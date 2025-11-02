Горячие ночи — холодный риск: каким образом жара усиливает проблемы с дыханием во сне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Жаркие ночи — не просто дискомфорт, а реальный риск для здоровья. Новое масштабное исследование показало: во время волн тепла частота апноэ сна — ночных остановок дыхания — возрастает почти на 13%. Каждый дополнительный градус ночной температуры повышает вероятность нарушения ещё на 1,1%.

человек спит
Фото: Designed by Freepik by gpointstudio is licensed under publik domain
человек спит

Как жара влияет на сон и дыхание

Когда температура за окном не падает даже ночью, организм не успевает восстановиться. Сон становится поверхностным, тело потеет, дыхание сбивается.

"Даже лишний градус ночью способен ухудшить сон и повысить нагрузку на сердце", — отмечают авторы исследования.

Апноэ сна — это состояние, при котором дыхательные пути во сне частично или полностью перекрываются, и человек перестаёт дышать на несколько секунд. Обычно такие паузы повторяются десятки, а иногда и сотни раз за ночь. В результате мозг испытывает кислородное голодание, растёт нагрузка на сердце и сосуды.

Что показало исследование

Ученые Университета Флиндерса (Аделаида, Австралия) проанализировали данные более 67 тысяч человек из 17 европейских стран за период с 2020 по 2024 год.

"Умные" датчики под матрасами фиксировали дыхание, пульс и движения спящих, а метеорологи отслеживали ночные температуры и влажность.

Средняя продолжительность волн тепла составила четыре-пять дней, и именно в эти периоды наблюдалось:

  • увеличение случаев средней и тяжёлой формы апноэ на 13%;
  • рост тяжести симптомов — более громкий храп, частые пробуждения, утренние головные боли;
  • ухудшение сна даже у тех, кто ранее не имел нарушений.

Почему именно жара усиливает апноэ

  1. Перегрев и поверхностное дыхание. При высокой температуре мышцы дыхательных путей расслабляются сильнее, что повышает риск их спадания.
  2. Задержка жидкости. Из-за тепла и потери солей организм удерживает воду, увеличивая отёк тканей гортани.
  3. Отказ от аппаратуры. Люди с диагнозом часто снимают маску СИПАП-аппарата, потому что в жару становится душно, и тем самым усугубляют состояние.
  4. Высокая влажность. Она мешает терморегуляции и усиливает ощущение нехватки воздуха.

В результате даже здоровый человек может начать храпеть, а у пациентов с диагнозом эпизоды апноэ учащаются.

А что будет дальше

С ростом глобальных температур и учащением волн жары количество случаев апноэ сна, по прогнозам, будет расти. Особенно это касается регионов, где ночи не приносят прохлады — крупных городов, южных областей, мест с плотной застройкой и отсутствием зелёных зон.

Кроме того, на риск влияют социальные факторы

  • качество жилья,
  • возможность включить кондиционер,
  • уровень шума,
  • вентиляция.

Советы шаг за шагом: как пережить жаркие ночи

  1. Поддерживайте прохладу. Оптимальная температура в спальне — 18-22 °C. Используйте вентилятор, кондиционер или даже бутылку с замороженной водой у изголовья.
  2. Увлажняйте воздух. Поможет миска с водой или влажное полотенце рядом с кроватью.
  3. Спите в лёгкой одежде из хлопка. Она впитывает влагу и позволяет коже "дышать".
  4. Откажитесь от тяжёлой еды и алкоголя. Они повышают температуру тела и расслабляют мышцы глотки.
  5. Если используете СИПАП-аппарат, следите за его чистотой и температурой потока воздуха — современные модели имеют встроенное охлаждение.
  6. Не игнорируйте симптомы. Храп, дневная сонливость, утренняя усталость — повод обратиться к сомнологу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Спать с закрытыми окнами без вентиляции → перегрев и кислородное голодание → включите проветривание или вентилятор на тихом режиме.
  • Снимать дыхательную маску ночью → обострение апноэ → установите комфортную температуру и увлажнение, не отказывайтесь от терапии.
  • Пить кофе и алкоголь перед сном → нарушается дыхательный ритм → ограничьте стимуляторы за 5-6 часов до сна.

FAQ

Что такое апноэ сна?

Это многократные остановки дыхания во сне из-за спада мягких тканей глотки. Организм недополучает кислород, страдают мозг и сердце.

Почему жара усиливает симптомы?

Высокая температура мешает телу регулировать дыхание и снижает тонус мышц дыхательных путей.

Можно ли предотвратить приступы без лекарств?

Помогают охлаждение спальни, снижение веса, отказ от алкоголя и соблюдение режима сна.

Как узнать, что у меня апноэ?

Если вы храпите, просыпаетесь с чувством удушья, усталости или сухости во рту — стоит пройти ночное обследование сна (полисомнографию).

Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Теплая погода облегчает засыпание у некоторых людей с пониженным давлением Волны тепла повышают риск апноэ сна на 13%
Современные исследования помогают лучше понять влияние климата на сон Жаркие ночи делают дыхание прерывистым и поверхностным
Повышенное внимание к микроклимату дома стимулирует профилактику (кондиционеры, увлажнители, контроль влажности) Каждый лишний градус ночью увеличивает нагрузку на сердце и сосуды
Развитие технологий "умных" датчиков сна позволяет фиксировать нарушения вовремя В жару пациенты чаще отказываются от СИПАП-терапии, ухудшая состояние
Повышенный интерес к теме помогает вовремя диагностировать апноэ Растущие температуры и влажность увеличивают общее число случаев нарушений сна

Мифы и правда

  • Миф: апноэ бывает только у пожилых мужчин.
  • Правда: оно встречается у людей любого пола и возраста, особенно при избыточном весе и жаркой погоде.
  • Миф: жара вызывает апноэ.
  • Правда: она не причина, а усилитель — делает приступы чаще и тяжелее.
  • Миф: кондиционер вреден для сна.
  • Правда: при чистом фильтре и умеренной температуре он, наоборот, помогает дышать свободнее.

3 интересных факта

  1. При апноэ сна мозг может просыпаться до 400 раз за ночь, хотя человек этого не помнит.
  2. Даже короткий недосып снижает внимание и скорость реакции так же, как лёгкое опьянение.
  3. Первые упоминания об апноэ встречаются ещё у Гиппократа — он описывал "сон с затухающим дыханием".

Волны тепла оказывают прямое влияние на качество сна и частоту апноэ. Когда ночи перестают быть прохладными, дыхание становится прерывистым, сердце работает с перегрузкой, а риск хронических болезней растёт. Простые меры охлаждения и внимание к симптомам способны защитить здоровье в жаркие сезоны.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
