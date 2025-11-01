Этот свет может довести до инсульта: учёные назвали новую угрозу современного мира

Учёные установили, что ночной свет опасен не только для сна, но и для здоровья сердца. Новое исследование показало: регулярное воздействие яркого освещения в тёмное время суток может значительно повысить риск инсульта и сердечной недостаточности.
Анализ данных почти 89 тысяч человек, наблюдавшихся в рамках британского проекта UK Biobank, показал тревожную закономерность. Те, кто чаще подвергался воздействию яркого света ночью — будь то уличные фонари, неоновые вывески или свечение экранов гаджетов, — имели на 50% выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
За участниками следили в течение восьми лет, фиксируя показатели здоровья и уровень освещённости, измеренный специальными датчиками на запястье. Наибольшая уязвимость отмечалась у женщин и молодых людей — у них влияние света было выражено сильнее.
Почему ночной свет вреден
Главная причина — сбои циркадных ритмов, внутренних биологических часов организма. В темноте вырабатывается гормон мелатонин, который регулирует не только сон, но и обмен веществ, давление, частоту сердечных сокращений.
Если человек регулярно спит при ярком свете, уровень мелатонина снижается. Это приводит к:
нарушению сна и восстановительных процессов;
повышению давления и частоты сердечных сокращений;
хроническому воспалению сосудов;
увеличению риска инсульта, аритмии и сердечной недостаточности.
Как защитить сердце от ночного света
Полная темнота — лучшая профилактика: используйте плотные шторы или жалюзи, чтобы блокировать свет от уличных фонарей.
Уберите гаджеты с прикроватной тумбы: даже слабое свечение экрана смартфона или телевизора снижает выработку мелатонина.
Выключайте яркие лампы за час до сна: отдавайте предпочтение тёплому приглушённому свету.
Не спите с включённой подсветкой: если без неё неудобно, выбирайте ночник с красным или янтарным спектром — он меньше влияет на биоритмы.
Следите за режимом: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время — стабильный ритм улучшает работу сердца.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: оставлять свет включённым на всю ночь. Последствие: хроническая усталость, повышение давления, нарушение сердечного ритма. Альтернатива: использовать таймеры или мягкое вечернее освещение.
Ошибка: смотреть экран телефона в постели. Последствие: мозг получает сигнал бодрствования, выработка мелатонина останавливается. Альтернатива: ограничить использование гаджетов за 60 минут до сна.
А что если свет от улицы невозможно устранить
В таких случаях помогут маски для сна или светонепроницаемые шторы. Они создают полную темноту даже в городе, где окна выходят на освещённые улицы. Дополнительный бонус — улучшение качества сна и восстановление биоритмов уже через несколько недель.
Плюсы и минусы ночного освещения
Плюсы
Минусы
Повышает безопасность на улице
Нарушает циркадные ритмы
Помогает ориентироваться ночью
Снижает выработку мелатонина
Удобно для дежурных зон
Повышает риск сердечно-сосудистых болезней
FAQ
Насколько сильно влияет даже слабый свет
Даже яркость в 5 люкс (примерно как от уличного фонаря) может повлиять на уровень мелатонина.
Что безопаснее — ночник или экран телефона
Мягкий ночник с красным оттенком менее вреден, чем голубое излучение от экрана.
Поможет ли режим ночной фильтр
Да, фильтры синего света уменьшают вред, но полностью проблему не решают.
Мифы и правда
Миф: свет во сне помогает легче проснуться. Правда: он мешает глубоким фазам сна и вызывает утреннюю усталость.
Миф: мелатонин нужен только для сна. Правда: этот гормон регулирует сердечно-сосудистую систему, обмен веществ и иммунитет.
Миф: организм привыкает спать при свете. Правда: адаптации не происходит — последствия просто становятся хроническими.
Три интересных факта
Всего одна ночь при ярком освещении может повысить давление на 5-10 единиц.
У людей, живущих в городах с активной подсветкой, уровень мелатонина ниже на 20%.
Считается, что свет безопасен, если глаза закрыты, но кожа также чувствительна к световым сигналам.
Исторический контекст
До появления электричества человек проводил треть жизни в полной темноте, что способствовало естественным биоритмам.
В XX веке с ростом освещения уровень нарушений сна и сердечно-сосудистых болезней увеличился почти вдвое.
Современные исследования связывают световое загрязнение городов с ускоренным старением сосудов.
Ежедневно: 24 истории о здоровьеПодпишитесь, чтобы не пропустить важное