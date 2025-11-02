Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Кулинары и диетологи в один голос утверждают: зелёный горошек — тот редкий овощ, который часто вкуснее и полезнее в замороженном виде, чем в свежем. На первый взгляд это кажется странным: ведь мы привыкли считать свежие продукты самыми качественными. Но в случае с горошком всё наоборот — именно технология заморозки помогает сохранить его сладость, цвет и текстуру.

Зеленый горошек
Фото: Designed by Freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеленый горошек

Как появилась идея замораживать горох

История быстрой заморозки овощей началась в 1920-х годах. Американский предприниматель Кларенс Бёрдсай, вдохновившись наблюдениями за инуитами, которые хранили рыбу и мясо в льду, разработал технологию моментального замораживания. Первым овощем, испытавшим новую методику, стал именно зелёный горох.

Благодаря этой технологии продукт сохранял свежий вкус и структуру, словно только что собран с грядки. С тех пор замороженный горох стал классикой — как на промышленных кухнях, так и в домашних морозильных камерах.

Почему повара выбирают замороженный горошек

Замороженный горох имеет несколько очевидных преимуществ перед свежим:

  • Сладость и аромат. Быстрая заморозка происходит на пике зрелости, когда зёрна максимально сладкие и сочные. Свежий горох быстро теряет эти качества уже через сутки после сбора.

  • Текстура. Замороженные зёрна сохраняют плотность и упругость, в то время как свежие становятся мучнистыми, если их долго хранить.

  • Практичность. Горошек уже очищен, готов к употреблению, не требует долгой подготовки и хранится месяцами без потери качества.

  • Экономия времени. Замороженный горох не нужно чистить, достаточно лишь обдать горячей водой или добавить прямо в блюдо.

"Я предпочитаю замороженный горох — он удобнее и часто вкуснее, чем свежий", — сказала шеф-повар Антеа Руководитель.

"Свежий горох быстро теряет природную сладость и становится крахмалистым. Замороженный сохраняет вкус благодаря шоковой заморозке в момент зрелости", — добавила кулинар Грейс Бьянко.

Как использовать замороженный горох в кулинарии

Этот овощ универсален и подходит практически для любого блюда.

  • Горячие блюда: супы, рагу, ризотто, паста, овощные гарниры с маслом или оливковым соусом.

  • Холодные блюда: салаты, в том числе классический французский "Оливье".

  • Завтраки: омлеты, каши, запеканки.

Известный шеф Дэн Пелоси признаётся, что всегда держит в морозилке пакет гороха "на случай внезапного вдохновения":

"Он оттаивает так быстро, что почти не требует приготовления", — отметил Дэн Пелоси.

Почему заморозка работает лучше, чем хранение свежего гороха

Главный секрет — скорость обработки. Сразу после сбора горох подвергается шоковой заморозке при температуре около -40 °C. Такой режим не даёт ферментам разрушить сахар и витамины, благодаря чему сохраняются вкус и питательная ценность.

Свежий горох, напротив, уже через несколько часов после сбора начинает терять сладость: крахмал превращается в глюкозу, зёрна становятся жёсткими и менее ароматными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать "свежий" горох вне сезона.
    Последствие: вялые зёрна без вкуса и питательной ценности.
    Альтернатива: использовать шоково замороженный горох, собранный в сезон.

  • Ошибка: долго размораживать продукт при комнатной температуре.
    Последствие: потеря сочности и структуры.
    Альтернатива: сразу добавлять горох в блюдо или заливать горячей водой на 1-2 минуты.

  • Ошибка: переваривать горох.
    Последствие: мягкая, безвкусная масса.
    Альтернатива: варить 2-3 минуты — достаточно для сохранения цвета и текстуры.

А что если вы любите только свежие продукты?

Свежий горох, безусловно, вкусен — но только в первые сутки после сбора. Если у вас есть возможность купить его с фермы и приготовить сразу, вы ощутите яркий, чуть сладковатый вкус. Однако уже через день он теряет большую часть аромата и витаминов. Поэтому замороженный вариант часто оказывается не просто удобнее, а даже полезнее.

Плюсы и минусы замороженного гороха

Плюсы Минусы
Сохраняет сладость и цвет Теряет часть текстуры при размораживании в микроволновке
Удобен в хранении и приготовлении Требует морозильной камеры
Содержит витамины A, C, K Иногда добавляют соль или сахар
Доступен круглый год Не подходит для сырых блюд

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли замораживать горох самостоятельно?
Да. Бланшируйте зёрна 1-2 минуты, остудите и быстро заморозьте порционно.

Теряет ли он витамины при заморозке?
При шоковой заморозке сохраняется до 90% полезных веществ.

Как понять, что горох хорошего качества?
Зёрна должны быть ярко-зелёными, не слипшимися и без льда внутри упаковки.

Можно ли добавлять его прямо в суп?
Да, замороженный горох можно класть в кипящий бульон без разморозки.

Мифы и правда

  • Миф: замороженные овощи — менее полезны.
    Правда: при быстрой заморозке витамины и вкус сохраняются почти полностью.

  • Миф: свежий горох всегда лучше.
    Правда: без охлаждения он теряет сладость уже через 12 часов.

  • Миф: замороженный продукт содержит консерванты.
    Правда: современные технологии заморозки обходятся без добавок.

3 интересных факта

  1. В одном стакане гороха содержится больше белка, чем в курином яйце.

  2. Во Франции замороженный горох называют "изумрудом на тарелке".

  3. Первые автоматы по продаже замороженных овощей появились в США ещё в 1930-х годах.

После внедрения технологии Кларенса Бёрдсая замороженные продукты совершили революцию в кулинарии. В 1950-х годах они стали основой рационов армий, а позже — привычным элементом домашней кухни. Сегодня шоковая заморозка используется во всём мире, и зелёный горошек остаётся её самым успешным примером.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
