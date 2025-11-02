Горячие ночи — холодный риск: каким образом жара усиливает проблемы с дыханием во сне

Жаркие ночи — не просто дискомфорт, а реальный риск для здоровья. Новое масштабное исследование показало: во время волн тепла частота апноэ сна — ночных остановок дыхания — возрастает почти на 13%. Каждый дополнительный градус ночной температуры повышает вероятность нарушения ещё на 1,1%.
Когда температура за окном не падает даже ночью, организм не успевает восстановиться. Сон становится поверхностным, тело потеет, дыхание сбивается.
"Даже лишний градус ночью способен ухудшить сон и повысить нагрузку на сердце", — отмечают авторы исследования.
Апноэ сна — это состояние, при котором дыхательные пути во сне частично или полностью перекрываются, и человек перестаёт дышать на несколько секунд. Обычно такие паузы повторяются десятки, а иногда и сотни раз за ночь. В результате мозг испытывает кислородное голодание, растёт нагрузка на сердце и сосуды.
Ученые Университета Флиндерса (Аделаида, Австралия) проанализировали данные более 67 тысяч человек из 17 европейских стран за период с 2020 по 2024 год.
"Умные" датчики под матрасами фиксировали дыхание, пульс и движения спящих, а метеорологи отслеживали ночные температуры и влажность.
Средняя продолжительность волн тепла составила четыре-пять дней, и именно в эти периоды наблюдалось:
В результате даже здоровый человек может начать храпеть, а у пациентов с диагнозом эпизоды апноэ учащаются.
С ростом глобальных температур и учащением волн жары количество случаев апноэ сна, по прогнозам, будет расти. Особенно это касается регионов, где ночи не приносят прохлады — крупных городов, южных областей, мест с плотной застройкой и отсутствием зелёных зон.
Это многократные остановки дыхания во сне из-за спада мягких тканей глотки. Организм недополучает кислород, страдают мозг и сердце.
Высокая температура мешает телу регулировать дыхание и снижает тонус мышц дыхательных путей.
Помогают охлаждение спальни, снижение веса, отказ от алкоголя и соблюдение режима сна.
Если вы храпите, просыпаетесь с чувством удушья, усталости или сухости во рту — стоит пройти ночное обследование сна (полисомнографию).
|Плюсы
|Минусы
|Теплая погода облегчает засыпание у некоторых людей с пониженным давлением
|Волны тепла повышают риск апноэ сна на 13%
|Современные исследования помогают лучше понять влияние климата на сон
|Жаркие ночи делают дыхание прерывистым и поверхностным
|Повышенное внимание к микроклимату дома стимулирует профилактику (кондиционеры, увлажнители, контроль влажности)
|Каждый лишний градус ночью увеличивает нагрузку на сердце и сосуды
|Развитие технологий "умных" датчиков сна позволяет фиксировать нарушения вовремя
|В жару пациенты чаще отказываются от СИПАП-терапии, ухудшая состояние
|Повышенный интерес к теме помогает вовремя диагностировать апноэ
|Растущие температуры и влажность увеличивают общее число случаев нарушений сна
Волны тепла оказывают прямое влияние на качество сна и частоту апноэ. Когда ночи перестают быть прохладными, дыхание становится прерывистым, сердце работает с перегрузкой, а риск хронических болезней растёт. Простые меры охлаждения и внимание к симптомам способны защитить здоровье в жаркие сезоны.
