Страна на пределе: тело кричит о помощи — хроническая усталость больше не лечится сном и кофе

Постоянная усталость — это не просто неудобство, а важный сигнал организма. Внимательное отношение к себе, полноценный отдых и своевременная диагностика — лучший способ сохранить энергию и здоровье на долгие годы.
Постоянное чувство усталости — это не просто следствие насыщенного дня. Когда слабость становится хронической, она может сигнализировать о неполадках в организме. По данным ВЦИОМ, почти 40% россиян испытывают упадок сил ежедневно, и еще две трети сталкиваются с усталостью хотя бы раз в неделю. Почему это происходит и когда стоит идти к врачу, рассказала Татьяна Губина, врач-эндокринолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области.
"Однако если упадок сил сохраняется неделями, а сон и отдых не приносят облегчения, речь может идти о патологической усталости, требующей внимания врача", — пояснила врач-эндокринолог Татьяна Губина.
Кратковременное ощущение усталости естественно: после стресса, физической нагрузки или недосыпа организм требует восстановления. Но если даже выходные и сон не возвращают бодрость, это уже не просто переутомление. Такая слабость может сопровождаться бессонницей, скачками давления, головокружениями, одышкой и снижением концентрации внимания.
"В этом случае важно исключить анемию, нарушения щитовидной железы, сахарный диабет, хронические инфекции, а также дефициты витаминов D и B12", — заявила врач.
По словам специалиста, многие недооценивают хроническую усталость, считая её следствием работы или стресса. Но именно за этим симптомом нередко скрываются серьёзные заболевания — от эндокринных нарушений до онкологии.
|Тип усталости
|Продолжительность
|Возможные причины
|Способ восстановления
|Физиологическая
|1-3 дня
|Недосып, физическая нагрузка, стресс
|Сон, отдых, правильное питание
|Хроническая
|Более 2 недель
|Дефициты, анемия, гипотиреоз, диабет
|Медицинская диагностика и лечение
|Эмоциональная
|Периодически
|Психоэмоциональные перегрузки, выгорание
|Психотерапия, отдых, смена ритма жизни
Хроническое напряжение истощает надпочечники, нарушая выработку кортизола — гормона, отвечающего за энергию. Организм переходит в "режим экономии": человек спит, но не восстанавливается. Помочь в этом случае могут адаптогены (женьшень, родиола розовая), дыхательные практики и постепенное снижение темпа жизни, сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».
"Даже у людей с "идеальными” анализами организм может находиться в состоянии хронического стресса", — отметила врач-эндокринолог Татьяна Губина.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Кофе и энергетики
|Быстро повышают бодрость
|Эффект кратковременный, риск тахикардии
|Витаминные комплексы
|Восстанавливают дефициты
|Требуют подбора после анализа крови
|Физическая активность
|Улучшает настроение, ускоряет обмен веществ
|При переутомлении может усугубить состояние
|Медитация, релаксация
|Снижает стресс, улучшает сон
|Нужна регулярность для результата
Как понять, что усталость связана с анемией?
Если наблюдаются бледность, ломкость ногтей, головокружение и одышка — стоит проверить уровень гемоглобина.
Можно ли восстановить энергию без лекарств?
Иногда достаточно нормализовать сон, питание и режим отдыха. Но если усталость длится более двух недель, без врача не обойтись.
Какие витамины помогают при хронической слабости?
Чаще всего нехватка касается витаминов D, B12, магния и железа — их дефицит подтверждается анализами.
Качественный сон — главный ресурс восстановления. Недосып снижает выработку серотонина, ухудшает обмен веществ и усиливает тревожность. Вечерние ритуалы — тёплый душ, отказ от гаджетов, ароматерапия — помогают мозгу переключиться в режим покоя.
