Когда грусть становится болезнью: как отличить депрессию от обычной хандры

Депрессия отличается от обычного упадка настроения тем, что не проходит даже после улучшения жизненных обстоятельств. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-психотерапевт, семейный системный психотерапевт Лариса Никитина.

По словам Никитиной, плохое настроение может быть связано с усталостью, стрессом или временными трудностями, но проходит, как только обстоятельства налаживаются. Если же состояние апатии сохраняется даже при внешне благополучной жизни, это уже повод заподозрить депрессию. Врач подчеркнула, что клиническая депрессия не зависит от погоды, сезона или текущих событий, а становится самостоятельным расстройством, требующим внимания специалиста.

"Если жизненная ситуация улучшается, а эмоциональное состояние остается неизменно плохим, это может свидетельствовать о развитии депрессии как психического расстройства. В отличие от стрессовой реакции или кратковременной грусти, клиническая депрессия не зависит от внешних обстоятельств. В таких случаях важно не ждать самопроизвольного улучшения, а обратиться за профессиональной помощью", — отметила Никитина.

Психотерапевт пояснила, что тревожными сигналами становятся утрата интереса к жизни, нарушение сна, снижение аппетита, самокритика и чувство вины. Иногда человек перестает ухаживать за собой или теряет силы на простые повседневные действия — такие признаки должны насторожить и самого человека, и его близких.

"Когда сниженное настроение сохраняется длительное время, а привычные занятия перестают приносить удовлетворение, стоит задуматься о визите к психотерапевту. Антидепрессанты способны временно стабилизировать состояние, но не устраняют психологическую причину заболевания. Работа с психотерапевтом помогает разобраться в источниках проблемы и восстановить внутреннее равновесие", — заключила Никитина.