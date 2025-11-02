Тихий саботаж для мозга: чем на самом деле грозит сон с непросушенными волосами

Большинство хотя бы раз ложились спать с влажной головой — после душа, бассейна или когда не хватило времени высушить волосы. Но такая привычка может обернуться не просто испорченной прической утром, а куда более серьезными последствиями для здоровья. О причинах и рисках рассказала кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева.
"Мокрые волосы уязвимы к механическим повреждениям, и даже тесный контакт с материалом наволочки ночью может причинить вред", — отметила доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
Сон с мокрыми волосами кажется безобидным, но именно в этот момент на голову действуют сразу два фактора — физический и физиологический. Первый связан с ломкостью и истончением волос, второй — с охлаждением кожи головы и сосудистыми реакциями.
Когда пряди влажные, чешуйки кутикулы приоткрыты. Это делает стержень уязвимым: трение о подушку и перекаты головы ночью приводят к надломам, появлению секущихся кончиков и потере блеска. Даже мягкая наволочка не спасает — постоянное давление разрушает кератиновый слой.
Если привычка повторяется регулярно, волосы становятся тусклыми и путаются. Особенно страдают окрашенные и обесцвеченные пряди — химия делает их еще более пористыми.
"Рефлекторный спазм сосудов возникает по причине локального переохлаждения", — пояснила Мария Золотарева.
Когда влажные волосы соприкасаются с тканью подушки, температура кожи головы снижается. Испаряющаяся влага дополнительно охлаждает поверхность и нарушает естественную терморегуляцию. Организм вынужден компенсировать теплопотерю, что ночью мешает нормальному расслаблению и глубокому сну.
Для людей с чувствительной нервной системой это может закончиться головной болью утром.
Переохлаждение кожи головы — не просто неприятное ощущение. Оно затрагивает кровоснабжение волосяных луковиц. При регулярных ночных "переохлаждениях" они получают меньше кислорода и питательных веществ, что приводит к выпадению волос.
Кроме того, спазмы сосудов могут вызвать обострение хронических неврологических состояний. Люди, склонные к мигреням, нередко замечают связь между ночевкой с мокрыми волосами и приступами боли на следующий день.
Изменение теплового баланса влияет и на циркадные ритмы. Нарушается фаза засыпания, сон становится поверхностным, утром появляется ощущение разбитости.
|Критерий
|Сухие волосы
|Мокрые волосы
|Состояние волос утром
|Гладкие, сохраняют форму
|Спутанные, ломкие
|Кровообращение кожи головы
|Нормальное
|Возможен спазм сосудов
|Качество сна
|Глубокий, восстановительный
|Беспокойный, прерывистый
|Риск выпадения волос
|Минимальный
|Повышенный
|Утренний внешний вид
|Аккуратный
|Требует укладки
Планируйте время на мытье головы заранее. Лучше мыть волосы за 2-3 часа до сна, чтобы они успели высохнуть естественным образом.
Используйте фен с функцией холодного воздуха. Это безопаснее, чем высокая температура, и не пересушивает кончики.
Выбирайте микрофибровое полотенце. Оно мягко впитывает влагу без трения.
Наносите термозащиту или питательную сыворотку. Такие средства уменьшают повреждения кутикулы.
Меняйте наволочку раз в несколько дней. Влага и тепло создают благоприятную среду для бактерий и грибков, особенно при постоянных "мокрых" ночах.
Ошибка: ложиться спать с сырыми волосами.
Последствие: ломкость, зуд кожи головы, простуда.
Альтернатива: использовать полотенце и фен с ионизацией.
Ошибка: спать с влажными волосами, собранными в пучок.
Последствие: деформация структуры, заломы.
Альтернатива: подсушенные волосы заплести в свободную косу.
Ошибка: укутывать голову полотенцем на всю ночь.
Последствие: перегрев кожи, закупорка пор.
Альтернатива: дать волосам дышать и досушить перед сном.
Иногда приходится ложиться спать после душа — например, в поездке или при отключенном электричестве. В этом случае можно уменьшить риски:
• наденьте тонкий хлопковый чепчик, чтобы защитить волосы от трения;
• используйте антибактериальный спрей для кожи головы;
• постелите наволочку из шелка — она снижает трение и статическое электричество.
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Естественная сушка
|Бережная, сохраняет блеск
|Требует времени
|Фен горячим воздухом
|Быстро
|Пересушивает волосы
|Фен холодным воздухом
|Безопасно, сохраняет структуру
|Дольше по времени
|Полотенце из микрофибры
|Удобно и мягко
|Не полностью удаляет влагу
1. Можно ли спать с полусухими волосами?
Можно, если они высушены минимум на 80% и кожа головы не влажная.
2. Что будет, если это делать редко?
Один случай не страшен. Опасность возникает при регулярной привычке — накопительный эффект приводит к ломкости и мигреням.
3. Какой материал наволочки лучше?
Шелк или атлас — минимальное трение, меньше ломкости. Хлопок допустим, но он впитывает влагу, усиливая охлаждение.
4. Помогают ли масла?
Да, легкие несмываемые масла защищают волосы от трения и делают их более эластичными.
5. Можно ли использовать фен каждый день?
Да, но на низкой температуре и с термозащитой.
Миф 1. Сон с мокрыми волосами вызывает простуду.
Правда: сама по себе влажная голова не заражает вирусом, но переохлаждение снижает местный иммунитет, повышая риск простуд.
Миф 2. Если волосы длинные, им нужно "отдохнуть" ночью без сушки.
Правда: именно длинные волосы сильнее повреждаются во сне. Лучше слегка подсушить феном и заплести.
Миф 3. Мокрые волосы полезны для кожи головы.
Правда: длительная влажность нарушает микрофлору и может спровоцировать перхоть.
Нарушение терморегуляции из-за влажных волос влияет не только на физическое самочувствие, но и на психику. Переохлаждение вызывает микростресс, что увеличивает уровень кортизола — гормона тревоги. Поэтому человек может проснуться уставшим, даже если спал всю ночь.
За ночь человек теряет до 200 мл влаги через кожу головы — вместе с мокрыми волосами это усиливает охлаждение.
Самые хрупкие волосы — у блондинов: структура пигмента делает их менее плотными.
По данным трихологов, у 70% пациентов с ломкостью волос есть привычка ложиться спать с влажной головой.
В старину в Европе считалось, что ложиться спать с мокрыми волосами — дурная примета. Люди связывали это с риском "заполучить сквозняк", хотя не знали физиологического объяснения. Сейчас же наука подтверждает: опасность не мифическая, а вполне реальная.
