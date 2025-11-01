Этот свет может довести до инсульта: учёные назвали новую угрозу современного мира

Учёные установили, что ночной свет опасен не только для сна, но и для здоровья сердца. Новое исследование показало: регулярное воздействие яркого освещения в тёмное время суток может значительно повысить риск инсульта и сердечной недостаточности.

Девушка смотрит в телефон

Что выяснили исследователи

Анализ данных почти 89 тысяч человек, наблюдавшихся в рамках британского проекта UK Biobank, показал тревожную закономерность. Те, кто чаще подвергался воздействию яркого света ночью — будь то уличные фонари, неоновые вывески или свечение экранов гаджетов, — имели на 50% выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

За участниками следили в течение восьми лет, фиксируя показатели здоровья и уровень освещённости, измеренный специальными датчиками на запястье. Наибольшая уязвимость отмечалась у женщин и молодых людей — у них влияние света было выражено сильнее.

Почему ночной свет вреден

Главная причина — сбои циркадных ритмов, внутренних биологических часов организма. В темноте вырабатывается гормон мелатонин, который регулирует не только сон, но и обмен веществ, давление, частоту сердечных сокращений.

Если человек регулярно спит при ярком свете, уровень мелатонина снижается. Это приводит к:

нарушению сна и восстановительных процессов;

повышению давления и частоты сердечных сокращений;

хроническому воспалению сосудов;

увеличению риска инсульта, аритмии и сердечной недостаточности.

Как защитить сердце от ночного света

Полная темнота — лучшая профилактика: используйте плотные шторы или жалюзи, чтобы блокировать свет от уличных фонарей.

используйте плотные шторы или жалюзи, чтобы блокировать свет от уличных фонарей. Уберите гаджеты с прикроватной тумбы: даже слабое свечение экрана смартфона или телевизора снижает выработку мелатонина.

даже слабое свечение экрана смартфона или телевизора снижает выработку мелатонина. Выключайте яркие лампы за час до сна: отдавайте предпочтение тёплому приглушённому свету.

отдавайте предпочтение тёплому приглушённому свету. Не спите с включённой подсветкой: если без неё неудобно, выбирайте ночник с красным или янтарным спектром — он меньше влияет на биоритмы.

если без неё неудобно, выбирайте ночник с красным или янтарным спектром — он меньше влияет на биоритмы. Следите за режимом: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время — стабильный ритм улучшает работу сердца.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставлять свет включённым на всю ночь.

Последствие: хроническая усталость, повышение давления, нарушение сердечного ритма.

Альтернатива: использовать таймеры или мягкое вечернее освещение.

Ошибка: смотреть экран телефона в постели.

Последствие: мозг получает сигнал бодрствования, выработка мелатонина останавливается.

Альтернатива: ограничить использование гаджетов за 60 минут до сна.

А что если свет от улицы невозможно устранить

В таких случаях помогут маски для сна или светонепроницаемые шторы. Они создают полную темноту даже в городе, где окна выходят на освещённые улицы. Дополнительный бонус — улучшение качества сна и восстановление биоритмов уже через несколько недель.

Плюсы и минусы ночного освещения

Плюсы Минусы Повышает безопасность на улице Нарушает циркадные ритмы Помогает ориентироваться ночью Снижает выработку мелатонина Удобно для дежурных зон Повышает риск сердечно-сосудистых болезней

FAQ

Насколько сильно влияет даже слабый свет

Даже яркость в 5 люкс (примерно как от уличного фонаря) может повлиять на уровень мелатонина.

Что безопаснее — ночник или экран телефона

Мягкий ночник с красным оттенком менее вреден, чем голубое излучение от экрана.

Поможет ли режим ночной фильтр

Да, фильтры синего света уменьшают вред, но полностью проблему не решают.

Мифы и правда

Миф: свет во сне помогает легче проснуться.

Правда: он мешает глубоким фазам сна и вызывает утреннюю усталость.

свет во сне помогает легче проснуться. он мешает глубоким фазам сна и вызывает утреннюю усталость. Миф: мелатонин нужен только для сна.

Правда: этот гормон регулирует сердечно-сосудистую систему, обмен веществ и иммунитет.

мелатонин нужен только для сна. этот гормон регулирует сердечно-сосудистую систему, обмен веществ и иммунитет. Миф: организм привыкает спать при свете.

Правда: адаптации не происходит — последствия просто становятся хроническими.

Три интересных факта

Всего одна ночь при ярком освещении может повысить давление на 5-10 единиц.

У людей, живущих в городах с активной подсветкой, уровень мелатонина ниже на 20%.

Считается, что свет безопасен, если глаза закрыты, но кожа также чувствительна к световым сигналам.

Исторический контекст

До появления электричества человек проводил треть жизни в полной темноте, что способствовало естественным биоритмам.

В XX веке с ростом освещения уровень нарушений сна и сердечно-сосудистых болезней увеличился почти вдвое.

Современные исследования связывают световое загрязнение городов с ускоренным старением сосудов.