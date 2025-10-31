С 10 ноября ожидается интенсивный удар ОРВИ: высокая плотность населения сыграет злую шутку

Осенью в России, как и каждый год, начинается активный сезон вирусных инфекций. Простуда, грипп, ОРВИ — всё это следствие того, что с приходом холодов люди чаще находятся в помещениях, где вирусы передаются особенно быстро. Эпидемиолог и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко объяснил, почему заболеваемость растёт именно в этот период и как лучше защититься от инфекции.

"Есть более 200 вирусов и микробов, которые вызывают сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Здесь работают социальные факторы, когда много людей находится в одном помещении: в вузах, школах, офисах и так далее", — отметил эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Почему осенью растут цифры заболеваемости

С наступлением холодов мы меньше времени проводим на свежем воздухе и чаще контактируем в закрытых помещениях. Вирусы легко распространяются в транспорте, офисах, детских садах и школах. Особенно быстро инфекция передаётся через руки, поручни, телефоны и клавиатуры. Добавьте сюда дефицит витаминов и стресс — и иммунитет снижается сам собой.

Медики ежегодно фиксируют рост числа заболевших после осенних каникул, когда школьники возвращаются за парты. Этот эффект подтверждает и Онищенко: именно начало ноября становится точкой старта нового сезона вирусов.

"Сезонный подъем заболеваемости начнется после 10 ноября, когда школьники вернутся за парты после осенних каникул", — сказал эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Главные вирусы сезона

По словам специалиста, ведущими остаются вирусы гриппа. Они не только вызывают массовые вспышки, но и определяют тяжесть течения заболевания. Каждый год учёные следят за их изменениями и обновляют вакцину, чтобы она оставалась эффективной, как сообщает aif.ru.

"Типы H1N1, H3N2 и грипп B беспрерывно на протяжении года мониторятся, всегда актуальны и внесены в вакцинацию", — добавил врач Геннадий Онищенко.

Сравнение: вирусы гриппа и обычные ОРВИ

Показатель Вирус гриппа ОРВИ Начало болезни Резкое, с высокой температурой Постепенное, часто без жара Симптомы Ломота, озноб, сильная слабость Насморк, першение, кашель Опасность осложнений Высокая (бронхит, пневмония) Умеренная Защита Вакцинация, маски, витамины Гигиена, укрепление иммунитета

Советы шаг за шагом: как защититься от вирусов

Сделайте прививку. Вакцинация снижает риск тяжёлых форм гриппа и осложнений. Лучше прививаться до середины ноября. Проветривайте помещения. Даже в холодное время года короткие проветривания уменьшают концентрацию вирусов в воздухе. Увлажняйте воздух. Сухой воздух пересушивает слизистые и облегчает вирусам путь в организм. Помогут бытовые увлажнители или просто влажные полотенца на батареях. Мойте руки. Простое правило, которое снижает вероятность заражения почти вдвое. Следите за питанием. Осенью важно включать в рацион продукты с витамином С — шиповник, квашеную капусту, цитрусовые. Отдыхайте. Полноценный сон и прогулки на свежем воздухе поддерживают иммунитет лучше любых таблеток.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать вакцинацию, считая, что "и так не заболею".

Последствие: Тяжёлое течение гриппа, длительное восстановление.

Альтернатива: Вакцинация современными препаратами "Совигрипп", "Ультрикс", "Флю-М".

Ошибка: Носить маску "для вида".

Последствие: Она не защищает при неправильном использовании.

Альтернатива: Меняйте маску каждые 2-3 часа, используйте медицинские одноразовые или многоразовые тканевые с фильтром.

Ошибка: Сбивать температуру при 37,5 °C.

Последствие: Организм теряет способность бороться с вирусом.

Альтернатива: Принимайте жаропонижающие только при 38,5 °C и выше.

А что если всё-таки заболел?

Если появились температура, ломота и слабость — не идите на работу. Самолечение часто приводит к осложнениям, особенно у пожилых и людей с хроническими болезнями. Оптимально вызвать врача, соблюдать постельный режим и пить больше жидкости. Аптечные препараты вроде "Арбидола", "Кагоцела" или "Тамифлю" применяются только по назначению специалиста.

Плюсы и минусы вакцинации

Аргументы "за" Аргументы "против" Предотвращает осложнения Возможны лёгкие побочные реакции Уменьшает риск заражения на 60-70% Не защищает от всех вирусов ОРВИ Бесплатна в поликлиниках Требует времени на прививку Защищает коллективно — чем больше привитых, тем ниже распространение Эффект проявляется через 2 недели

FAQ

Как выбрать вакцину?

Лучше использовать отечественные препараты последнего поколения — "Совигрипп", "Ультрикс Квадри", "Флю-М". Они адаптированы под актуальные штаммы вируса.

Сколько стоит прививка?

В государственных поликлиниках — бесплатно. В частных клиниках стоимость варьируется от 800 до 1500 рублей.

Что делать, если у ребёнка противопоказания?

При временных ограничениях вакцинацию можно перенести. При хронических болезнях — прививаться только после консультации педиатра.

Можно ли прививаться после болезни?

Да, но не раньше чем через 2-3 недели после выздоровления, когда организм полностью восстановится.

Мифы и правда

Миф 1: "После прививки обязательно заболеешь".

Правда: вакцина не содержит активного вируса, она формирует иммунитет, а не вызывает болезнь.

Миф 2: "Грипп — это просто сильная простуда".

Правда: грипп опасен осложнениями, включая пневмонию и миокардит. Простуда — более лёгкая форма вирусной инфекции.

Миф 3: "Детям прививки не нужны".

Правда: именно дети чаще переносят вирусы и заражают других. Вакцинация защищает и их, и окружающих.

Исторический контекст

Первое массовое использование противогриппозной вакцины началось в СССР в 1960-х годах. С тех пор подходы к профилактике изменились, но суть осталась прежней — массовая вакцинация спасает тысячи жизней ежегодно. Современные вакцины создаются на основе рекомбинантных технологий, что делает их безопасными даже для пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

3 интересных факта

Грипп способен мутировать до 10 раз в год, поэтому вакцина обновляется ежегодно. Вирус может сохраняться на поверхностях до 48 часов, особенно на металле и пластике. Влажная уборка с дезинфицирующими средствами снижает риск заражения почти на 40%.

По прогнозам эпидемиологов, пик заболеваемости придётся на конец ноября — начало декабря. От региона к региону ситуация будет разной: в крупных городах вирусы распространяются быстрее из-за плотности населения. Онищенко подчеркнул, что вакцинация уже выполнена наполовину, но школьникам и родителям стоит поторопиться, чтобы встретить сезон во всеоружии.