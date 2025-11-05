Выбирать страх и боль, чтобы почувствовать жизнь: зачем человека тянет к неприятным развлечениям

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Почему нас тянет на неприятные развлечения? Этот вопрос давно будоражит умы ученых, но недавнее исследование предложило новое объяснение такого контргедонистического поведения. Оказалось, что любовь к страшным фильмам, экстремальным квестам или кислой пище объясняется не только жаждой острых ощущений. Люди сознательно выбирают неприятные переживания ради ощущения психологически насыщенной и разнообразной жизни.

Дети смотрят фильмы ужасов
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дети смотрят фильмы ужасов

Что такое контргедонистическое поведение

Контргедонистическое поведение — это стремление выбирать неприятные или трудные для восприятия занятия, что отличается от обычного желания получать удовольствие и избегать дискомфорта. Ранее считалось, что основной причиной таких предпочтений является стремление к риску или поиску необычного опыта. Однако новое исследование показало, что основным мотивом является желание личностного роста.

Исследование с участием 2000 человек

Международная группа ученых провела серию экспериментов с участием более 2000 человек. Участникам предложили оценить, насколько сильно они хотят посетить "дом с привидениями" или попробовать чрезвычайно кислое блюдо. Исследования показали, что те, кто в целом стремится к психологически богатой жизни, полной сложных и меняющих взгляд на вещи событий, гораздо чаще готовы идти на такие переживания. Интересно, что их склонность к риску не была главным фактором выбора.

"Люди выбирают неприятные переживания не ради сиюминутного удовольствия, а ради глубокого и преобразующего опыта", — отметил Марк Джонсон, психолог и один из авторов исследования.

Стремление к личностному росту

Результаты исследования объясняют популярность таких осознанно неприятных занятий, как марафоны или просмотр душераздирающих драм. В этом случае люди не ищут мгновенного удовольствия, а стремятся к ощущению личностного развития. Это может быть важно, потому что такие занятия предлагают богатый и насыщенный эмоциональный опыт, который помогает человеку ощущать изменения в своем внутреннем мире.

Причины популярности неприятных развлечений

Популярность экстремальных развлечений, таких как ужасные фильмы, страшные квесты или испытания вроде марафонов, теперь можно объяснить не только адреналином и азартом. Оказавшись в неприятных, но захватывающих ситуациях, люди ощущают внутренний рост и способность справляться с трудными испытаниями. Эти моменты дают ощущение личной силы и выносливости.

Психологи считают, что в такой жажде неприятных переживаний кроется не только стремление к риску, но и желание пережить сложные эмоции, которые в дальнейшем могут привести к более глубокому восприятию жизни. Это объясняет, почему людям нравится смотреть тревожные фильмы или переживать неприятные эмоции в безопасной обстановке — они осознают, что это развивает их как личность.

Почему неприятные переживания могут быть полезны

Неприятные переживания могут быть полезными для личного роста. Когда человек сталкивается с неприятными, но безопасными ситуациями, его психика адаптируется, учится справляться с эмоциями и стрессом. Это дает ему возможность выходить за рамки повседневных ощущений и переживать более насыщенную и разнообразную жизнь. В этом контексте неприятные развлечения становятся не просто способом времяпрепровождения, а инструментом для развития внутренних ресурсов.

Неопытность в ситуациях стресса или неприятных переживаний может ограничивать восприятие человека, однако сознательные усилия в этом направлении — например, участие в экстремальных развлечениях — могут значительно обогатить личный опыт.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
