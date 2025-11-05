Молчаливая буря под кожей: отёки рассказывают о теле то, что человек боится услышать

Отеки — одна из самых распространенных жалоб, особенно среди людей старше 40 лет. Они могут появляться утром, после рабочего дня или к вечеру без видимых причин. Но за внешней безобидностью этого симптома нередко скрываются нарушения в работе сердца, сосудов, почек или печени. Почему возникает отечность и как с ней справиться, рассказала гематолог Анна Дудникова.
Отёки — это результат задержки жидкости в тканях. Когда сосуды теряют способность эффективно удерживать жидкость, она выходит в межклеточное пространство. Иногда это связано с образом жизни, а иногда — с серьезными заболеваниями.
По словам специалиста, если исключить травмы, то среди физиологических причин можно выделить:
недостаток движения и длительное сидение, особенно у офисных работников;
постоянная работа на ногах — у продавцов, парикмахеров, официантов;
избыток соли и алкоголя в рационе;
приём некоторых препаратов — антидепрессантов, средств от давления, противовоспалительных лекарств;
перелёты и поездки на большие расстояния;
беременность;
возрастные изменения, при которых клапаны вен ослабевают.
Нередко отёки появляются из-за сочетания сразу нескольких факторов — например, малоподвижности и избытка соли в рационе.
Физиологические отеки обычно проходят сами — достаточно немного изменить привычки. Но если отёчность сохраняется утром, сопровождается одышкой, слабостью, болью в ногах или животе, стоит обратиться к врачу. Это может указывать на нарушения в работе сердца, печени или почек.
Особенно важно исключить тромбоз глубоких вен - состояние, при котором кровь перестает нормально циркулировать, а нога резко отекает и болит. Без лечения тромбоз может привести к опасным осложнениям.
|Признак
|Физиологические
|Патологические
|Возникают после
|Долгого сидения, перелета, соленой пищи
|Болезней сердца, почек, печени
|Исчезают
|После отдыха, массажа, снижения соли
|Сохраняются, усиливаются к вечеру
|Сопровождаются
|Легкой тяжестью, усталостью
|Одышкой, болью, изменением цвета кожи
Больше двигайтесь. Даже лёгкая ходьба или упражнения на растяжку активируют венозный отток.
Ограничьте соль. Сократите потребление колбас, консервов, соусов и фастфуда.
Следите за водным балансом. Недостаток жидкости заставляет организм "запасать" воду.
Не злоупотребляйте алкоголем. Он вызывает обезвоживание и компенсаторную задержку воды.
Поднимайте ноги выше уровня сердца. Делайте это вечером по 10-15 минут для профилактики венозного застоя.
Носите компрессионный трикотаж. Он помогает при варикозной болезни и длительных перелетах.
Проверяйте лекарства. Некоторые препараты действительно вызывают отёки — стоит обсудить с врачом возможную замену.
Ошибка: резко ограничивать воду.
Последствие: обезвоживание и ещё больший отёк.
Альтернатива: пить 1,5-2 литра воды в день, равномерно в течение суток.
Ошибка: маскировать отеки мочегонными без назначения врача.
Последствие: потеря электролитов и ухудшение работы сердца.
Альтернатива: использовать только по назначению специалиста.
Ошибка: игнорировать хроническую усталость и утренние отеки.
Последствие: поздняя диагностика сердечной или почечной недостаточности.
Альтернатива: пройти обследование и выявить причину.
Если врач не выявил патологий, то скорректировать состояние можно самостоятельно. Помогают утренние контрастные души, регулярная физическая активность, контроль питания и удобная обувь. Также полезно спать с немного приподнятыми ногами — это облегчает отток жидкости.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Массаж и контрастный душ
|Улучшают микроциркуляцию
|Неэффективны при серьёзных заболеваниях
|Компрессионные чулки
|Снимают отёчность, предотвращают варикоз
|Требуют подбора по размеру
|Ограничение соли
|Простое и доступное решение
|Эффект появляется не сразу
Даже лёгкая отёчность — сигнал, что организму нужна помощь. Иногда достаточно пересмотреть привычки, но в других случаях важно не откладывать визит к врачу. Только специалист может определить настоящую причину и подобрать лечение.
