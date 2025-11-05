Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без инструментов и затрат: как вручную отполировать кузов до блеска
Развитие Ростовской области: основные результаты первого года работы губернатором Юрия Слюсаря
Перестаньте переворачивать дом: вещь найдётся сама, если перезагрузить мозг этим методом
Грибы растут у забора, а не в чаще: секрет, который превращает двор в грибное царство
Цезарь с крабовыми палочками: как создать новый вкус классического салата с азиатскими нотками
Медведи-призраки: почему Канада оберегает самых загадочных зверей планеты
Ксения Собчак открывает секреты счастья в 44 года: как самоирония меняет восприятие возраста
Память о товарище обернулась резонансом: игрок НХЛ попал в украинский чёрный список
В России объяснили, чем для Европы обернется попытка блокады Калининграда

Страх старит сильнее времени: как мозг тревожных людей разрушается изнутри

5:09
Здоровье

Учёные из Японии сделали важное открытие, проливающее свет на связь между тревожностью и преждевременным старением мозга. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Neuropsychopharmacology, специалисты выявили биомаркер, связанный с ускоренным износом нервной системы. Это открытие может стать ключом к пониманию того, почему люди с повышенной тревожностью чаще страдают от когнитивных нарушений и эмоциональных расстройств.

Мужчина после звонка мошенников
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина после звонка мошенников

Как проводилось исследование

Учёные проанализировали генетические данные 17 моделей грызунов с различными нарушениями нервной системы и психики. Исследование показало, что у животных с повышенной тревожностью наблюдалась особенность в работе гиппокампа — области мозга, отвечающей за память, обучение и контроль эмоций.

В этих случаях в тканях гиппокампа происходило ускоренное созревание клеток, что привело к состоянию, получившему название "гиперзрелость". Подобное состояние означает, что нейроны стареют быстрее, чем должны, теряя способность к восстановлению и гибкой перестройке.

Что такое "гиперзрелость" гиппокампа

Гиппокамп играет важную роль в формировании воспоминаний и регуляции эмоциональных реакций. Когда его клетки изнашиваются слишком быстро, мозг теряет часть своих адаптивных функций — это может проявляться в виде повышенной тревожности, депрессии и трудностей с концентрацией внимания.

"Ускоренное созревание гиппокампа может быть общим молекулярным механизмом, лежащим в основе шизофрении, тревожности и депрессии", — отметил Хидео Хагихара, учёный и автор исследования.

По сути, гиперзрелость делает мозг менее гибким — он реагирует на стрессовые ситуации слишком остро, а его нейронные связи хуже адаптируются к изменениям.

Почему тревожность ускоряет старение мозга

Тревожные состояния сопровождаются постоянным выбросом гормонов стресса — кортизола и адреналина. Эти вещества в умеренных количествах помогают справляться с нагрузками, но при хроническом стрессе они повреждают нейроны. Постоянная стимуляция приводит к истощению нейронных сетей и нарушает процессы восстановления.

Со временем мозг человека с высокой тревожностью начинает функционировать так, как если бы он был значительно старше своего реального возраста. Это отражается на когнитивных способностях — ухудшается память, внимание, снижается скорость принятия решений.

Потенциал открытия

Японские исследователи надеются, что обнаруженный биомаркер поможет разрабатывать новые методы диагностики и лечения психических расстройств. Если удастся точно определить, какие молекулярные процессы запускают ускоренное старение гиппокампа, появится возможность создавать лекарства, способные замедлять этот процесс.

Также открытие может стать основой для ранней диагностики — выявление признаков гиперзрелости мозга позволит вовремя принимать профилактические меры, снижая риск развития тревожных расстройств и депрессии.

Как защитить мозг от тревожности

Специалисты отмечают, что важнейшую роль в сохранении здоровья мозга играет образ жизни. Чтобы снизить уровень тревожности и защитить нейроны от износа, стоит обратить внимание на несколько факторов:

  1. Поддержание режима сна — полноценный ночной отдых способствует восстановлению нервных связей.

  2. Физическая активность — регулярные прогулки, йога или плавание снижают уровень кортизола.

  3. Правильное питание — продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, магнием и антиоксидантами, укрепляют нервную систему.

  4. Медитация и дыхательные практики — помогают регулировать эмоциональные реакции и восстанавливать баланс между активностью и отдыхом мозга.

  5. Ограничение употребления алкоголя и кофеина — избыточное возбуждение нервной системы ускоряет её износ.

Взгляд в будущее

Сегодня учёные всё чаще рассматривают тревожность не только как психологическое явление, но и как биологический процесс, влияющий на старение мозга. Понимание этих механизмов помогает создавать новые подходы к лечению психических заболеваний и профилактике нейродегенеративных состояний.

Если удастся замедлить процесс гиперзрелости гиппокампа, это станет прорывом в борьбе с целым спектром психических расстройств — от хронической тревожности до депрессии и когнитивного снижения, связанного с возрастом.

Открытие японских исследователей делает ещё один шаг к пониманию того, что наше эмоциональное состояние напрямую связано с биологическим здоровьем мозга. Забота о психике и снижение тревожности — это не только путь к внутреннему равновесию, но и способ сохранить молодость и гибкость ума.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Авторские статьи
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Новости спорта
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Три красных флага, которые говорят о проблемах с вашей управляющей компанией — как не допустить ошибок Валерия Жемчугова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Мир в миниатюре: 10 японских сувениров, в которые влюбляются с первого взгляда
Забытая вещь из шкафа снова диктует стиль: мода делает шаг назад, чтобы удивить
Театральная династия: Дмитрий Ячевский бурит старые традиции в современных амплуа
Страх берет в заложники даже с правами в кармане: как перестать бояться дороги
Мороз — не враг, а лекарство: главная ошибка, которую совершают почти все в сезон ОРВИ
В Госдуме оценили возможность возвращения продовольственных талонов в РФ
Кофе — больше не напиток для всех? Рост цен ставит под вопрос доступность
Выбирать страх и боль, чтобы почувствовать жизнь: зачем человека тянет к неприятным развлечениям
Как Алсу изменила себя: новый образ жизни без кофе, сахара и усталости
Город, стоящий на костях: кто и зачем превратил подземный Париж в гигантскую могилу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.