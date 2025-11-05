Организм подаёт сигнал тревоги: три привычных симптома с пугающим смыслом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:48
Здоровье

Некоторые, на первый взгляд, незначительные симптомы могут оказаться первыми признаками серьёзных болезней. Британские врачи предупреждают: боль в плече, сильный зуд кожи и постоянная сухость во рту нередко сигнализируют о сбоях во внутренних органах или развитии опасных хронических заболеваний. Игнорировать такие проявления нельзя — именно с них часто начинается развитие рака, диабета и других тяжёлых патологий.

Зуд на коже
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зуд на коже

Боль в плече

Врач общей практики Дин Эггитт отметил, что боль в плече не всегда связана с проблемами опорно-двигательного аппарата. Иногда она указывает на нарушения работы внутренних органов.

"Дискомфорт в правом плече может говорить о проблемах с желчным пузырём, а боль в левом — о заболеваниях сердца", — пояснил Дин Эггитт, врач общей практики.

Механизм здесь объясняется просто: нервные окончания внутренних органов связаны с мышцами и суставами, поэтому мозг воспринимает боль как мышечную, хотя источник находится глубже. По словам специалиста, если боль в плече не проходит несколько дней или усиливается ночью, нужно обязательно пройти обследование.

Иногда подобные боли сопровождают печёночную недостаточность или рак лёгких. Особенно опасным сигналом становятся сочетания таких симптомов, как ночная потливость и резкая потеря веса. Эти признаки могут указывать на лимфому, туберкулёз или другие онкологические заболевания.

Сильный кожный зуд

Постоянный зуд без видимых причин — сыпи, укусов или раздражений — может свидетельствовать о нарушениях работы почек или печени. Когда органы не справляются с выведением токсинов, вредные вещества начинают накапливаться в коже, вызывая ощущение зуда.

"Постоянный зуд без очевидных причин — это сигнал, что организм не справляется с токсинами", — отметил Александр Годич, дерматолог.

Этот симптом часто сопровождает почечную недостаточность и некоторые формы рака крови. Также зуд может указывать на проблемы с желчевыводящими путями, эндокринной системой или обменом веществ. Важно не игнорировать его, особенно если зуд становится интенсивнее ночью, появляется на ладонях и подошвах или сопровождается изменением цвета кожи.

Постоянная сухость во рту

Ощущение сухости во рту (ксеростомия) — частая жалоба, которую многие списывают на стресс или недостаток жидкости. Однако врачи предупреждают: если сухость не проходит, это может быть ранним симптомом диабета или аутоиммунных заболеваний.

"Недостаток слюны ослабляет естественную защиту организма, ведь она борется с вредными бактериями", — пояснила Виктория Сэмпсон, стоматолог.

Слюна играет важную роль в защите организма — она нейтрализует кислоты, смывает бактерии и предотвращает воспаления. Когда её становится слишком мало, микрофлора рта меняется, что способствует размножению вредных микроорганизмов.

Современные исследования показывают, что некоторые штаммы бактерий, живущих в полости рта, могут быть связаны с развитием ревматоидного артрита, болезни Альцгеймера, Паркинсона, инсульта и даже рака толстой кишки.

Если человек ощущает постоянную сухость во рту, ему следует обратиться не только к стоматологу, но и к эндокринологу. Часто именно такие жалобы позволяют выявить скрытые проблемы на ранних стадиях.

Почему важно прислушиваться к сигналам организма

Медики подчёркивают, что организм часто предупреждает о неполадках задолго до появления серьёзных симптомов. Небольшие боли, зуд или изменения во рту — это не просто "мелочи", а сигналы, которые нельзя игнорировать. Своевременная диагностика помогает выявить болезнь на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Чтобы снизить риск осложнений, специалисты советуют проходить регулярные профилактические осмотры, обращать внимание на необычные ощущения и не заниматься самолечением.

"Если симптом повторяется или мешает повседневной жизни, не ждите, пока он пройдёт сам. Лучше обследоваться и убедиться, что всё в порядке", — добавил Дин Эггитт, врач общей практики.

Своевременное обращение к врачу может спасти здоровье, а иногда и жизнь. Даже безобидные на первый взгляд проявления могут скрывать серьёзные болезни, поэтому внимательность к себе остаётся лучшей профилактикой.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
