Щитовидка бьет тревогу: какие ошибки в питании разрушают эндокринную систему

Недостаток йода в рационе может стать причиной нарушений в работе щитовидной железы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

Он подчеркнул, что для нормальной работы щитовидной железы важно, чтобы организм получал достаточное количество йода с пищей. Он отметил, что регулярное употребление морепродуктов и использование йодированной соли помогает поддерживать баланс микроэлемента и снижает риск эндокринных расстройств.

"Нарушения в работе щитовидной железы чаще всего связаны с недостаточным поступлением йода с пищей. Для профилактики важно регулярно употреблять морепродукты и использовать йодированную соль при приготовлении. Эти простые меры помогают поддерживать нормальный гормональный баланс", — пояснил Барсуков.

Врач уточнил, что сбои в работе щитовидной железы могут проявляться по-разному. При сниженной функции (гипотиреозе) характерны сонливость, отеки и набор веса, а при тиреотоксикозе — состоянии, при котором железа вырабатывает избыточное количество гормонов, — наблюдаются раздражительность, бессонница, дрожь рук, потливость и учащенное сердцебиение.

"Оба состояния поддаются эффективной коррекции. Важно при первых признаках нарушений обратиться к эндокринологу, пройти диагностику и своевременно начать терапию. При своевременном начале лечения возможно полностью избежать осложнений", — заключил Барсуков.