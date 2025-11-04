Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Газ дороже — а счёт можно снизить: 5 привычек, которые экономят деньги каждый день
АКБ уже на последнем издыхании? Признаки, которые вы замечаете слишком поздно
Яблочный пирог с заварным кремом: испытайте тройное наслаждение в каждом кусочке
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Кости, что молчали 60 миллионов лет: находка из Техаса нарушила покой древних эпох
Эти 13 упражнений способны изменить всё — от здоровья до интимной гармонии
Гопник в спортивках: в чём Собчак нашла неразрывную связь русского человека и бренда Adidas
Город под контролем ворон: как птицы построили собственную цивилизацию над головами людей
Микробы убиты: как продлить срок службы губки с помощью простых методов

Жиры, без которых мы умрём: липиды перестали быть врагами и стали топливом жизни

6:22
Здоровье

Липиды — это не просто жиры, а важнейшие молекулы, обеспечивающие жизнь каждой клетки. Они формируют клеточные мембраны, участвуют в выработке гормонов, защищают организм от холода и являются главным энергетическим резервом. Один грамм липидов даёт почти вдвое больше энергии, чем белки или углеводы. Без них невозможно нормальное функционирование мозга, сердца и эндокринной системы.

Нейроны и жировые капли
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нейроны и жировые капли

Что такое липиды и зачем они нужны

Липиды — это обширный класс жиров и жироподобных веществ. Они:

• создают структуру клеток и регулируют их проницаемость;
• участвуют в синтезе гормонов (тестостерона, эстрогенов, кортизола);
• обеспечивают транспорт витаминов A, D, E и K;
• служат источником энергии и теплоизоляции.

Отказ от жиров в питании приводит к гормональным сбоям, сухости кожи, снижению иммунитета и утомляемости.

Виды липидов и их функции

Тип липидов Источники Роль в организме
Триглицериды Масла, мясо, орехи Главный источник энергии
Фосфолипиды Яйца, соя, семена Строят клеточные мембраны
Холестерин Яйца, печень, молочные продукты Участвует в выработке гормонов и витамина D
Омега-3 и Омега-6 Рыба, льняное масло, орехи Регулируют воспаление и работу сердца

Насыщенные, ненасыщенные и трансжиры

Все липиды отличаются по химической структуре и действию на организм.

  • Насыщенные жиры (сливочное масло, мясо, кокосовое масло) при избытке повышают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП).

  • Ненасыщенные жиры (оливковое масло, орехи, рыба) укрепляют сосуды и снижают воспаление.

  • Трансжиры (фастфуд, маргарин, готовая выпечка) — наиболее опасные: они повреждают клеточные мембраны, способствуют атеросклерозу и хроническому воспалению. Всемирная организация здравоохранения рекомендует полностью исключить их из рациона.

Как жиры влияют на сердце

Избыточное потребление насыщенных и трансжиров вызывает образование холестериновых бляшек, повышает риск инфаркта и инсульта. Но умеренное количество жиров, особенно омега-3 и омега-6 в соотношении 1:4, наоборот, укрепляет сосуды и поддерживает нормальное давление.
Главное — не исключать жиры полностью, а соблюдать баланс.

Тип жиров Воздействие на сердце
Омега-3 и Омега-6 Снижают воспаление и риск тромбов
Насыщенные в умеренных количествах Поддерживают гормональный баланс
Трансжиры Повышают риск сердечных заболеваний

Насыщенные против ненасыщенных: уроки истории

В середине XX века насыщенные жиры ошибочно признали главным врагом сердца. Это привело к появлению маргарина — "здоровой альтернативы" сливочному маслу. Позднее выяснилось, что именно трансжиры, содержащиеся в маргарине, наносят больший вред.
Современные исследования подтверждают: вред насыщенных жиров зависит от контекста. Если заменить их рафинированными углеводами, риск сердечно-сосудистых заболеваний не снижается. А вот замена ненасыщенными жирами из оливкового масла, орехов и рыбы улучшает липидный профиль крови и снижает уровень ЛПНП на 10-15%.

Умеренное потребление насыщенных жиров (до 10% суточных калорий) безопасно при сбалансированном рационе, богатом клетчаткой и антиоксидантами.

Липидный обмен и его нарушения

Когда баланс липидов нарушается, возникают проблемы:

Ксантомы и ксантелазмы - жировые бляшки на коже и веках;
Липоидная дуга роговицы - светлый ободок вокруг радужки при повышенном холестерине;
Абдоминальное ожирение - жир в области живота повышает риск ССЗ.

Основной метод диагностики — липидограмма, которая оценивает уровень холестерина, триглицеридов, ЛПНП и ЛПВП. При повышенных показателях необходимо корректировать питание, физическую активность и уровень стресса.

Почему нарушается липидный обмен

  • избыточное потребление фастфуда и алкоголя;

  • малоподвижный образ жизни;

  • хронический стресс и недосып;

  • генетическая предрасположенность.

Если проблему не решать, это может привести к атеросклерозу, панкреатиту, диабету 2 типа и жировой дистрофии печени.

Лептин — гормон, управляющий аппетитом

Лептин, вырабатываемый жировыми клетками, сигнализирует мозгу о насыщении. При ожирении чувствительность к нему снижается — возникает лептинорезистентность, при которой человек продолжает есть, несмотря на избыток энергии. Хронический стресс, недосып и переутомление усугубляют нарушение обмена жиров.

Для восстановления чувствительности к лептину нужны полноценный сон, регулярные тренировки и сбалансированное питание.

Как улучшить липидный профиль без лекарств

  1. Питание. Ешьте больше овощей, бобовых, цельнозерновых и рыбы. Увеличьте количество клетчатки до 30-40 г в день.

  2. Активность. Кардио по 150 минут в неделю и силовые тренировки повышают уровень ЛПВП.

  3. Сон и стресс. Спите не меньше 7 часов и используйте дыхательные практики для снижения кортизола.

  4. Контроль. Проверяйте липидограмму хотя бы раз в год.

Оптимальный процент жира

Для здоровья важен не только состав жиров, но и их количество в теле.

Пол Здоровый диапазон Спортивная форма
Мужчины 10-20% 6-12%
Женщины 18-25% 14-20%

Чрезмерно низкий уровень жира вызывает гормональные сбои, усталость и ослабление иммунитета, а избыток — повышает риск метаболических нарушений.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Наука и техника
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Последние материалы
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Кости, что молчали 60 миллионов лет: находка из Техаса нарушила покой древних эпох
Эти 13 упражнений способны изменить всё — от здоровья до интимной гармонии
Гопник в спортивках: в чём Собчак нашла неразрывную связь русского человека и бренда Adidas
Жиры, без которых мы умрём: липиды перестали быть врагами и стали топливом жизни
Город под контролем ворон: как птицы построили собственную цивилизацию над головами людей
Микробы убиты: как продлить срок службы губки с помощью простых методов
10 минут и готов десерт: раскрываем секрет вареного банана, покорившего соцсети
Этот многолетник затмит любую розу: фиолетовые облака цветут до морозов и пахнут мёдом
От душных полок до грохота колес: какие места в поезде признаны самыми неудачными
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.