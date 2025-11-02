Горячие ночи — холодный риск: каким образом жара усиливает проблемы с дыханием во сне

Жаркие ночи — не просто дискомфорт, а реальный риск для здоровья. Новое масштабное исследование показало: во время волн тепла частота апноэ сна — ночных остановок дыхания — возрастает почти на 13%. Каждый дополнительный градус ночной температуры повышает вероятность нарушения ещё на 1,1%.

Фото: Designed by Freepik by gpointstudio is licensed under publik domain человек спит

Как жара влияет на сон и дыхание

Когда температура за окном не падает даже ночью, организм не успевает восстановиться. Сон становится поверхностным, тело потеет, дыхание сбивается.

"Даже лишний градус ночью способен ухудшить сон и повысить нагрузку на сердце", — отмечают авторы исследования.

Апноэ сна — это состояние, при котором дыхательные пути во сне частично или полностью перекрываются, и человек перестаёт дышать на несколько секунд. Обычно такие паузы повторяются десятки, а иногда и сотни раз за ночь. В результате мозг испытывает кислородное голодание, растёт нагрузка на сердце и сосуды.

Что показало исследование

Ученые Университета Флиндерса (Аделаида, Австралия) проанализировали данные более 67 тысяч человек из 17 европейских стран за период с 2020 по 2024 год.

"Умные" датчики под матрасами фиксировали дыхание, пульс и движения спящих, а метеорологи отслеживали ночные температуры и влажность.

Средняя продолжительность волн тепла составила четыре-пять дней, и именно в эти периоды наблюдалось:

увеличение случаев средней и тяжёлой формы апноэ на 13%;

рост тяжести симптомов — более громкий храп, частые пробуждения, утренние головные боли;

ухудшение сна даже у тех, кто ранее не имел нарушений.

Почему именно жара усиливает апноэ

Перегрев и поверхностное дыхание. При высокой температуре мышцы дыхательных путей расслабляются сильнее, что повышает риск их спадания. Задержка жидкости. Из-за тепла и потери солей организм удерживает воду, увеличивая отёк тканей гортани. Отказ от аппаратуры. Люди с диагнозом часто снимают маску СИПАП-аппарата, потому что в жару становится душно, и тем самым усугубляют состояние. Высокая влажность. Она мешает терморегуляции и усиливает ощущение нехватки воздуха.

В результате даже здоровый человек может начать храпеть, а у пациентов с диагнозом эпизоды апноэ учащаются.

А что будет дальше

С ростом глобальных температур и учащением волн жары количество случаев апноэ сна, по прогнозам, будет расти. Особенно это касается регионов, где ночи не приносят прохлады — крупных городов, южных областей, мест с плотной застройкой и отсутствием зелёных зон.

Кроме того, на риск влияют социальные факторы

качество жилья,

возможность включить кондиционер,

уровень шума,

вентиляция.

Советы шаг за шагом: как пережить жаркие ночи

Поддерживайте прохладу. Оптимальная температура в спальне — 18-22 °C. Используйте вентилятор, кондиционер или даже бутылку с замороженной водой у изголовья. Увлажняйте воздух. Поможет миска с водой или влажное полотенце рядом с кроватью. Спите в лёгкой одежде из хлопка. Она впитывает влагу и позволяет коже "дышать". Откажитесь от тяжёлой еды и алкоголя. Они повышают температуру тела и расслабляют мышцы глотки. Если используете СИПАП-аппарат, следите за его чистотой и температурой потока воздуха — современные модели имеют встроенное охлаждение. Не игнорируйте симптомы. Храп, дневная сонливость, утренняя усталость — повод обратиться к сомнологу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Спать с закрытыми окнами без вентиляции → перегрев и кислородное голодание → включите проветривание или вентилятор на тихом режиме.

Снимать дыхательную маску ночью → обострение апноэ → установите комфортную температуру и увлажнение, не отказывайтесь от терапии.

Пить кофе и алкоголь перед сном → нарушается дыхательный ритм → ограничьте стимуляторы за 5-6 часов до сна.

FAQ

Что такое апноэ сна?

Это многократные остановки дыхания во сне из-за спада мягких тканей глотки. Организм недополучает кислород, страдают мозг и сердце.

Почему жара усиливает симптомы?

Высокая температура мешает телу регулировать дыхание и снижает тонус мышц дыхательных путей.

Можно ли предотвратить приступы без лекарств?

Помогают охлаждение спальни, снижение веса, отказ от алкоголя и соблюдение режима сна.

Как узнать, что у меня апноэ?

Если вы храпите, просыпаетесь с чувством удушья, усталости или сухости во рту — стоит пройти ночное обследование сна (полисомнографию).

Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы Теплая погода облегчает засыпание у некоторых людей с пониженным давлением Волны тепла повышают риск апноэ сна на 13% Современные исследования помогают лучше понять влияние климата на сон Жаркие ночи делают дыхание прерывистым и поверхностным Повышенное внимание к микроклимату дома стимулирует профилактику (кондиционеры, увлажнители, контроль влажности) Каждый лишний градус ночью увеличивает нагрузку на сердце и сосуды Развитие технологий "умных" датчиков сна позволяет фиксировать нарушения вовремя В жару пациенты чаще отказываются от СИПАП-терапии, ухудшая состояние Повышенный интерес к теме помогает вовремя диагностировать апноэ Растущие температуры и влажность увеличивают общее число случаев нарушений сна

Мифы и правда

Миф: апноэ бывает только у пожилых мужчин.

апноэ бывает только у пожилых мужчин. Правда: оно встречается у людей любого пола и возраста, особенно при избыточном весе и жаркой погоде.

оно встречается у людей любого пола и возраста, особенно при избыточном весе и жаркой погоде. Миф: жара вызывает апноэ.

жара вызывает апноэ. Правда: она не причина, а усилитель — делает приступы чаще и тяжелее.

она не причина, а усилитель — делает приступы чаще и тяжелее. Миф: кондиционер вреден для сна.

кондиционер вреден для сна. Правда: при чистом фильтре и умеренной температуре он, наоборот, помогает дышать свободнее.

3 интересных факта

При апноэ сна мозг может просыпаться до 400 раз за ночь, хотя человек этого не помнит. Даже короткий недосып снижает внимание и скорость реакции так же, как лёгкое опьянение. Первые упоминания об апноэ встречаются ещё у Гиппократа — он описывал "сон с затухающим дыханием".

Волны тепла оказывают прямое влияние на качество сна и частоту апноэ. Когда ночи перестают быть прохладными, дыхание становится прерывистым, сердце работает с перегрузкой, а риск хронических болезней растёт. Простые меры охлаждения и внимание к симптомам способны защитить здоровье в жаркие сезоны.