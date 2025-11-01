Этот свет может довести до инсульта: учёные назвали новую угрозу современного мира

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:14
Здоровье

Учёные установили, что ночной свет опасен не только для сна, но и для здоровья сердца. Новое исследование показало: регулярное воздействие яркого освещения в тёмное время суток может значительно повысить риск инсульта и сердечной недостаточности.

Девушка смотрит в телефон
Фото: https://media.istockphoto.com/id/1184225688/ru/фото/женщина-в-постели-с-мобильным-телефоном.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=pG6r5v_BVO2IAMbURJidXBFMTirI_TsKU6-6nTk7_es=
Девушка смотрит в телефон

Что выяснили исследователи

Анализ данных почти 89 тысяч человек, наблюдавшихся в рамках британского проекта UK Biobank, показал тревожную закономерность. Те, кто чаще подвергался воздействию яркого света ночью — будь то уличные фонари, неоновые вывески или свечение экранов гаджетов, — имели на 50% выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

За участниками следили в течение восьми лет, фиксируя показатели здоровья и уровень освещённости, измеренный специальными датчиками на запястье. Наибольшая уязвимость отмечалась у женщин и молодых людей — у них влияние света было выражено сильнее.

Почему ночной свет вреден

Главная причина — сбои циркадных ритмов, внутренних биологических часов организма. В темноте вырабатывается гормон мелатонин, который регулирует не только сон, но и обмен веществ, давление, частоту сердечных сокращений.

Если человек регулярно спит при ярком свете, уровень мелатонина снижается. Это приводит к:

  • нарушению сна и восстановительных процессов;
  • повышению давления и частоты сердечных сокращений;
  • хроническому воспалению сосудов;
  • увеличению риска инсульта, аритмии и сердечной недостаточности.

Как защитить сердце от ночного света

  • Полная темнота — лучшая профилактика: используйте плотные шторы или жалюзи, чтобы блокировать свет от уличных фонарей.
  • Уберите гаджеты с прикроватной тумбы: даже слабое свечение экрана смартфона или телевизора снижает выработку мелатонина.
  • Выключайте яркие лампы за час до сна: отдавайте предпочтение тёплому приглушённому свету.
  • Не спите с включённой подсветкой: если без неё неудобно, выбирайте ночник с красным или янтарным спектром — он меньше влияет на биоритмы.
  • Следите за режимом: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время — стабильный ритм улучшает работу сердца.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять свет включённым на всю ночь.
    Последствие: хроническая усталость, повышение давления, нарушение сердечного ритма.
    Альтернатива: использовать таймеры или мягкое вечернее освещение.

  • Ошибка: смотреть экран телефона в постели.
    Последствие: мозг получает сигнал бодрствования, выработка мелатонина останавливается.
    Альтернатива: ограничить использование гаджетов за 60 минут до сна.

А что если свет от улицы невозможно устранить

В таких случаях помогут маски для сна или светонепроницаемые шторы. Они создают полную темноту даже в городе, где окна выходят на освещённые улицы. Дополнительный бонус — улучшение качества сна и восстановление биоритмов уже через несколько недель.

Плюсы и минусы ночного освещения

Плюсы Минусы
Повышает безопасность на улице Нарушает циркадные ритмы
Помогает ориентироваться ночью Снижает выработку мелатонина
Удобно для дежурных зон Повышает риск сердечно-сосудистых болезней

FAQ

Насколько сильно влияет даже слабый свет

Даже яркость в 5 люкс (примерно как от уличного фонаря) может повлиять на уровень мелатонина.

Что безопаснее — ночник или экран телефона

Мягкий ночник с красным оттенком менее вреден, чем голубое излучение от экрана.

Поможет ли режим ночной фильтр

Да, фильтры синего света уменьшают вред, но полностью проблему не решают.

Мифы и правда

  • Миф: свет во сне помогает легче проснуться.
    Правда: он мешает глубоким фазам сна и вызывает утреннюю усталость.
  • Миф: мелатонин нужен только для сна.
    Правда: этот гормон регулирует сердечно-сосудистую систему, обмен веществ и иммунитет.
  • Миф: организм привыкает спать при свете.
    Правда: адаптации не происходит — последствия просто становятся хроническими.

Три интересных факта

  • Всего одна ночь при ярком освещении может повысить давление на 5-10 единиц.
  • У людей, живущих в городах с активной подсветкой, уровень мелатонина ниже на 20%.
  • Считается, что свет безопасен, если глаза закрыты, но кожа также чувствительна к световым сигналам.

Исторический контекст

  • До появления электричества человек проводил треть жизни в полной темноте, что способствовало естественным биоритмам.
  • В XX веке с ростом освещения уровень нарушений сна и сердечно-сосудистых болезней увеличился почти вдвое.
  • Современные исследования связывают световое загрязнение городов с ускоренным старением сосудов.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
