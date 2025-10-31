С 10 ноября ожидается интенсивный удар ОРВИ: высокая плотность населения сыграет злую шутку

Осенью в России, как и каждый год, начинается активный сезон вирусных инфекций. Простуда, грипп, ОРВИ — всё это следствие того, что с приходом холодов люди чаще находятся в помещениях, где вирусы передаются особенно быстро. Эпидемиолог и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко объяснил, почему заболеваемость растёт именно в этот период и как лучше защититься от инфекции.
"Есть более 200 вирусов и микробов, которые вызывают сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Здесь работают социальные факторы, когда много людей находится в одном помещении: в вузах, школах, офисах и так далее", — отметил эпидемиолог Геннадий Онищенко.
С наступлением холодов мы меньше времени проводим на свежем воздухе и чаще контактируем в закрытых помещениях. Вирусы легко распространяются в транспорте, офисах, детских садах и школах. Особенно быстро инфекция передаётся через руки, поручни, телефоны и клавиатуры. Добавьте сюда дефицит витаминов и стресс — и иммунитет снижается сам собой.
Медики ежегодно фиксируют рост числа заболевших после осенних каникул, когда школьники возвращаются за парты. Этот эффект подтверждает и Онищенко: именно начало ноября становится точкой старта нового сезона вирусов.
"Сезонный подъем заболеваемости начнется после 10 ноября, когда школьники вернутся за парты после осенних каникул", — сказал эпидемиолог Геннадий Онищенко.
По словам специалиста, ведущими остаются вирусы гриппа. Они не только вызывают массовые вспышки, но и определяют тяжесть течения заболевания. Каждый год учёные следят за их изменениями и обновляют вакцину, чтобы она оставалась эффективной, как сообщает aif.ru.
"Типы H1N1, H3N2 и грипп B беспрерывно на протяжении года мониторятся, всегда актуальны и внесены в вакцинацию", — добавил врач Геннадий Онищенко.
|Показатель
|Вирус гриппа
|ОРВИ
|Начало болезни
|Резкое, с высокой температурой
|Постепенное, часто без жара
|Симптомы
|Ломота, озноб, сильная слабость
|Насморк, першение, кашель
|Опасность осложнений
|Высокая (бронхит, пневмония)
|Умеренная
|Защита
|Вакцинация, маски, витамины
|Гигиена, укрепление иммунитета
Сделайте прививку. Вакцинация снижает риск тяжёлых форм гриппа и осложнений. Лучше прививаться до середины ноября.
Проветривайте помещения. Даже в холодное время года короткие проветривания уменьшают концентрацию вирусов в воздухе.
Увлажняйте воздух. Сухой воздух пересушивает слизистые и облегчает вирусам путь в организм. Помогут бытовые увлажнители или просто влажные полотенца на батареях.
Мойте руки. Простое правило, которое снижает вероятность заражения почти вдвое.
Следите за питанием. Осенью важно включать в рацион продукты с витамином С — шиповник, квашеную капусту, цитрусовые.
Отдыхайте. Полноценный сон и прогулки на свежем воздухе поддерживают иммунитет лучше любых таблеток.
Ошибка: Игнорировать вакцинацию, считая, что "и так не заболею".
Последствие: Тяжёлое течение гриппа, длительное восстановление.
Альтернатива: Вакцинация современными препаратами "Совигрипп", "Ультрикс", "Флю-М".
Ошибка: Носить маску "для вида".
Последствие: Она не защищает при неправильном использовании.
Альтернатива: Меняйте маску каждые 2-3 часа, используйте медицинские одноразовые или многоразовые тканевые с фильтром.
Ошибка: Сбивать температуру при 37,5 °C.
Последствие: Организм теряет способность бороться с вирусом.
Альтернатива: Принимайте жаропонижающие только при 38,5 °C и выше.
Если появились температура, ломота и слабость — не идите на работу. Самолечение часто приводит к осложнениям, особенно у пожилых и людей с хроническими болезнями. Оптимально вызвать врача, соблюдать постельный режим и пить больше жидкости. Аптечные препараты вроде "Арбидола", "Кагоцела" или "Тамифлю" применяются только по назначению специалиста.
|Аргументы "за"
|Аргументы "против"
|Предотвращает осложнения
|Возможны лёгкие побочные реакции
|Уменьшает риск заражения на 60-70%
|Не защищает от всех вирусов ОРВИ
|Бесплатна в поликлиниках
|Требует времени на прививку
|Защищает коллективно — чем больше привитых, тем ниже распространение
|Эффект проявляется через 2 недели
Как выбрать вакцину?
Лучше использовать отечественные препараты последнего поколения — "Совигрипп", "Ультрикс Квадри", "Флю-М". Они адаптированы под актуальные штаммы вируса.
Сколько стоит прививка?
В государственных поликлиниках — бесплатно. В частных клиниках стоимость варьируется от 800 до 1500 рублей.
Что делать, если у ребёнка противопоказания?
При временных ограничениях вакцинацию можно перенести. При хронических болезнях — прививаться только после консультации педиатра.
Можно ли прививаться после болезни?
Да, но не раньше чем через 2-3 недели после выздоровления, когда организм полностью восстановится.
Миф 1: "После прививки обязательно заболеешь".
Правда: вакцина не содержит активного вируса, она формирует иммунитет, а не вызывает болезнь.
Миф 2: "Грипп — это просто сильная простуда".
Правда: грипп опасен осложнениями, включая пневмонию и миокардит. Простуда — более лёгкая форма вирусной инфекции.
Миф 3: "Детям прививки не нужны".
Правда: именно дети чаще переносят вирусы и заражают других. Вакцинация защищает и их, и окружающих.
Первое массовое использование противогриппозной вакцины началось в СССР в 1960-х годах. С тех пор подходы к профилактике изменились, но суть осталась прежней — массовая вакцинация спасает тысячи жизней ежегодно. Современные вакцины создаются на основе рекомбинантных технологий, что делает их безопасными даже для пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.
Грипп способен мутировать до 10 раз в год, поэтому вакцина обновляется ежегодно.
Вирус может сохраняться на поверхностях до 48 часов, особенно на металле и пластике.
Влажная уборка с дезинфицирующими средствами снижает риск заражения почти на 40%.
По прогнозам эпидемиологов, пик заболеваемости придётся на конец ноября — начало декабря. От региона к региону ситуация будет разной: в крупных городах вирусы распространяются быстрее из-за плотности населения. Онищенко подчеркнул, что вакцинация уже выполнена наполовину, но школьникам и родителям стоит поторопиться, чтобы встретить сезон во всеоружии.
