Без выгоды, но с миссией: доноры России становятся частью новой культуры и превращают помощь в привычку

В России портрет донора крови постепенно меняется, но по-прежнему чаще всего это мужчина среднего возраста, образованный, с постоянным донорским стажем и без материальной мотивации. Исследование платформы DonorSearch показывает: донорство становится осознанным социальным выбором, а не разовой акцией "за компанию".
По данным опроса 1550 россиян, сдававших кровь хотя бы раз за год, средний возраст донора — 38 лет. Минимальный зафиксированный возраст участников — 18 лет, максимальный — 63 года.
То есть представители сильного пола пока активнее вовлечены в донорское движение.
Более 80% респондентов имеют высшее или неоконченное высшее образование, а значит, донорство напрямую связано с уровнем осведомлённости и социальной активности.
Большинство работают в частных компаниях (48%), ещё треть — в госучреждениях (34%). Донорство здесь выглядит как часть корпоративной культуры и общественного участия.
Почти две трети (67%) доноров имеют стаж более пяти лет — это уже постоянные участники движения. Ещё 15% занимают "среднюю дистанцию" — 3-5 лет, и 14% — от года до трёх.
В среднем россияне совершают 4,6 донации в год — фактически раз в два с половиной месяца.
Первый шаг чаще всего спонтанен и продиктован личными контактами.
|Причина первой донации
|Процент опрошенных
|Пришёл "за компанию" или по совету друзей
|17%
|Альтруизм, желание помочь
|15%
|Поддержка конкретного человека (родственника, знакомого)
|14%
|Захотелось попробовать
|13%
|Участие в акции или мероприятии
|11%
|Следование примеру других
|10%
|Материальная мотивация
|3%
|Дополнительный день отдыха или любопытство
|3%
Как видно, деньги и выгоды не являются стимулом. Для большинства решающим остаётся желание помочь или быть частью доброго дела.
Более половины респондентов (56%) хотят вдохновлять примером других. Ещё 54% отмечают, что их мотивирует перспектива получить звание "Почётный донор России".
Для 29% это уже привычка, часть жизненной рутины.
18% приходят сдавать кровь в компании друзей или коллег, воспринимая процесс как социальное событие.
|Плюсы
|Минусы
|Помощь людям, спасение жизней
|Временные ограничения по здоровью и питанию
|Бесплатное обследование крови
|Возможен упадок сил после процедуры
|Почётный статус, социальное признание
|Требуется регулярность и дисциплина
|Развитие чувства причастности и альтруизма
|Медицинские противопоказания у части граждан
|Возможность участвовать в акциях и сообществах
|Нужно тратить время на дорогу и восстановление
Мужчины — до 5 раз, женщины — до 4 раз в год, с соблюдением интервалов.
В России оно добровольное и бесплатное, но предусмотрены льготы: день отдыха и компенсация на питание.
Нужно сдать кровь или её компоненты не менее 40 раз (плазму — 60).
Да, если с момента процедуры прошло не менее года.
Современный донор в России — это осознанный, социально активный человек, чаще мужчина, которому не нужны материальные стимулы. Донорство стало частью культуры заботы и взаимопомощи. А значит, число тех, кто делится кровью во имя жизни других, продолжит расти.
