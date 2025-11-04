Гигиена сна — личный тренер покоя: когнитивная терапия возвращает естественный сон без таблеток

Бессонница стала одной из самых частых жалоб современного человека. По данным НМИЦ психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева, около 30% взрослых страдают от регулярных нарушений сна. Многие прибегают к снотворным, но длительный приём таких препаратов может навредить: вызвать привыкание, тревожность и усугубить бессонницу. Врачи напоминают: наладить сон можно и без таблеток — с помощью гигиены сна, психотерапии и релаксационных практик.
Разовое нарушение сна после стресса или смены часового пояса — это норма. Но если трудности с засыпанием, частые ночные пробуждения и дневная усталость сохраняются не менее трёх раз в неделю на протяжении месяца, речь идёт о хронической бессоннице. При этом человек спит в комфортных условиях, но сон остаётся поверхностным и не приносит отдыха.
Бессонница может быть первичной и вторичной. Первичная чаще связана со стрессом, переездом, конфликтом, болезнью близких. Даже когда причина исчезает, привычка "не спать" остаётся. Вторичная возникает на фоне соматических заболеваний — сердечно-сосудистых, эндокринных, неврологических или урологических.
"Бессонница часто воспринимается как враг, с которым нужно бороться. Но чем сильнее мы стараемся заснуть, тем больше напрягаемся", — объясняет психолог Михаил Прынков.
Эксперт советует относиться к бессоннице спокойнее, создать комфортные условия, отказаться от гаджетов и новостей перед сном, прогуляться или принять ванну.
Снотворные помогают временно, но не решают причину бессонницы.
Z-препараты используют кратковременно (до 4 недель). При длительном применении вызывают привыкание.
Барбитураты признаны устаревшими.
Антидепрессанты и антипсихотики назначают только при наличии психических расстройств.
Мелатонин эффективен лишь у людей старше 55 лет при правильной форме.
Травы и аминокислоты не имеют клинически доказанного эффекта.
Основной акцент в лечении делают на когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) — это доказанный метод, который помогает изменить отношение к сну и избавиться от тревожных мыслей.
Проветривайте спальню, поддерживая температуру 18-20 °C и влажность 40-60%.
Используйте маску для сна и плотные шторы.
Откажитесь от кофе, чая и энергетиков за 6-8 ч до сна.
Не пользуйтесь гаджетами за 2 ч до сна.
Не держите в комнате часы — постоянная проверка времени усиливает тревогу.
Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные.
Прогрессивная мышечная релаксация. Последовательно напрягайте и расслабляйте мышцы, концентрируясь на ощущениях.
Дыхательная техника 4-7-8. Вдох — 4 сек, задержка — 7 сек, выдох — 8 сек.
Контроль стимулов. Используйте кровать только для сна и секса. Если не засыпаете — встаньте, займитесь спокойным делом и возвращайтесь, когда появится сонливость.
Ограничение сна. Лежите в постели ровно столько, сколько обычно спите, постепенно увеличивая время.
Дневник сна. Записывайте, когда ложитесь, сколько засыпаете, как часто просыпаетесь — это помогает выявить причины нарушений.
"Терапия требует времени и работы с мышлением. Пациенты часто ждут мгновенного эффекта, но КПТ даёт устойчивый результат без медикаментов", — отмечает психиатр Вероника Смирнова.
вечерняя йога или растяжка;
медитация, визуализация, звуки природы;
ароматерапия с лавандой или сандалом;
тёплая ванна или контрастный душ;
чашка тёплого молока или травяной чай.
Эффективность зависит от индивидуальных особенностей: кому-то помогает дыхание, кому-то — ритуал с книгой и чашкой чая. Главное — повторять действия ежедневно, чтобы выработался условный рефлекс сна.
Если бессонница длится более месяца, сопровождается тревогой, апатией, раздражительностью или ухудшением памяти, стоит обратиться к сомнологу или психотерапевту. Также помощь специалиста необходима при храпе, апноэ, синдроме беспокойных ног или ночных пробуждениях.
|Вопрос
|Ответ
|Что лучше всего помогает от бессонницы?
|Когнитивно-поведенческая терапия — метод с доказанной эффективностью.
|Как уснуть без таблеток?
|Соблюдайте режим сна, расслабляйтесь и снижайте стимуляцию вечером.
|Что делать, если не спится?
|Встаньте, займитесь чем-то спокойным, вернитесь в постель при сонливости.
|Работают ли народные средства?
|Молоко, ромашковый чай или лаванда помогают расслабиться, но их эффект слабый.
|Чем опасна хроническая бессонница?
|Повышает риск депрессии, сердечных заболеваний, ухудшает внимание и память.
Бессонница — не враг, а сигнал, что тело и психика нуждаются в отдыхе. В большинстве случаев её можно победить без таблеток, если наладить режим, снизить стресс и научиться расслабляться. А при стойких нарушениях стоит обратиться к специалисту, чтобы вернуть себе естественный и здоровый сон.
Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".