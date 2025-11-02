Недостаток кислорода ночью: почему аденоиды имеют влияние на мозг и поведение ребёнка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Аденоиды у детей — одна из самых частых причин визитов к ЛОР-врачу. Родители нередко пугаются этого диагноза, представляя, что речь идёт о чём-то опасном. На самом деле аденоиды — это естественная часть иммунной системы ребёнка, но иногда они начинают мешать нормальному дыханию и слуху. Разберёмся, почему это происходит и как действовать.

Ребенок держит таблетки
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Ребенок держит таблетки

Что такое аденоиды и зачем они нужны

Аденоиды — это носоглоточная миндалина, часть лимфоидного кольца Пирогова-Вальдейера, которое защищает организм от инфекций. Это своеобразный "пограничный пост": аденоиды первыми встречают вирусы и бактерии, попадающие в дыхательные пути, и помогают выработать к ним иммунитет.

"Аденоиды есть у всех детей, и это абсолютно нормально. Они выполняют важную защитную функцию", — объясняет оториноларинголог Елена Соколова.

Проблемы начинаются, когда миндалина увеличивается и перекрывает носоглотку. Такое состояние называется гипертрофией аденоидов, а если ткань воспаляется — аденоидитом.

Почему аденоиды увеличиваются

Организм ребёнка активно знакомится с инфекциями, особенно после начала посещения детского сада или школы. Аденоиды при этом постоянно работают и увеличиваются в размерах, чтобы производить больше защитных клеток.

Если болезни следуют одна за другой, ткань не успевает восстановиться, и отёк становится хроническим.
Провоцирующими факторами могут быть:

  • частые ОРВИ и простуды;

  • аллергические реакции;

  • загрязнённый воздух;

  • наследственная склонность к гипертрофии лимфоидной ткани.

Симптомы: когда пора к врачу

Распространённая ошибка родителей — считать храп или открытый рот у ребёнка "особенностью". На самом деле это тревожные признаки.

Обратите внимание на следующие симптомы:

  • постоянное дыхание через рот, даже днём;

  • храп и беспокойный сон, частые пробуждения;

  • остановки дыхания во сне (апноэ);

  • гнусавость, "закрытый нос" при чистых дыхательных путях;

  • снижение слуха, частые отиты;

  • приоткрытый рот и изменённый прикус ("аденоидное лицо");

  • частые простуды без видимой причины.

Если хотя бы несколько пунктов совпадают, стоит записаться к детскому ЛОР-врачу для обследования.

Степени увеличения аденоидов

  1. Первая степень —перекрыта небольшая часть носоглотки, ребёнок дышит ртом только во сне.

  2. Вторая степень —аденоиды занимают до 2/3 просвета, дыхание через нос затруднено и днём, и ночью.

  3. Третья степень —носоглотка почти полностью перекрыта, дыхание через нос невозможно.

Важно понимать, что степень — не единственный фактор, определяющий необходимость операции. Иногда даже при 3 степени можно обойтись без хирургического вмешательства, если сохраняется нормальный слух и нет апноэ.

Консервативное лечение

В большинстве случаев лечение начинают без операции. Цель — снять воспаление, уменьшить отёк и восстановить дыхание.

В программу входят:

  • промывания носа солевыми растворами;

  • противовоспалительные и гормональные спреи (современные препараты действуют местно и безопасны);

  • физиотерапия (лазер, УФО, ингаляции);

  • лечение аллергии при наличии её признаков;

  • укрепление иммунитета —прогулки, закаливание, витамины.

Консервативный подход особенно эффективен при 1-2 степени увеличения и в случаях воспаления аденоидов.

Когда нужна операция

Удаление аденоидов (аденотомия) назначается только при наличии серьёзных показаний:

  • стойкое отсутствие носового дыхания;

  • частые эпизоды апноэ во сне;

  • хронические отиты и снижение слуха;

  • формирование "аденоидного лица";

  • отсутствие эффекта от длительного консервативного лечения.

Современные операции проводят под наркозом, быстро и безболезненно. Ребёнок обычно возвращается домой в тот же день.

"Решение об операции принимается не по снимку, а по самочувствию ребёнка. Главный критерий — качество жизни", — подчёркивает ЛОР-врач Игорь Поляков.

Что могут сделать родители

  • Не заниматься самолечением. Травы и масла не помогут, а могут вызвать аллергию.

  • Создайте здоровую среду: прохладный, влажный воздух (40-60%), частые прогулки, полноценное питание.

  • Учите ребёнка правильно сморкаться —поочерёдно каждой ноздрёй, без сильного давления.

  • Не злоупотребляйте сосудосуживающими каплями. Они снимают симптомы, но не устраняют причину.

  • Своевременно лечите ОРВИ и не допускайте хронических воспалений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать, что аденоиды "перерастут" без лечения.
    Последствие: деформация прикуса, хроническая гипоксия.
    Альтернатива: наблюдение у ЛОР-врача и раннее вмешательство.

  • Ошибка: самостоятельно назначать капли или антибиотики.
    Последствие: ожог слизистой, аллергия, снижение местного иммунитета.
    Альтернатива: индивидуальная схема лечения от специалиста.

  • Ошибка: игнорировать храп и апноэ.
    Последствие: кислородное голодание мозга и утомляемость.
    Альтернатива: обследование (риноскопия, аудиометрия, консультация).

А что если аденоиды удалить?

После операции ребёнок начинает дышать свободно, лучше спит и меньше болеет. Однако важно помнить: удаление не решает проблему иммунитета, если не устранить первопричину — частые инфекции или аллергию. Поэтому операция должна сочетаться с профилактикой и укреплением организма.

Плюсы и минусы аденотомии

Плюсы Минусы
Восстановление дыхания и сна Не устраняет причину воспаления
Улучшение слуха и речи Возможен рецидив (повторный рост ткани)
Нормализация прикуса и сна Требует подготовки и наркоза
Снижение частоты простуд Послеоперационный уход

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли вылечить аденоиды без операции?
Да, при первой и второй степени в большинстве случаев помогает консервативная терапия.

В каком возрасте чаще всего возникают аденоиды?
Обычно от 3 до 8 лет — в период активного формирования иммунитета.

Может ли ребёнок "перерасти" аденоиды?
К подростковому возрасту носоглоточная миндалина действительно уменьшается, но при сильной гипертрофии ждать не стоит.

Как предотвратить увеличение аденоидов?
Поддерживать иммунитет, избегать сухого воздуха и своевременно лечить инфекции.

Мифы и правда

  • Миф: аденоиды — лишний орган.
    Правда: это часть иммунной системы, необходимая ребёнку.

  • Миф: удаление гарантирует, что они больше не вырастут.
    Правда: при частых инфекциях ткань может вырасти снова.

  • Миф: после операции снижается иммунитет.
    Правда: при правильной реабилитации этого не происходит.

3 интересных факта

  1. У младенцев аденоиды почти не развиты — они начинают расти после 2 лет.

  2. У детей с аллергией риск гипертрофии выше в 2-3 раза.

  3. После нормализации дыхания у детей часто улучшается концентрация внимания и память.

Первые операции по удалению аденоидов проводились ещё в XIX веке. Тогда считалось, что их нужно удалять всем подряд. Современная медицина пересмотрела подход: теперь приоритет отдаётся щадящему лечению, а хирургия применяется только при строгих показаниях.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
