Выбирать страх и боль, чтобы почувствовать жизнь: зачем человека тянет к неприятным развлечениям

Почему нас тянет на неприятные развлечения? Этот вопрос давно будоражит умы ученых, но недавнее исследование предложило новое объяснение такого контргедонистического поведения. Оказалось, что любовь к страшным фильмам, экстремальным квестам или кислой пище объясняется не только жаждой острых ощущений. Люди сознательно выбирают неприятные переживания ради ощущения психологически насыщенной и разнообразной жизни.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дети смотрят фильмы ужасов

Что такое контргедонистическое поведение

Контргедонистическое поведение — это стремление выбирать неприятные или трудные для восприятия занятия, что отличается от обычного желания получать удовольствие и избегать дискомфорта. Ранее считалось, что основной причиной таких предпочтений является стремление к риску или поиску необычного опыта. Однако новое исследование показало, что основным мотивом является желание личностного роста.

Исследование с участием 2000 человек

Международная группа ученых провела серию экспериментов с участием более 2000 человек. Участникам предложили оценить, насколько сильно они хотят посетить "дом с привидениями" или попробовать чрезвычайно кислое блюдо. Исследования показали, что те, кто в целом стремится к психологически богатой жизни, полной сложных и меняющих взгляд на вещи событий, гораздо чаще готовы идти на такие переживания. Интересно, что их склонность к риску не была главным фактором выбора.

"Люди выбирают неприятные переживания не ради сиюминутного удовольствия, а ради глубокого и преобразующего опыта", — отметил Марк Джонсон, психолог и один из авторов исследования.

Стремление к личностному росту

Результаты исследования объясняют популярность таких осознанно неприятных занятий, как марафоны или просмотр душераздирающих драм. В этом случае люди не ищут мгновенного удовольствия, а стремятся к ощущению личностного развития. Это может быть важно, потому что такие занятия предлагают богатый и насыщенный эмоциональный опыт, который помогает человеку ощущать изменения в своем внутреннем мире.

Причины популярности неприятных развлечений

Популярность экстремальных развлечений, таких как ужасные фильмы, страшные квесты или испытания вроде марафонов, теперь можно объяснить не только адреналином и азартом. Оказавшись в неприятных, но захватывающих ситуациях, люди ощущают внутренний рост и способность справляться с трудными испытаниями. Эти моменты дают ощущение личной силы и выносливости.

Психологи считают, что в такой жажде неприятных переживаний кроется не только стремление к риску, но и желание пережить сложные эмоции, которые в дальнейшем могут привести к более глубокому восприятию жизни. Это объясняет, почему людям нравится смотреть тревожные фильмы или переживать неприятные эмоции в безопасной обстановке — они осознают, что это развивает их как личность.

Почему неприятные переживания могут быть полезны

Неприятные переживания могут быть полезными для личного роста. Когда человек сталкивается с неприятными, но безопасными ситуациями, его психика адаптируется, учится справляться с эмоциями и стрессом. Это дает ему возможность выходить за рамки повседневных ощущений и переживать более насыщенную и разнообразную жизнь. В этом контексте неприятные развлечения становятся не просто способом времяпрепровождения, а инструментом для развития внутренних ресурсов.

Неопытность в ситуациях стресса или неприятных переживаний может ограничивать восприятие человека, однако сознательные усилия в этом направлении — например, участие в экстремальных развлечениях — могут значительно обогатить личный опыт.