Тихий саботаж для мозга: чем на самом деле грозит сон с непросушенными волосами

Здоровье

Большинство хотя бы раз ложились спать с влажной головой — после душа, бассейна или когда не хватило времени высушить волосы. Но такая привычка может обернуться не просто испорченной прической утром, а куда более серьезными последствиями для здоровья. О причинах и рисках рассказала кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева.

Женщина делает маску на волосы
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Женщина делает маску на волосы

"Мокрые волосы уязвимы к механическим повреждениям, и даже тесный контакт с материалом наволочки ночью может причинить вред", — отметила доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Почему это опасно

Сон с мокрыми волосами кажется безобидным, но именно в этот момент на голову действуют сразу два фактора — физический и физиологический. Первый связан с ломкостью и истончением волос, второй — с охлаждением кожи головы и сосудистыми реакциями.

Повреждение структуры волос

Когда пряди влажные, чешуйки кутикулы приоткрыты. Это делает стержень уязвимым: трение о подушку и перекаты головы ночью приводят к надломам, появлению секущихся кончиков и потере блеска. Даже мягкая наволочка не спасает — постоянное давление разрушает кератиновый слой.

Если привычка повторяется регулярно, волосы становятся тусклыми и путаются. Особенно страдают окрашенные и обесцвеченные пряди — химия делает их еще более пористыми.

Спазм сосудов и переохлаждение

"Рефлекторный спазм сосудов возникает по причине локального переохлаждения", — пояснила Мария Золотарева.

Когда влажные волосы соприкасаются с тканью подушки, температура кожи головы снижается. Испаряющаяся влага дополнительно охлаждает поверхность и нарушает естественную терморегуляцию. Организм вынужден компенсировать теплопотерю, что ночью мешает нормальному расслаблению и глубокому сну.

Для людей с чувствительной нервной системой это может закончиться головной болью утром.

Как влияет на здоровье

Переохлаждение кожи головы — не просто неприятное ощущение. Оно затрагивает кровоснабжение волосяных луковиц. При регулярных ночных "переохлаждениях" они получают меньше кислорода и питательных веществ, что приводит к выпадению волос.

Кроме того, спазмы сосудов могут вызвать обострение хронических неврологических состояний. Люди, склонные к мигреням, нередко замечают связь между ночевкой с мокрыми волосами и приступами боли на следующий день.

Изменение теплового баланса влияет и на циркадные ритмы. Нарушается фаза засыпания, сон становится поверхностным, утром появляется ощущение разбитости.

Сравнение: сухие и мокрые волосы перед сном

Критерий Сухие волосы Мокрые волосы
Состояние волос утром Гладкие, сохраняют форму Спутанные, ломкие
Кровообращение кожи головы Нормальное Возможен спазм сосудов
Качество сна Глубокий, восстановительный Беспокойный, прерывистый
Риск выпадения волос Минимальный Повышенный
Утренний внешний вид Аккуратный Требует укладки

Что делать: пошаговое руководство

  1. Планируйте время на мытье головы заранее. Лучше мыть волосы за 2-3 часа до сна, чтобы они успели высохнуть естественным образом.

  2. Используйте фен с функцией холодного воздуха. Это безопаснее, чем высокая температура, и не пересушивает кончики.

  3. Выбирайте микрофибровое полотенце. Оно мягко впитывает влагу без трения.

  4. Наносите термозащиту или питательную сыворотку. Такие средства уменьшают повреждения кутикулы.

  5. Меняйте наволочку раз в несколько дней. Влага и тепло создают благоприятную среду для бактерий и грибков, особенно при постоянных "мокрых" ночах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ложиться спать с сырыми волосами.
    Последствие: ломкость, зуд кожи головы, простуда.
    Альтернатива: использовать полотенце и фен с ионизацией.

  • Ошибка: спать с влажными волосами, собранными в пучок.
    Последствие: деформация структуры, заломы.
    Альтернатива: подсушенные волосы заплести в свободную косу.

  • Ошибка: укутывать голову полотенцем на всю ночь.
    Последствие: перегрев кожи, закупорка пор.
    Альтернатива: дать волосам дышать и досушить перед сном.

А что если высушить не получается?

Иногда приходится ложиться спать после душа — например, в поездке или при отключенном электричестве. В этом случае можно уменьшить риски:
• наденьте тонкий хлопковый чепчик, чтобы защитить волосы от трения;
• используйте антибактериальный спрей для кожи головы;
• постелите наволочку из шелка — она снижает трение и статическое электричество.

Плюсы и минусы разных способов сушки

Способ Плюсы Минусы
Естественная сушка Бережная, сохраняет блеск Требует времени
Фен горячим воздухом Быстро Пересушивает волосы
Фен холодным воздухом Безопасно, сохраняет структуру Дольше по времени
Полотенце из микрофибры Удобно и мягко Не полностью удаляет влагу

Частые вопросы

1. Можно ли спать с полусухими волосами?
Можно, если они высушены минимум на 80% и кожа головы не влажная.

2. Что будет, если это делать редко?
Один случай не страшен. Опасность возникает при регулярной привычке — накопительный эффект приводит к ломкости и мигреням.

3. Какой материал наволочки лучше?
Шелк или атлас — минимальное трение, меньше ломкости. Хлопок допустим, но он впитывает влагу, усиливая охлаждение.

4. Помогают ли масла?
Да, легкие несмываемые масла защищают волосы от трения и делают их более эластичными.

5. Можно ли использовать фен каждый день?
Да, но на низкой температуре и с термозащитой.

Мифы и правда

Миф 1. Сон с мокрыми волосами вызывает простуду.
Правда: сама по себе влажная голова не заражает вирусом, но переохлаждение снижает местный иммунитет, повышая риск простуд.

Миф 2. Если волосы длинные, им нужно "отдохнуть" ночью без сушки.
Правда: именно длинные волосы сильнее повреждаются во сне. Лучше слегка подсушить феном и заплести.

Миф 3. Мокрые волосы полезны для кожи головы.
Правда: длительная влажность нарушает микрофлору и может спровоцировать перхоть.

Сон и психология

Нарушение терморегуляции из-за влажных волос влияет не только на физическое самочувствие, но и на психику. Переохлаждение вызывает микростресс, что увеличивает уровень кортизола — гормона тревоги. Поэтому человек может проснуться уставшим, даже если спал всю ночь.

Интересные факты

  1. За ночь человек теряет до 200 мл влаги через кожу головы — вместе с мокрыми волосами это усиливает охлаждение.

  2. Самые хрупкие волосы — у блондинов: структура пигмента делает их менее плотными.

  3. По данным трихологов, у 70% пациентов с ломкостью волос есть привычка ложиться спать с влажной головой.

Исторический контекст

В старину в Европе считалось, что ложиться спать с мокрыми волосами — дурная примета. Люди связывали это с риском "заполучить сквозняк", хотя не знали физиологического объяснения. Сейчас же наука подтверждает: опасность не мифическая, а вполне реальная.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
