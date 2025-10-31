Страна на пределе: тело кричит о помощи — хроническая усталость больше не лечится сном и кофе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:51
Здоровье

Постоянное чувство усталости — это не просто следствие насыщенного дня. Когда слабость становится хронической, она может сигнализировать о неполадках в организме. По данным ВЦИОМ, почти 40% россиян испытывают упадок сил ежедневно, и еще две трети сталкиваются с усталостью хотя бы раз в неделю. Почему это происходит и когда стоит идти к врачу, рассказала Татьяна Губина, врач-эндокринолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области.

Осенняя усталость
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенняя усталость

"Однако если упадок сил сохраняется неделями, а сон и отдых не приносят облегчения, речь может идти о патологической усталости, требующей внимания врача", — пояснила врач-эндокринолог Татьяна Губина.

Норма или тревожный сигнал

Кратковременное ощущение усталости естественно: после стресса, физической нагрузки или недосыпа организм требует восстановления. Но если даже выходные и сон не возвращают бодрость, это уже не просто переутомление. Такая слабость может сопровождаться бессонницей, скачками давления, головокружениями, одышкой и снижением концентрации внимания.

"В этом случае важно исключить анемию, нарушения щитовидной железы, сахарный диабет, хронические инфекции, а также дефициты витаминов D и B12", — заявила врач.

По словам специалиста, многие недооценивают хроническую усталость, считая её следствием работы или стресса. Но именно за этим симптомом нередко скрываются серьёзные заболевания — от эндокринных нарушений до онкологии.

Сравнение: типы усталости и их причины

Тип усталости Продолжительность Возможные причины Способ восстановления
Физиологическая 1-3 дня Недосып, физическая нагрузка, стресс Сон, отдых, правильное питание
Хроническая Более 2 недель Дефициты, анемия, гипотиреоз, диабет Медицинская диагностика и лечение
Эмоциональная Периодически Психоэмоциональные перегрузки, выгорание Психотерапия, отдых, смена ритма жизни

Как вернуть энергию

  1. Проверить здоровье. Сдать общий анализ крови, уровень глюкозы, гормоны щитовидной железы и витамин D.
  2. Нормализовать сон. Спать не менее 7-8 часов, ложиться в одно и то же время.
  3. Сбалансировать питание. Включить белки, сложные углеводы, овощи и орехи. Избегать дефицита железа и витамина B12.
  4. Двигаться ежедневно. Даже короткая прогулка повышает уровень эндорфинов.
  5. Уменьшить стресс. Практиковать дыхательные техники, йогу, расслабляющие ванны или СПА-процедуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Списывать постоянную усталость на "возраст" или "погоду".
    Последствие: Пропуск ранней стадии болезни.
    Альтернатива: Регулярная диспансеризация и консультация эндокринолога или терапевта.
  • Ошибка: Принимать энергетики и кофе вместо отдыха.
    Последствие: Повышение нагрузки на сердце и усугубление бессонницы.
    Альтернатива: Фиточаи с женьшенем или элеутерококком, витамины группы B.
  • Ошибка: Игнорировать эмоциональное выгорание.
    Последствие: Развитие депрессии и апатии.
    Альтернатива: Общение с психологом, хобби, короткие отпуска.

Всему виной стресс

Хроническое напряжение истощает надпочечники, нарушая выработку кортизола — гормона, отвечающего за энергию. Организм переходит в "режим экономии": человек спит, но не восстанавливается. Помочь в этом случае могут адаптогены (женьшень, родиола розовая), дыхательные практики и постепенное снижение темпа жизни, сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

"Даже у людей с "идеальными” анализами организм может находиться в состоянии хронического стресса", — отметила врач-эндокринолог Татьяна Губина.

Плюсы и минусы: самостоятельные меры против усталости

Метод Плюсы Минусы
Кофе и энергетики Быстро повышают бодрость Эффект кратковременный, риск тахикардии
Витаминные комплексы Восстанавливают дефициты Требуют подбора после анализа крови
Физическая активность Улучшает настроение, ускоряет обмен веществ При переутомлении может усугубить состояние
Медитация, релаксация Снижает стресс, улучшает сон Нужна регулярность для результата

FAQ: ответы на частые вопросы

Как понять, что усталость связана с анемией?
Если наблюдаются бледность, ломкость ногтей, головокружение и одышка — стоит проверить уровень гемоглобина.

Можно ли восстановить энергию без лекарств?
Иногда достаточно нормализовать сон, питание и режим отдыха. Но если усталость длится более двух недель, без врача не обойтись.

Какие витамины помогают при хронической слабости?
Чаще всего нехватка касается витаминов D, B12, магния и железа — их дефицит подтверждается анализами.

Мифы и правда

  • Миф: "Если постоянно устаёшь — просто нужно больше спать".
    Правда: Сон важен, но не решает проблему, если утомляемость вызвана болезнью.
  • Миф: "Кофеин — безопасный способ взбодриться".
    Правда: При частом употреблении кофеина повышается тревожность и падает качество сна.
  • Миф: "Хроническая усталость — удел пожилых".
    Правда: С ней сталкиваются и молодые люди, особенно при стрессах и гиподинамии.

Сон и психология

Качественный сон — главный ресурс восстановления. Недосып снижает выработку серотонина, ухудшает обмен веществ и усиливает тревожность. Вечерние ритуалы — тёплый душ, отказ от гаджетов, ароматерапия — помогают мозгу переключиться в режим покоя.

Три интересных факта

  1. Люди, которые спят менее 6 часов в сутки, на 30% чаще жалуются на хроническую усталость.
  2. Недостаток витамина D зимой напрямую связан с сезонной апатией и сонливостью.
  3. Миф: утренняя холодная ванна гарантированно повышает энергию — на деле она лишь кратковременно стимулирует нервную систему.

Постоянная усталость — это не просто неудобство, а важный сигнал организма. Внимательное отношение к себе, полноценный отдых и своевременная диагностика — лучший способ сохранить энергию и здоровье на долгие годы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
