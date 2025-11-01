Мороз не пощадит — если в организме не хватает этих веществ: кожа буквально сыплется на глазах

Зимой кожа сталкивается с испытаниями: мороз, ветер, сухой воздух в помещениях, резкие перепады температур. Всё это приводит к шелушению, стянутости и потере естественного блеска. Чтобы избежать этих проблем, важно не только использовать питательные кремы и сыворотки, но и поддерживать организм изнутри — с помощью витаминов.
"Чтобы кожа оставалась здоровой и упругой зимой, важно не допустить дефицита ключевых витаминов", — отметила дерматолог Доктор Чащина.
Токоферол, известный как витамин Е, — один из самых мощных природных антиоксидантов. Он защищает клетки кожи от действия свободных радикалов, способствует заживлению микроповреждений и поддерживает упругость. Кроме того, витамин Е регулирует работу сальных желез и помогает сохранить влагу, предотвращая обезвоженность.
Его источники — семена подсолнечника, миндаль, авокадо, шпинат, а также нерафинированные масла: оливковое, подсолнечное и льняное. Добавить в рацион немного орехов или чайную ложку масла холодного отжима в день — уже ощутимая поддержка для кожи.
Аскорбиновая кислота отвечает за выработку коллагена — белка, без которого кожа быстро теряет тонус и эластичность. Недостаток витамина С проявляется сухостью, бледностью и преждевременными морщинами. Он также укрепляет сосуды и делает цвет лица более ровным.
Зимой особенно полезны продукты, сохраняющие витамин С даже после обработки: квашеная капуста, шиповник, смородина, клюква, вишня, цитрусовые, яблоки кислых сортов, болгарский перец и зелень (сельдерей, щавель, петрушка).
Без комплекса витаминов группы B кожа быстро теряет свежесть. Эти вещества участвуют в регенерации клеток, поддерживают нормальное увлажнение и снижают раздражения. Особенно важны В2 (рибофлавин), В3 (ниацин) и В7 (биотин) — именно они предотвращают шелушение и регулируют выработку кожного сала.
Найти их можно в яйцах, печени, молочных продуктах, овсе, рыбе, орехах, бобовых и бананах. Если кожа склонна к сухости и шелушению, рацион с такими продуктами поможет быстрее вернуть ей гладкость.
Ретинол — природный стимулятор обновления клеток. Он помогает заживлять микротрещины после мороза, делает кожу плотнее и замедляет появление морщин. Кроме того, витамин А укрепляет сосуды и благотворно влияет на нервную систему, что особенно важно в период сезонного стресса.
Главные источники: морковь, брокколи, болгарский перец, зелёный лук, овёс, петрушка, мята, бобовые. Для лучшего усвоения каротиноиды стоит сочетать с растительными маслами — например, добавлять ложку оливкового масла в овощные салаты.
Зимой солнца становится меньше, и именно тогда уровень витамина D падает. Это сказывается не только на иммунитете, но и на состоянии кожи. Витамин D укрепляет эпидермальный барьер, снижает воспаления, поддерживает клеточный обмен и помогает усваивать кальций и фосфор.
Он содержится в жирной рыбе (лосось, горбуша, кета), морепродуктах, яйцах, икре, субпродуктах и грибах. Нередко дерматологи рекомендуют дополнительные добавки, но принимать их нужно только после анализа крови и назначения врача.
|Витамин
|Основное действие
|Главные источники
|Эффект для кожи
|Е
|Антиоксидант, защита клеток
|Миндаль, масла, шпинат
|Увлажнение, эластичность
|С
|Синтез коллагена
|Цитрусовые, квашеная капуста, ягоды
|Упругость, сияние
|B
|Регенерация клеток
|Печень, яйца, орехи, овёс
|Мягкость, снятие раздражения
|А
|Обновление тканей
|Морковь, зелень, перец
|Заживление, противовоспалительный эффект
|D
|Барьерная защита
|Рыба, яйца, икра, грибы
|Снижение сухости, поддержка иммунитета
Если ритм жизни не позволяет готовить полезные блюда, можно использовать витаминные комплексы в форме капсул или жевательных пастилок. Главное — выбирать сертифицированные продукты и не превышать дозу.
Как выбрать витаминный комплекс для кожи зимой?
Оптимальны препараты с витаминами A, C, E, D и группой B. Лучше, если в составе есть цинк и селен — они усиливают эффект.
Сколько стоит курс витаминов?
Средняя цена аптечного комплекса варьируется от 500 до 2000 рублей в зависимости от бренда и состава.
Что лучше — получать витамины из еды или из добавок?
При отсутствии серьёзных дефицитов предпочтительно питание: натуральные продукты обеспечивают мягкое усвоение и снижают риск побочных эффектов.
