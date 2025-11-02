Миллиард человек рискует потерять слух: как музыка в ушах стала опасной привычкой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:45
Здоровье

Современный человек редко расстаётся с наушниками — они стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Мы слушаем музыку в дороге, подкасты во время работы и аудиокниги перед сном. Однако у этого удобства есть обратная сторона — чрезмерное использование наушников может серьёзно повлиять на здоровье слуха.

Парень мечтает
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Парень мечтает

Когда комфорт превращается в риск

Умеренное использование наушников не опасно. Но если слушать музыку слишком громко и слишком долго, можно нанести вред внутреннему уху. Особенно высок риск при использовании вставных и вакуумных моделей, которые герметично закрывают ушной канал и направляют звуковые волны прямо на барабанную перепонку.

"Звук мощностью более 80 децибел уже способен повредить внутреннее ухо, особенно при длительном воздействии", — отмечают специалисты Всемирной организации здравоохранения.

Для сравнения: обычный разговор — около 35 дБ, громкий смех или шум улицы — 70 дБ, а звук в наушниках на максимальной громкости может достигать 110 дБ. Такое давление на слуховые клетки приводит к их разрушению, и восстановить их полностью невозможно.

Что происходит при чрезмерной громкости

При длительном воздействии громких звуков происходит микроповреждение клеток внутреннего уха. Сначала это выражается в заложенности и звоне в ушах, особенно вечером, а позже — в снижении восприятия высоких звуков и трудностях при разговоре.

Сначала кажется, что слух восстанавливается, но с каждым днём поражается всё больше клеток. Через несколько месяцев постоянного прослушивания на высокой громкости могут появиться первые признаки нейросенсорной тугоухости, которую уже невозможно обратить вспять.

Статистика: тревожные цифры

По данным ВОЗ, более 1,1 миллиарда молодых людей по всему миру находятся в группе риска потери слуха из-за злоупотребления наушниками. Прослушивание музыки громче 85 дБ в течение длительного времени может привести к необратимым повреждениям слуховых рецепторов.

Дополнительную опасность создают инфекции уха, возникающие из-за неправильного ухода за устройством. Бактерии на поверхностях вкладышей легко размножаются во влажной среде, особенно если наушники используют несколько человек или не чистят их регулярно.

Как слушать безопасно: правило 60/60

Медики советуют придерживаться золотого стандарта безопасного прослушивания — правила 60/60:

  • громкость — не выше 60% от максимальной;

  • продолжительность — не более 60 минут подряд.

После часа необходимо делать перерыв, чтобы дать ушам восстановиться.

Также важно следить, чтобы музыка не была слышна окружающим — это верный признак того, что громкость превышает допустимую норму.

Признаки начинающихся проблем со слухом

  • Затруднение при восприятии речи на фоне других звуков.

  • Необходимость увеличивать громкость телевизора или телефона.

  • Частые просьбы повторить сказанное.

  • Постоянный звон или писк в ушах.

Если вы замечаете эти симптомы, стоит обратиться к отоларингологу или сурдологу. На ранних стадиях нарушения слуха можно замедлить или остановить медикаментозным лечением и физиотерапией.

Как выбрать безопасные наушники

  1. Предпочитайте накладные или полноразмерные модели. Они не закрывают слуховой канал и распределяют звуковое давление равномерно.

  2. Избегайте внутриканальных наушников — они создают повышенное давление и усиливают громкость на уровне барабанной перепонки.

  3. Используйте шумоподавление. Это позволит слушать музыку тише даже в шумной среде.

  4. Регулярно очищайте амбушюры и вкладыши. Гигиена — защита от ушных инфекций.

  5. Не превышайте 4 часа прослушивания в день. При использовании вставных моделей — не дольше 30 минут подряд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слушать музыку на максимальной громкости.
    Последствие: постепенная потеря слуха.
    Альтернатива: использовать ограничение громкости и правило 60/60.

  • Ошибка: использовать чужие или грязные наушники.
    Последствие: ушные инфекции и воспаления.
    Альтернатива: индивидуальные наушники, регулярная дезинфекция.

  • Ошибка: засыпать с музыкой в ушах.
    Последствие: длительное давление на барабанную перепонку.
    Альтернатива: использовать таймер выключения или слушать через внешний динамик.

А что если без наушников никак?

Если музыка или подкасты сопровождают вас ежедневно, используйте технологию костной проводимости — наушники, которые передают звук через кости черепа, не затрагивая барабанную перепонку. Это безопасный вариант для постоянного прослушивания.

Также можно попробовать портативные колонки или беруши с фильтром, которые снижают уровень шума, позволяя слушать музыку на более низкой громкости.

Плюсы и минусы наушников

Плюсы Минусы
Удобство и мобильность Риск потери слуха при громком звуке
Возможность слушать в транспорте и на работе Вероятность ушных инфекций
Изоляция от внешнего шума Психологическая зависимость от постоянного звука
Современные модели с шумоподавлением Может снижаться внимательность в дороге

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как понять, что громкость слишком высокая?
Если вы не слышите внешние звуки и не можете различить речь рядом — громкость превышена.

Помогает ли шумоподавление снизить риск?
Да, вы можете слушать музыку тише, не перекрывая внешний шум.

Можно ли слушать в наушниках детям и подросткам?
Да, но под строгим контролем громкости и времени — не более 40-45 минут в день.

Как часто нужно чистить наушники?
Минимум раз в неделю — протирать антисептической салфеткой или спиртовым раствором.

Мифы и правда

  • Миф: если не болят уши — вреда нет.
    Правда: потеря слуха развивается постепенно и может не сопровождаться болью.

  • Миф: беспроводные наушники безопаснее.
    Правда: тип соединения не влияет на громкость звука и нагрузку на слух.

  • Миф: слух можно полностью восстановить.
    Правда: повреждённые клетки внутреннего уха не регенерируют.

3 интересных факта

  1. Потеря слуха чаще встречается у людей, слушающих музыку в наушниках дольше 2 часов в день.

  2. Уровень громкости 100 дБ эквивалентен звуку метро или отбойного молотка.

  3. Через 15 минут прослушивания на полной громкости риск повреждения слуха уже возрастает в несколько раз.

Первые наушники появились в конце XIX века и использовались операторами связи. В 1980-х, с появлением плееров Sony Walkman, началась эпоха персонального звука. Сегодня технологии сделали наушники частью повседневной культуры, но именно из-за этого Всемирная организация здравоохранения впервые объявила о "глобальной угрозе тишине" — миллионы молодых людей рискуют потерять слух из-за громкой музыки.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
