соку, а не в сиропе — так в них меньше сахара, но больше пользы.

"Ананасы и персики сохраняют часть полезных веществ и помогают разнообразить рацион", — добавила Э. Шафкат, диетолог.

Рыбные консервы: сардины и скумбрия

Сардины и скумбрия — одни из самых полезных видов рыбных консервов. Они богаты кальцием, витамином D и жирными кислотами омега-3, которые необходимы для здоровья сердца, мозга и костей. Омега-3 жирные кислоты снижают уровень воспалений в организме, укрепляют сосуды и помогают поддерживать нормальный уровень холестерина.

Рыбные консервы — удобный способ получать полезные вещества без необходимости готовить рыбу с нуля. Особенно полезно употреблять сардины с костями — именно там содержится большая часть кальция.

Диетологи отмечают, что выбирать следует рыбу, консервированную в воде или собственном соку, а не в масле — так продукт будет менее калорийным.

Консервированные бобовые — альтернатива мясу

Особое внимание специалисты уделяют консервированным бобовым — фасоли, нута, чечевице. Они богаты растительным белком, железом, магнием и витаминами группы B. Эти продукты прекрасно подходят для вегетарианцев и тех, кто хочет сократить потребление мяса, но сохранить баланс питательных веществ.

Бобовые содержат также растворимую клетчатку, которая помогает снижать уровень "плохого" холестерина и улучшает работу пищеварительной системы.

"Бобовые — это не просто альтернатива мясу, а ценный источник белка и микроэлементов", — подчеркнула Н. Ладдлэм-Рейн, диетолог.

Консервированные бобовые можно добавлять в салаты, супы и гарниры. Перед употреблением их рекомендуется промывать, чтобы уменьшить содержание соли и улучшить вкус.

Почему консервы полезнее, чем кажется

Современные технологии позволяют сохранять в консервах большинство витаминов и минералов, а иногда даже повышают их концентрацию. Например, при нагревании разрушаются некоторые ферменты, но активизируются антиоксиданты. Поэтому многие консервированные продукты ничуть не уступают свежим по пользе, а иногда и превосходят их.

Кроме того, консервы — это практичное решение для занятых людей: они долго хранятся, не требуют сложного приготовления и позволяют поддерживать разнообразие рациона.

Как выбрать качественные консервы

Чтобы консервы действительно приносили пользу, важно обращать внимание на их состав и условия хранения. Диетологи советуют придерживаться нескольких правил:

Избегать продуктов с добавленным сахаром, солью и консервантами. Проверять срок годности и целостность упаковки. Выбирать стеклянные банки или упаковки без повреждений. Отдавать предпочтение консервам в собственном соку или воде.

Если следовать этим рекомендациям, консервированные продукты могут стать полноценной частью здорового питания, обеспечивая организм необходимыми витаминами и микроэлементами.

В чём их преимущество

Консервы позволяют получать полезные вещества круглый год, независимо от сезона. Томаты поддерживают здоровье сосудов, рыба укрепляет кости и сердце, фрукты повышают иммунитет, а бобовые дают энергию и улучшают обмен веществ. Вместе они формируют разнообразный и сбалансированный рацион, подходящий для любого возраста и образа жизни.