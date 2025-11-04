Гигиена сна — личный тренер покоя: когнитивная терапия возвращает естественный сон без таблеток

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Бессонница стала одной из самых частых жалоб современного человека. По данным НМИЦ психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева, около 30% взрослых страдают от регулярных нарушений сна. Многие прибегают к снотворным, но длительный приём таких препаратов может навредить: вызвать привыкание, тревожность и усугубить бессонницу. Врачи напоминают: наладить сон можно и без таблеток — с помощью гигиены сна, психотерапии и релаксационных практик.

Ароматерапия для крепкого сна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ароматерапия для крепкого сна

Что такое бессонница

Разовое нарушение сна после стресса или смены часового пояса — это норма. Но если трудности с засыпанием, частые ночные пробуждения и дневная усталость сохраняются не менее трёх раз в неделю на протяжении месяца, речь идёт о хронической бессоннице. При этом человек спит в комфортных условиях, но сон остаётся поверхностным и не приносит отдыха.

Почему возникает бессонница

Бессонница может быть первичной и вторичной. Первичная чаще связана со стрессом, переездом, конфликтом, болезнью близких. Даже когда причина исчезает, привычка "не спать" остаётся. Вторичная возникает на фоне соматических заболеваний — сердечно-сосудистых, эндокринных, неврологических или урологических.

"Бессонница часто воспринимается как враг, с которым нужно бороться. Но чем сильнее мы стараемся заснуть, тем больше напрягаемся", — объясняет психолог Михаил Прынков.

Эксперт советует относиться к бессоннице спокойнее, создать комфортные условия, отказаться от гаджетов и новостей перед сном, прогуляться или принять ванну.

Можно ли справиться без лекарств

Снотворные помогают временно, но не решают причину бессонницы.

  • Z-препараты используют кратковременно (до 4 недель). При длительном применении вызывают привыкание.

  • Барбитураты признаны устаревшими.

  • Антидепрессанты и антипсихотики назначают только при наличии психических расстройств.

  • Мелатонин эффективен лишь у людей старше 55 лет при правильной форме.

  • Травы и аминокислоты не имеют клинически доказанного эффекта.

Основной акцент в лечении делают на когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) — это доказанный метод, который помогает изменить отношение к сну и избавиться от тревожных мыслей.

Гигиена сна: что важно

  1. Проветривайте спальню, поддерживая температуру 18-20 °C и влажность 40-60%.

  2. Используйте маску для сна и плотные шторы.

  3. Откажитесь от кофе, чая и энергетиков за 6-8 ч до сна.

  4. Не пользуйтесь гаджетами за 2 ч до сна.

  5. Не держите в комнате часы — постоянная проверка времени усиливает тревогу.

  6. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные.

Техники расслабления

  • Прогрессивная мышечная релаксация. Последовательно напрягайте и расслабляйте мышцы, концентрируясь на ощущениях.

  • Дыхательная техника 4-7-8. Вдох — 4 сек, задержка — 7 сек, выдох — 8 сек.

  • Контроль стимулов. Используйте кровать только для сна и секса. Если не засыпаете — встаньте, займитесь спокойным делом и возвращайтесь, когда появится сонливость.

  • Ограничение сна. Лежите в постели ровно столько, сколько обычно спите, постепенно увеличивая время.

  • Дневник сна. Записывайте, когда ложитесь, сколько засыпаете, как часто просыпаетесь — это помогает выявить причины нарушений.

"Терапия требует времени и работы с мышлением. Пациенты часто ждут мгновенного эффекта, но КПТ даёт устойчивый результат без медикаментов", — отмечает психиатр Вероника Смирнова.

Дополнительные способы расслабления

  • вечерняя йога или растяжка;

  • медитация, визуализация, звуки природы;

  • ароматерапия с лавандой или сандалом;

  • тёплая ванна или контрастный душ;

  • чашка тёплого молока или травяной чай.

Эффективность зависит от индивидуальных особенностей: кому-то помогает дыхание, кому-то — ритуал с книгой и чашкой чая. Главное — повторять действия ежедневно, чтобы выработался условный рефлекс сна.

Когда обращаться к врачу

Если бессонница длится более месяца, сопровождается тревогой, апатией, раздражительностью или ухудшением памяти, стоит обратиться к сомнологу или психотерапевту. Также помощь специалиста необходима при храпе, апноэ, синдроме беспокойных ног или ночных пробуждениях.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос Ответ
Что лучше всего помогает от бессонницы? Когнитивно-поведенческая терапия — метод с доказанной эффективностью.
Как уснуть без таблеток? Соблюдайте режим сна, расслабляйтесь и снижайте стимуляцию вечером.
Что делать, если не спится? Встаньте, займитесь чем-то спокойным, вернитесь в постель при сонливости.
Работают ли народные средства? Молоко, ромашковый чай или лаванда помогают расслабиться, но их эффект слабый.
Чем опасна хроническая бессонница? Повышает риск депрессии, сердечных заболеваний, ухудшает внимание и память.

Бессонница — не враг, а сигнал, что тело и психика нуждаются в отдыхе. В большинстве случаев её можно победить без таблеток, если наладить режим, снизить стресс и научиться расслабляться. А при стойких нарушениях стоит обратиться к специалисту, чтобы вернуть себе естественный и здоровый сон.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
