Натуральные антидепрессанты: что добавить в рацион для хорошего настроения

1:36
Здоровье

Некоторые продукты способны снижать уровень стресса, повышая выработку серотонина — "гормона счастья". Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

Девушка с плиткой шоколада
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с плиткой шоколада

По словам Гончаровой, определенные продукты питания могут поддерживать эмоциональное равновесие благодаря содержанию аминокислоты триптофана, из которой синтезируется серотонин. Этот нейромедиатор отвечает за устойчивость к стрессу, улучшает сон и общее самочувствие. Эксперт отметила, что включение в рацион таких продуктов помогает естественным образом снижать уровень тревожности.

"К продуктам, способным снижать уровень тревожности, относятся бананы, авокадо, семга, сыры с плесенью, а также шоколад и напитки на его основе. Они содержат триптофан — аминокислоту, способствующую выработке серотонина, который улучшает настроение и повышает стрессоустойчивость", — пояснила Гончарова.

Она добавила, что положительное влияние на эмоциональное состояние оказывают и привычные продукты — сметана и творог. По словам врача, именно жирные молочные продукты помогают поддерживать стабильный уровень серотонина, а значит — хорошее настроение на весь день. При этом употреблять такие продукты, включая шоколад, стоит умеренно: порция в 10–15 граммов сладкого будет безопасной даже для тех, кто следит за фигурой.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
