Испанцы раскрыли тайну долголетия: в привычном продукте найден защитник мозга от старения

5:20
Здоровье

Учёные нашли в оливках вещество, способное защищать мозг от возрастных изменений и даже снижать риск развития деменции. Этот природный компонент называется гидрокситирозол, и именно он делает оливковое масло не просто продуктом, а настоящим "пищевым лекарством".

Оливковое масло и оливки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Оливковое масло и оливки

Как действует гидрокситирозол

Гидрокситирозол — мощный антиоксидант, который содержится в мякоти оливок и нерафинированном оливковом масле первого отжима. Он способен проходить через гематоэнцефалический барьер — естественную защиту мозга, пропускающую лишь ограниченное число веществ.

Попадая в нервную ткань, гидрокситирозол активирует гены, отвечающие за защиту клеток от окислительного стресса, снижает воспалительные процессы и улучшает обмен веществ в нейронах. Благодаря этим свойствам вещество рассматривается как один из перспективных факторов профилактики нейродегенеративных заболеваний — болезни Альцгеймера, Паркинсона и возрастной деменции.

Почему это открытие важно

С возрастом клетки мозга становятся уязвимыми к свободным радикалам — нестабильным молекулам, повреждающим ткани. Антиоксиданты нейтрализуют их действие, но далеко не все способны проникнуть в мозг. Гидрокситирозол — одно из немногих природных соединений, которое эффективно работает внутри нервной системы.

Исследования показывают, что регулярное употребление оливок и оливкового масла способствует улучшению мозгового кровообращения, повышает устойчивость сосудов и замедляет процессы старения нервных клеток.

Где содержится гидрокситирозол

  • Оливковое масло extra virgin: главный источник. Чем оно свежее и качественнее, тем выше концентрация полезных фенольных соединений.
  • Свежие или маринованные оливки (особенно тёмные сорта).
  • Листья оливы, из которых делают экстракты и фиточаи.

Для получения ощутимого эффекта достаточно употреблять 1-2 столовые ложки оливкового масла в день — добавляя его в салаты или блюда без нагрева, чтобы сохранить антиоксиданты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жарить пищу на оливковом масле extra virgin.
    Последствие: высокая температура разрушает фенольные соединения.
    Альтернатива: использовать масло в холодных блюдах, а для жарки выбирать рафинированное.

  • Ошибка: покупать дешёвые смеси под видом "оливкового масла".
    Последствие: низкое содержание активных веществ.
    Альтернатива: выбирать сертифицированное масло первого холодного отжима.

А что если заменить добавки оливковым маслом

Некоторые учёные считают, что ежедневное употребление натурального масла может быть не менее эффективным, чем приём витаминных комплексов. Оно поддерживает уровень "хорошего" холестерина, снижает воспаление и укрепляет сосуды — факторы, напрямую связанные с когнитивным здоровьем.

Плюсы и минусы природного источника антиоксидантов

Плюсы Минусы
Натуральное происхождение Требует регулярного употребления
Доступность и простота включения в рацион Не заменяет медикаментозное лечение
Защищает сосуды и мозг Эффект проявляется постепенно
Подходит для любого возраста При избыточном потреблении повышает калорийность рациона

FAQ

Можно ли принимать гидрокситирозол в виде добавок

Да, но натуральные источники — оливки и масло — безопаснее и лучше усваиваются.

Как быстро проявляется эффект

При регулярном употреблении первые улучшения кровообращения и самочувствия возможны через 2-3 месяца.

Подходит ли оливковое масло людям с высоким давлением

Да, умеренное употребление способствует мягкому снижению давления.

Мифы и правда

  • Миф: оливковое масло полезно только для сердца.
    Правда: оно укрепляет и мозговые сосуды, снижая риск нейродегенерации.
  • Миф: польза масла — в жирных кислотах, а не в антиоксидантах.
    Правда: именно фенольные соединения, включая гидрокситирозол, обеспечивают защиту клеток.
  • Миф: дорогие масла не отличаются от дешёвых.
    Правда: содержание полезных веществ напрямую зависит от технологии и свежести.

Три интересных факта

  • Гидрокситирозол считается одним из самых мощных природных антиоксидантов — сильнее витаминов C и E.
  • Средиземноморская диета, богатая оливковым маслом, снижает риск деменции на 30-40%.
  • Считается, что любые масла полезны одинаково, но большинство растительных не содержат фенольных соединений, защищающих мозг.

Исторический контекст

  • В Древней Греции оливковое масло называли "жидким золотом" и использовали не только в питании, но и в лечении.
  • Первые научные исследования его антиоксидантных свойств появились в 1950-х годах.
  • Сегодня оливковое масло — основа одной из самых изученных систем питания — средиземноморской диеты.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
