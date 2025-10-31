Боль расставания не вечна: эти шаги помогут отпустить прошлое и начать новую жизнь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Пережить разрыв помогает не бегство в воспоминания или новые отношения, а честное осознание происходящего. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Развод
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Развод

Она отметила, что первое и самое важное в момент расставания — осознать сам факт потери, а не уходить в страдание и ностальгию. По ее словам, важно включить рациональность, трезво посмотреть на ситуацию и задать себе вопрос: как теперь жить дальше и чего хочется от жизни. 

"Я предлагаю более жесткий подход — принять факт расставания и осознанно выстроить для себя новые ориентиры. Важно не застревать в идеализированных воспоминаниях, а, наоборот, сложить перед собой все плохие моменты, недопонимания и обиды. Такой взгляд помогает быстрее отпустить прошлое и восстановить внутреннее равновесие", — подчеркнула Абравитова.

Психолог добавила, что не стоит спешить с новыми отношениями — такая замена обычно лишь усугубляет боль. Человек, не отпустивший прошлое, начинает сравнивать, не может по-настоящему увидеть и принять другого партнера. По ее словам, гораздо полезнее временно остаться наедине с собой, заняться саморазвитием и переосмыслением опыта.

"Можно путешествовать, пробовать новое, читать, ходить в театр, но в основе восстановления лежит внутренняя работа. Если не прожить боль и не отпустить прошлое, ни одно переключение не поможет почувствовать свободу. Осознанность возвращает человеку контроль над эмоциями и открывает пространство для новой жизни", — заключила Абравитова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
