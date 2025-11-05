Молчаливая буря под кожей: отёки рассказывают о теле то, что человек боится услышать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Отеки — одна из самых распространенных жалоб, особенно среди людей старше 40 лет. Они могут появляться утром, после рабочего дня или к вечеру без видимых причин. Но за внешней безобидностью этого симптома нередко скрываются нарушения в работе сердца, сосудов, почек или печени. Почему возникает отечность и как с ней справиться, рассказала гематолог Анна Дудникова.

Ледяная ванна для лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ледяная ванна для лица

Почему появляется отечность

Отёки — это результат задержки жидкости в тканях. Когда сосуды теряют способность эффективно удерживать жидкость, она выходит в межклеточное пространство. Иногда это связано с образом жизни, а иногда — с серьезными заболеваниями.

По словам специалиста, если исключить травмы, то среди физиологических причин можно выделить:

  • недостаток движения и длительное сидение, особенно у офисных работников;

  • постоянная работа на ногах — у продавцов, парикмахеров, официантов;

  • избыток соли и алкоголя в рационе;

  • приём некоторых препаратов — антидепрессантов, средств от давления, противовоспалительных лекарств;

  • перелёты и поездки на большие расстояния;

  • беременность;

  • возрастные изменения, при которых клапаны вен ослабевают.

Нередко отёки появляются из-за сочетания сразу нескольких факторов — например, малоподвижности и избытка соли в рационе.

Когда стоит насторожиться

Физиологические отеки обычно проходят сами — достаточно немного изменить привычки. Но если отёчность сохраняется утром, сопровождается одышкой, слабостью, болью в ногах или животе, стоит обратиться к врачу. Это может указывать на нарушения в работе сердца, печени или почек.

Особенно важно исключить тромбоз глубоких вен - состояние, при котором кровь перестает нормально циркулировать, а нога резко отекает и болит. Без лечения тромбоз может привести к опасным осложнениям.

Сравнение: физиологические и патологические отеки

Признак Физиологические Патологические
Возникают после Долгого сидения, перелета, соленой пищи Болезней сердца, почек, печени
Исчезают После отдыха, массажа, снижения соли Сохраняются, усиливаются к вечеру
Сопровождаются Легкой тяжестью, усталостью Одышкой, болью, изменением цвета кожи

Как уменьшить отёки шаг за шагом

  1. Больше двигайтесь. Даже лёгкая ходьба или упражнения на растяжку активируют венозный отток.

  2. Ограничьте соль. Сократите потребление колбас, консервов, соусов и фастфуда.

  3. Следите за водным балансом. Недостаток жидкости заставляет организм "запасать" воду.

  4. Не злоупотребляйте алкоголем. Он вызывает обезвоживание и компенсаторную задержку воды.

  5. Поднимайте ноги выше уровня сердца. Делайте это вечером по 10-15 минут для профилактики венозного застоя.

  6. Носите компрессионный трикотаж. Он помогает при варикозной болезни и длительных перелетах.

  7. Проверяйте лекарства. Некоторые препараты действительно вызывают отёки — стоит обсудить с врачом возможную замену.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: резко ограничивать воду.
    Последствие: обезвоживание и ещё больший отёк.
    Альтернатива: пить 1,5-2 литра воды в день, равномерно в течение суток.

  • Ошибка: маскировать отеки мочегонными без назначения врача.
    Последствие: потеря электролитов и ухудшение работы сердца.
    Альтернатива: использовать только по назначению специалиста.

  • Ошибка: игнорировать хроническую усталость и утренние отеки.
    Последствие: поздняя диагностика сердечной или почечной недостаточности.
    Альтернатива: пройти обследование и выявить причину.

А что если отеки связаны с образом жизни

Если врач не выявил патологий, то скорректировать состояние можно самостоятельно. Помогают утренние контрастные души, регулярная физическая активность, контроль питания и удобная обувь. Также полезно спать с немного приподнятыми ногами — это облегчает отток жидкости.

Плюсы и минусы домашних методов

Метод Плюсы Минусы
Массаж и контрастный душ Улучшают микроциркуляцию Неэффективны при серьёзных заболеваниях
Компрессионные чулки Снимают отёчность, предотвращают варикоз Требуют подбора по размеру
Ограничение соли Простое и доступное решение Эффект появляется не сразу

Даже лёгкая отёчность — сигнал, что организму нужна помощь. Иногда достаточно пересмотреть привычки, но в других случаях важно не откладывать визит к врачу. Только специалист может определить настоящую причину и подобрать лечение.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
