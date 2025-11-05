Бессонница, которая просыпается раньше вас: как она может быть признаком депрессии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Если человек испытывает проблемы со сном три и более ночей в неделю, это становится тревожным сигналом. Причины бессонницы могут быть разными: от физических заболеваний до психических расстройств. Одной из наиболее часто встречающихся причин является депрессия, уверяет сомнолог Р. Бузунов.

Бессонница: почему мы не спим
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бессонница: почему мы не спим

Врач объясняет, что хроническая бессонница, когда нарушения сна продолжаются не менее трёх месяцев, требует особого внимания, так как это может быть симптомом серьёзных заболеваний, разрушительных для нервной системы человека.

Причины бессонницы

По словам эксперта, основными причинами бессонницы могут быть такие заболевания, как апноэ, дефицит магния или железа в организме, тревожные расстройства и, конечно, депрессия. При депрессии нарушается цикл сна, и человек может долго не засыпать, а если и засыпает, то просыпается очень рано.

"Иногда люди замечают, что в какой-то момент им становится легче засыпать, но начинают просыпаться слишком рано. Это явный признак того, что к бессоннице присоединилась депрессия", — пояснил сомнолог Р. Бузунов.

Он подчеркнул, что такое состояние не проходит самостоятельно и требует вмешательства специалиста.

Что делать при бессоннице

Существует несколько способов борьбы с бессонницей, однако важно помнить, что если она становится хронической, самолечение может быть опасным. Сомнолог рекомендует при редких случаях бессонницы не оставаться в постели без сна более 15 минут. Принудительные попытки заснуть часто приводят к формированию негативных ассоциаций с кроватью, что вызывает тревогу, а не расслабление.

Также эксперт предупреждает об опасности регулярного приёма снотворных. "Если бессонница носит редкий характер, снотворные могут помочь, но при хронических нарушениях сна необходимо обратиться к врачу", — добавил Р. Бузунов.

Психологический аспект бессонницы

Бессонница может быть не только симптомом депрессии, но и самостоятельным фактором, усугубляющим психоэмоциональное состояние человека. Когда ночной отдых нарушается, это может привести к повышенной тревожности, ухудшению общего состояния и снижению работоспособности.

Что стоит учитывать при хронической бессоннице

  1. Психосоматические факторы. Нарушения сна могут быть связаны с внутренними психологическими проблемами, такими как стресс или тревожное расстройство.

  2. Физические причины. Недавние травмы, заболевания или нехватка витаминов и минералов могут стать причиной бессонницы.

  3. Гигиена сна. Соблюдение режима, создание комфортной обстановки для сна и отказ от стимуляторов могут помочь улучшить качество сна.

Важно помнить, что если бессонница продолжается длительное время, это может указывать на более серьёзные проблемы, такие как депрессия, и требует профессиональной помощи.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
