Мороз не пощадит — если в организме не хватает этих веществ: кожа буквально сыплется на глазах

Зимой кожа сталкивается с испытаниями: мороз, ветер, сухой воздух в помещениях, резкие перепады температур. Всё это приводит к шелушению, стянутости и потере естественного блеска. Чтобы избежать этих проблем, важно не только использовать питательные кремы и сыворотки, но и поддерживать организм изнутри — с помощью витаминов.

"Чтобы кожа оставалась здоровой и упругой зимой, важно не допустить дефицита ключевых витаминов", — отметила дерматолог Доктор Чащина.

Витамин Е: защита и увлажнение

Токоферол, известный как витамин Е, — один из самых мощных природных антиоксидантов. Он защищает клетки кожи от действия свободных радикалов, способствует заживлению микроповреждений и поддерживает упругость. Кроме того, витамин Е регулирует работу сальных желез и помогает сохранить влагу, предотвращая обезвоженность.

Его источники — семена подсолнечника, миндаль, авокадо, шпинат, а также нерафинированные масла: оливковое, подсолнечное и льняное. Добавить в рацион немного орехов или чайную ложку масла холодного отжима в день — уже ощутимая поддержка для кожи.

Витамин С: сияние и упругость

Аскорбиновая кислота отвечает за выработку коллагена — белка, без которого кожа быстро теряет тонус и эластичность. Недостаток витамина С проявляется сухостью, бледностью и преждевременными морщинами. Он также укрепляет сосуды и делает цвет лица более ровным.

Зимой особенно полезны продукты, сохраняющие витамин С даже после обработки: квашеная капуста, шиповник, смородина, клюква, вишня, цитрусовые, яблоки кислых сортов, болгарский перец и зелень (сельдерей, щавель, петрушка).

Витамины группы B: питание и восстановление

Без комплекса витаминов группы B кожа быстро теряет свежесть. Эти вещества участвуют в регенерации клеток, поддерживают нормальное увлажнение и снижают раздражения. Особенно важны В2 (рибофлавин), В3 (ниацин) и В7 (биотин) — именно они предотвращают шелушение и регулируют выработку кожного сала.

Найти их можно в яйцах, печени, молочных продуктах, овсе, рыбе, орехах, бобовых и бананах. Если кожа склонна к сухости и шелушению, рацион с такими продуктами поможет быстрее вернуть ей гладкость.

Витамин А: обновление и защита

Ретинол — природный стимулятор обновления клеток. Он помогает заживлять микротрещины после мороза, делает кожу плотнее и замедляет появление морщин. Кроме того, витамин А укрепляет сосуды и благотворно влияет на нервную систему, что особенно важно в период сезонного стресса.

Главные источники: морковь, брокколи, болгарский перец, зелёный лук, овёс, петрушка, мята, бобовые. Для лучшего усвоения каротиноиды стоит сочетать с растительными маслами — например, добавлять ложку оливкового масла в овощные салаты.

Витамин D: баланс и иммунитет

Зимой солнца становится меньше, и именно тогда уровень витамина D падает. Это сказывается не только на иммунитете, но и на состоянии кожи. Витамин D укрепляет эпидермальный барьер, снижает воспаления, поддерживает клеточный обмен и помогает усваивать кальций и фосфор.

Он содержится в жирной рыбе (лосось, горбуша, кета), морепродуктах, яйцах, икре, субпродуктах и грибах. Нередко дерматологи рекомендуют дополнительные добавки, но принимать их нужно только после анализа крови и назначения врача.

Сравнение витаминов

Витамин Основное действие Главные источники Эффект для кожи Е Антиоксидант, защита клеток Миндаль, масла, шпинат Увлажнение, эластичность С Синтез коллагена Цитрусовые, квашеная капуста, ягоды Упругость, сияние B Регенерация клеток Печень, яйца, орехи, овёс Мягкость, снятие раздражения А Обновление тканей Морковь, зелень, перец Заживление, противовоспалительный эффект D Барьерная защита Рыба, яйца, икра, грибы Снижение сухости, поддержка иммунитета

Как действовать пошагово

Проверить уровень витаминов в организме — сдать анализы у терапевта или дерматолога. Включить в рацион сезонные источники: ягоды, квашеные овощи, орехи, рыбу. Уменьшить потребление сахара и кофеина — они вымывают витамины группы B. Использовать уходовые средства с витаминами (кремы, сыворотки, маски). При необходимости добавить витаминные комплексы, но только после консультации специалиста.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: самолечение витаминными добавками.

→ Последствие: гипервитаминоз, аллергия, высыпания.

→ Альтернатива: подбирать дозировку после анализа крови.

→ Последствие: кожа внешне увлажнена, но клетки страдают от дефицита.

→ Альтернатива: сбалансировать питание и питьевой режим.

→ Последствие: витамины A, D и E плохо усваиваются.

→ Альтернатива: добавлять масла холодного отжима, рыбу и орехи.

Если не хватает времени

Если ритм жизни не позволяет готовить полезные блюда, можно использовать витаминные комплексы в форме капсул или жевательных пастилок. Главное — выбирать сертифицированные продукты и не превышать дозу.

FAQ

Как выбрать витаминный комплекс для кожи зимой?

Оптимальны препараты с витаминами A, C, E, D и группой B. Лучше, если в составе есть цинк и селен — они усиливают эффект.

Сколько стоит курс витаминов?

Средняя цена аптечного комплекса варьируется от 500 до 2000 рублей в зависимости от бренда и состава.

Что лучше — получать витамины из еды или из добавок?

При отсутствии серьёзных дефицитов предпочтительно питание: натуральные продукты обеспечивают мягкое усвоение и снижают риск побочных эффектов.

Мифы и правда

Миф: зимой кожа страдает только из-за мороза.

Правда: дефицит витаминов усиливает сухость и чувствительность.

Правда: дефицит витаминов усиливает сухость и чувствительность. Миф: витамины можно пить без анализов.

Правда: избыток так же опасен, как недостаток.

Правда: избыток так же опасен, как недостаток. Миф: уходовая косметика с витаминами полностью заменяет питание.

Правда: крем работает на поверхности, но клетки нуждаются в поддержке изнутри.

Три интересных факта

Витамин D называют "солнечным гормоном", так как он вырабатывается под воздействием ультрафиолета.

При недостатке витаминов группы B кожа теряет способность удерживать влагу, и даже лучший крем не помогает.

Морковь усваивается лучше, если приготовить её с ложкой масла — иначе каротин не перейдёт в активную форму.

При правильном питании и умеренном приёме добавок кожа способна сохранять молодость даже в морозы. Главное — действовать осознанно, советуясь со специалистом и подбирая уход, который работает изнутри и снаружи.