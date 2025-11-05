Антиоксидант с характером: хурма лечит и искушает — где проходит грань между пользой и вредом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:48
Здоровье

Хурма — один из тех зимних фруктов, которые объединяют вкус и пользу. Этот солнечный плод помогает сердцу, поддерживает зрение, улучшает пищеварение и даже влияет на состояние кожи. Врач-эндокринолог Татьяна Фролова рассказала, почему хурма заслуживает места в рационе и кому стоит употреблять её с осторожностью.

хурма
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
хурма

Сокровищница антиоксидантов

Среди зимних фруктов хурма — настоящий чемпион по содержанию антиоксидантов. В её составе есть каротиноиды, танины, проантоцианидины — вещества, которые защищают клетки от окислительного стресса и преждевременного старения.

Благодаря β-каротину и β-криптоксантину хурма поддерживает здоровье глаз и кожи. А в некоторых сортах, например в ярко-красных "Шарон" и "Корольковой", присутствует ликопин — каротиноид, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Интересно, что в более привычных оранжевых сортах, таких как "Виргинская" и "Восточная", преобладает именно β-каротин. Он превращается в витамин А, который помогает восстанавливаться слизистым оболочкам и укрепляет иммунную систему.

Как танины влияют на вкус и пользу

Главные "виновники" терпкости — катехины и проантоцианидины. Эти танины связываются с белками слюны, создавая ощущение стянутости во рту. Когда плод дозревает, танины теряют активность, и вкус становится мягким и сладким.

Созревшая хурма остаётся полезной: в ней сохраняются витамины, минералы и клетчатка, просто терпкость уходит. Более того, танины выполняют роль природных противовоспалительных веществ и укрепляют сосуды.

Польза для сердца и пищеварения

Калий, клетчатка и антиоксиданты делают хурму продуктом для здоровья сердца. Калий регулирует артериальное давление и помогает сердечной мышце, а клетчатка способствует снижению уровня "плохого" холестерина на 15-20%.

Для пищеварения хурма действует двойственно. Незрелые плоды с высоким содержанием танинов могут замедлять перистальтику, а спелая хурма с пектином — наоборот, мягко стимулирует работу кишечника. Пектин служит пребиотиком, то есть питанием для полезных бактерий, и помогает при запорах.

Кому нужно быть осторожным

Некоторым людям хурму стоит есть умеренно.

При сахарном диабете. Один плод весом 120 г содержит около 18-20 г углеводов, что считается средней гликемической нагрузкой. При диабете 2 типа можно есть не более одного плода в день, лучше разделить на два приёма и сочетать с белком или орехами.
При синдроме раздражённого кишечника. Из-за фруктозы и пектина возможны вздутие и боли.
После операций на ЖКТ. Незрелая хурма может способствовать образованию безоаров — плотных комков в желудке.
При хронической болезни почек. Из-за калия стоит ограничить количество, чтобы не перегружать организм.

Сравнение сортов хурмы

Сорт Особенности Основные каротиноиды Вкус
Виргинская, Восточная Наиболее распространённые β-каротин Светло-оранжевая, умеренно сладкая
Корольковая ("шоколадная") Тёмная мякоть, менее терпкая Ликопин, β-каротин Сладкая, насыщенная
Шарон Гибрид хурмы и яблока Ликопин Очень сладкая, без терпкости

Сколько хурмы можно есть в день

Несмотря на сладость, хурма не слишком калорийна — около 70 ккал на 100 г. Один плод среднего размера содержит примерно 120-150 ккал. Этого достаточно, чтобы насытиться и получить суточную норму антиоксидантов.

Для здорового взрослого человека оптимально съедать 1-2 спелых плода в день. Этого достаточно для пользы, но без излишней нагрузки на обмен веществ. Увлекаться не стоит: чрезмерное употребление хурмы может вызвать запоры или скачки сахара в крови.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть незрелую терпкую хурму.
    Последствие: расстройство пищеварения, образование безоаров.
    Альтернатива: дождаться, пока плод станет мягким.

  • Ошибка: употреблять много хурмы при диабете.
    Последствие: повышение уровня сахара.
    Альтернатива: ограничить до 1 плода и сочетать с белковыми продуктами.

  • Ошибка: считать хурму "диетическим суперфудом".
    Последствие: избыточное потребление калорий.
    Альтернатива: включать её в сбалансированное питание.

А что если хочется хурму на диете

Хурма может быть отличным вариантом перекуса: она утоляет голод и не вызывает тяги к сладкому. Её можно добавлять в йогурты, овсянку или смузи. Главное — не есть её натощак, особенно если плод незрелый.

Плюсы и минусы хурмы

Плюсы Минусы
Много антиоксидантов и калия Может вызывать вздутие у чувствительных людей
Улучшает пищеварение и зрение Не подходит в большом количестве диабетикам
Невысокая калорийность При переедании вызывает запор

Хурма — не просто сладкий фрукт, а источник ценных веществ, которые поддерживают сердце, сосуды и кожу. Главное — есть её спелой, в умеренном количестве и с удовольствием.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
