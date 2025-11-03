Ангина под маской простуды: почему обычное першение в горле может стоить здоровья сердца

Ангина — одно из самых частых заболеваний горла, но вокруг неё до сих пор много заблуждений. Люди путают её с простудой, лечат самостоятельно или считают, что без удаления миндалин не обойтись. На самом деле ангина требует грамотного подхода и внимания специалиста. Разбираемся, какие мифы мешают правильно лечиться.

Боль в горле

Что такое ангина

Ангина, или острый тонзиллит, — это воспаление небных миндалин, чаще всего вызванное бактериальной инфекцией. Название происходит от латинского слова ango - "сжимать" или "душить": боль и отёк создают ощущение сдавления, хотя удушья не происходит. Возбудители — бета-гемолитический стрептококк группы А и стафилококки. Болезнь может протекать в катаральной, фолликулярной или лакунарной форме, иногда её вызывают вирусы или грибковая флора.

Миф 1. Боль в горле — это всегда ангина

Боль в горле не обязательно означает ангину. Она может быть связана с вирусным фарингитом, аллергией, раздражением слизистой при рефлюксе или даже опухолевыми процессами.

Возможная причина боли Особенности Фарингит Воспаление слизистой глотки при ОРВИ Инфекционный мононуклеоз Вызван вирусом Эпштейна-Барра Дифтерия Опасная инфекция с плотным налётом Рефлюкс Попадание кислоты из желудка в горло Новообразования Редкая, но возможная причина хронической боли

Если боль сопровождается высокой температурой, налётом на миндалинах, увеличением лимфоузлов и слабостью, нужно обратиться к врачу. Самодиагностика может привести к пропуску серьёзных заболеваний, таких как скарлатина, дифтерия или менингит.

Миф 2. Заразиться ангиной можно только при тесном контакте

Передача инфекции происходит не только при близком общении. Ангина распространяется воздушно-капельным способом — через мельчайшие частички слюны при разговоре, чихании и кашле. Также заразиться можно контактно-бытовым путём — через посуду, полотенца, поручни. Поэтому при болезни важно соблюдать домашний режим, носить маску и ограничить контакты с окружающими.

Миф 3. Ангину можно вылечить полосканиями

Полоскания помогают уменьшить боль и воспаление, но не устраняют причину заболевания. Если ангину вызвал стрептококк, без антибиотиков воспаление может перейти в гнойную форму. При этом температура поднимается выше 38 °C, появляется озноб, а миндалины покрываются белыми налётами. Без лечения возможно развитие абсцессов и системных осложнений.

Миф 4. Антибиотики можно принимать без назначения врача

Самолечение антибиотиками — серьёзная ошибка. Острый тонзиллит не всегда бактериальный: при вирусной инфекции антибиотики бесполезны, а иногда вредны. Подбор препарата, дозировки и курса требует учёта множества факторов: спектра действия, противопоказаний, аллергий и сопутствующих болезней. Неправильное применение антибиотиков может вызвать устойчивость бактерий и осложнения.

Миф 5. Для профилактики ангин нужно удалить миндалины

Удаление миндалин, или тонзиллэктомия, показано далеко не всем. Миндалины — важная часть иммунной системы, они первыми встречают инфекции. Операция проводится только при частых обострениях хронического тонзиллита, высоком уровне антител к стрептококку (АСЛ-О) и развитии осложнений, таких как ревматизм, гломерулонефрит или поражение суставов.

Когда операция необходима Когда не требуется Частые обострения (4-5 раз в год) Редкие эпизоды болезни Осложнения после ангины Лёгкое течение заболевания Высокие титры АСЛ-О Отсутствие системных реакций

Что делать при боли в горле

Обратиться к оториноларингологу для диагностики. Не принимать антибиотики без назначения врача. Полоскать горло антисептиками и травами, но как дополнение, а не основное лечение. Поддерживать режим отдыха, пить больше жидкости, увлажнять воздух. При рецидивах сдать анализ на антистрептолизин и обсудить с врачом профилактику.

Ангина — не безобидная простуда, а серьёзная инфекция, требующая медицинского контроля. Своевременное обращение к врачу, адекватная терапия и соблюдение рекомендаций позволяют избежать осложнений и сохранить здоровье сердца, суставов и почек.