Ночные откровения: из-за чего на самом деле люди разговаривают во сне

Разговоры во сне чаще связаны с врожденными особенностями организма и обычно не требуют лечения. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

Она пояснила, что разговоры во сне называются сомнилоквией и относятся к нарушениям сна. По ее словам, чаще всего это врожденная особенность, проявляющаяся после эмоционального или умственного перенапряжения.

"Если это происходит время от времени, то ничего страшного в этом нет, лечить или специально что-то делать не нужно. Говорение во сне и лунатизм могут встречаться у одного и того же человека, но одно не перерастает в другое. Это разные проявления нарушений сна, и в целом они не представляют опасности ни для самого человека, ни для окружающих", — отметила Суворинова.

Она добавила, что если подобные проявления становятся частыми и мешают человеку или его близким, стоит обратиться к специалисту. Иногда причина кроется в стрессе или переутомлении, и врачу достаточно помочь пациенту наладить режим сна или при необходимости назначить легкие препараты.