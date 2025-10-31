Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осень пахнет корицей: простые десерты, которые превращают вечер в праздник тепла и уюта
Змеи раскрыли секрет безболезненной подагры: природа нашла то, что не смогла медицина
Шок-цена за квартиру: Москва ставит рекорды на вторичном рынке жилья
Запах из контейнера? Один простой раствор убирает его за 10 минут — без химии
Волшебный порошок силы: как креатин заряжает мышцы — главное не забыть одну мелочь
Брюки, которые стройнят: 5 моделей, которые ты захочешь носить этой осенью
Чёрное стало белым: Слава перевернула представление о сценическом образе одним движением руки
Заряд уходит, как песок сквозь пальцы: какие электромобили теряют мощность быстрее остальных
Не повторяйте за спортсменами: как популярная сушка может вредить вашему здоровью

С 10 ноября ожидается интенсивный удар ОРВИ: высокая плотность населения сыграет злую шутку

7:57
Здоровье

Осенью в России, как и каждый год, начинается активный сезон вирусных инфекций. Простуда, грипп, ОРВИ — всё это следствие того, что с приходом холодов люди чаще находятся в помещениях, где вирусы передаются особенно быстро. Эпидемиолог и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко объяснил, почему заболеваемость растёт именно в этот период и как лучше защититься от инфекции.

Вакцинация
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Вакцинация

"Есть более 200 вирусов и микробов, которые вызывают сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Здесь работают социальные факторы, когда много людей находится в одном помещении: в вузах, школах, офисах и так далее", — отметил эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Почему осенью растут цифры заболеваемости

С наступлением холодов мы меньше времени проводим на свежем воздухе и чаще контактируем в закрытых помещениях. Вирусы легко распространяются в транспорте, офисах, детских садах и школах. Особенно быстро инфекция передаётся через руки, поручни, телефоны и клавиатуры. Добавьте сюда дефицит витаминов и стресс — и иммунитет снижается сам собой.

Медики ежегодно фиксируют рост числа заболевших после осенних каникул, когда школьники возвращаются за парты. Этот эффект подтверждает и Онищенко: именно начало ноября становится точкой старта нового сезона вирусов.

"Сезонный подъем заболеваемости начнется после 10 ноября, когда школьники вернутся за парты после осенних каникул", — сказал эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Главные вирусы сезона

По словам специалиста, ведущими остаются вирусы гриппа. Они не только вызывают массовые вспышки, но и определяют тяжесть течения заболевания. Каждый год учёные следят за их изменениями и обновляют вакцину, чтобы она оставалась эффективной, как сообщает aif.ru.

"Типы H1N1, H3N2 и грипп B беспрерывно на протяжении года мониторятся, всегда актуальны и внесены в вакцинацию", — добавил врач Геннадий Онищенко.

Сравнение: вирусы гриппа и обычные ОРВИ

Показатель Вирус гриппа ОРВИ
Начало болезни Резкое, с высокой температурой Постепенное, часто без жара
Симптомы Ломота, озноб, сильная слабость Насморк, першение, кашель
Опасность осложнений Высокая (бронхит, пневмония) Умеренная
Защита Вакцинация, маски, витамины Гигиена, укрепление иммунитета

Советы шаг за шагом: как защититься от вирусов

  1. Сделайте прививку. Вакцинация снижает риск тяжёлых форм гриппа и осложнений. Лучше прививаться до середины ноября.

  2. Проветривайте помещения. Даже в холодное время года короткие проветривания уменьшают концентрацию вирусов в воздухе.

  3. Увлажняйте воздух. Сухой воздух пересушивает слизистые и облегчает вирусам путь в организм. Помогут бытовые увлажнители или просто влажные полотенца на батареях.

  4. Мойте руки. Простое правило, которое снижает вероятность заражения почти вдвое.

  5. Следите за питанием. Осенью важно включать в рацион продукты с витамином С — шиповник, квашеную капусту, цитрусовые.

  6. Отдыхайте. Полноценный сон и прогулки на свежем воздухе поддерживают иммунитет лучше любых таблеток.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать вакцинацию, считая, что "и так не заболею".
    Последствие: Тяжёлое течение гриппа, длительное восстановление.
    Альтернатива: Вакцинация современными препаратами "Совигрипп", "Ультрикс", "Флю-М".

  • Ошибка: Носить маску "для вида".
    Последствие: Она не защищает при неправильном использовании.
    Альтернатива: Меняйте маску каждые 2-3 часа, используйте медицинские одноразовые или многоразовые тканевые с фильтром.

  • Ошибка: Сбивать температуру при 37,5 °C.
    Последствие: Организм теряет способность бороться с вирусом.
    Альтернатива: Принимайте жаропонижающие только при 38,5 °C и выше.

А что если всё-таки заболел?

Если появились температура, ломота и слабость — не идите на работу. Самолечение часто приводит к осложнениям, особенно у пожилых и людей с хроническими болезнями. Оптимально вызвать врача, соблюдать постельный режим и пить больше жидкости. Аптечные препараты вроде "Арбидола", "Кагоцела" или "Тамифлю" применяются только по назначению специалиста.

Плюсы и минусы вакцинации

Аргументы "за" Аргументы "против"
Предотвращает осложнения Возможны лёгкие побочные реакции
Уменьшает риск заражения на 60-70% Не защищает от всех вирусов ОРВИ
Бесплатна в поликлиниках Требует времени на прививку
Защищает коллективно — чем больше привитых, тем ниже распространение Эффект проявляется через 2 недели

FAQ

Как выбрать вакцину?
Лучше использовать отечественные препараты последнего поколения — "Совигрипп", "Ультрикс Квадри", "Флю-М". Они адаптированы под актуальные штаммы вируса.

Сколько стоит прививка?
В государственных поликлиниках — бесплатно. В частных клиниках стоимость варьируется от 800 до 1500 рублей.

Что делать, если у ребёнка противопоказания?
При временных ограничениях вакцинацию можно перенести. При хронических болезнях — прививаться только после консультации педиатра.

Можно ли прививаться после болезни?
Да, но не раньше чем через 2-3 недели после выздоровления, когда организм полностью восстановится.

Мифы и правда

Миф 1: "После прививки обязательно заболеешь".
Правда: вакцина не содержит активного вируса, она формирует иммунитет, а не вызывает болезнь.

Миф 2: "Грипп — это просто сильная простуда".
Правда: грипп опасен осложнениями, включая пневмонию и миокардит. Простуда — более лёгкая форма вирусной инфекции.

Миф 3: "Детям прививки не нужны".
Правда: именно дети чаще переносят вирусы и заражают других. Вакцинация защищает и их, и окружающих.

Исторический контекст

Первое массовое использование противогриппозной вакцины началось в СССР в 1960-х годах. С тех пор подходы к профилактике изменились, но суть осталась прежней — массовая вакцинация спасает тысячи жизней ежегодно. Современные вакцины создаются на основе рекомбинантных технологий, что делает их безопасными даже для пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

3 интересных факта

  1. Грипп способен мутировать до 10 раз в год, поэтому вакцина обновляется ежегодно.

  2. Вирус может сохраняться на поверхностях до 48 часов, особенно на металле и пластике.

  3. Влажная уборка с дезинфицирующими средствами снижает риск заражения почти на 40%.

По прогнозам эпидемиологов, пик заболеваемости придётся на конец ноября — начало декабря. От региона к региону ситуация будет разной: в крупных городах вирусы распространяются быстрее из-за плотности населения. Онищенко подчеркнул, что вакцинация уже выполнена наполовину, но школьникам и родителям стоит поторопиться, чтобы встретить сезон во всеоружии.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Домашние животные
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Военные новости
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Популярное
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.

Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Последние материалы
Не повторяйте за спортсменами: как популярная сушка может вредить вашему здоровью
Роскошь без ремонта: один приём делает даже крошечную ванную достойной журнала
Ломкость волос больше не проблема: ешьте эти продукты для здоровых локонов
Ночные слёзы и капризы: как пережить прорезывание зубов без боли и стресса
Ирина Горбачёва раскрыла страшную тайну детства: молчание сломало её жизнь
В Новосибирске открыли сезон охоты: чёрных кошек ищут для мрачных ритуалов
Гарнир, который ведёт двойную игру: с виду сладкий и безобидный, а на вкус — с огоньком
Фары, которые дышали пламенем: как риск и огонь зажгли эру автомобильного света
Осадочек остался: Юрий Лоза рассказал жуткие истории о репрессированных родственниках
Золото будущего: Россия нашла ключ к промышленному производству лития
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.